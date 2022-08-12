Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Богодуховский район, один человек погиб, трое - ранены, - прокуратура
В течение дня 12 августа враг дважды обстрелял несколько сел в Богодуховском районе.
Об этом сообщается на странице прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
12 августа, около 7:30, российские оккупанты обстреляли село Барановка в Богодуховском районе. В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, получил ранения 28-летний мужчина.
Около 12:30 под огнем оккупантов оказался поселок Золочев. В результате обстрела получил ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина. Кроме того, повреждены два жилых дома. Предварительно обстрел производился из РСЗО "Ураган" с оккупированной территории.
При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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