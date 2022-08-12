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Новости Война
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Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Богодуховский район, один человек погиб, трое - ранены, - прокуратура

харківщина

В течение дня 12 августа враг дважды обстрелял несколько сел в Богодуховском районе.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

12 августа, около 7:30, российские оккупанты обстреляли село Барановка в Богодуховском районе. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, получил ранения 28-летний мужчина.

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Около 12:30 под огнем оккупантов оказался поселок Золочев. В результате обстрела получил ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Кроме того, повреждены два жилых дома. Предварительно обстрел производился из РСЗО "Ураган" с оккупированной территории.

При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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армия РФ (19665) обстрел (27807) Харьковщина (5577) жертвы (2094) артиллерия (646)


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12.08.2022 17:49 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 18:10 Ответить
не розумію, чому не розхерячений Белгород!? Після постійних обстрілів з території параші Харкова та області.
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12.08.2022 20:29 Ответить
 
 