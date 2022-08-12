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Школы готовы к старту обучения, решение по форме участия ребенка в образовательном процессе за родителями, - Шкарлет

шкарлет

Школы готовы принять учеников к обучению в смешанном режиме, но окончательное решение за родителями.

Об этом рассказал Министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона единых новостей 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он отметил, что начало обучения и его формат будет зависеть от ситуации безопасности.

"Решение об участии каждого ребенка в образовательном процессе будет приниматься прежде всего родителями. На сегодняшний день государство, громады, учредители готовят учебные заведения к началу учебного года, организация может меняться. Мы готовы к тому, что процесс обучения будет в смешанном режиме", – сказал Шкарлетт.

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Министр образования добавил, что программа и подходы были пересмотрены во время первой волны пандемии COVID-19.

"Изменили контент, предметность и очередность, чтобы были минимальные потери в образовательном процессе. Сразу акцент – на системное школьное обучение", – отметил он.

По его словам, учителя могут внести изменения, если дети будут плохо усваивать материал. К примеру, усовершенствовать календарный план или построить индивидуальную образовательную траекторию для учащихся.

школа (3020) Минобразования (1739) обучение (536) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+9
Цікаво, діти цього утирка підуть в школу? Хай хтось з журналістів у нього запита. Шось я думаю, вони десь в парі тисяч км від UA
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12.08.2022 18:19 Ответить
+9
Брехливі дебіли.
То 30% шкіл були готові, потім 60%, тепер всі школи!
Ви бомбосховища побудували, чи привели до ладу існуючі?
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12.08.2022 18:25 Ответить
+8
віддайте ті школи біженцям і тим хто став безхатьками (бо осінь їх не пожаліє, і зима не загріє на згарищах) а дітям можливо варто ще поки побути дома...
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12.08.2022 18:23 Ответить
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Шкарлет- поц!
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12.08.2022 18:18 Ответить
Цікаво, діти цього утирка підуть в школу? Хай хтось з журналістів у нього запита. Шось я думаю, вони десь в парі тисяч км від UA
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12.08.2022 18:19 Ответить
Він що довбо...об?!
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12.08.2022 18:34 Ответить
Яке очне навчання?! Щоб накрило ракетою усіх одночасно. Нашим дітям онлайн сподобався. Більше уваги конкретному учню, а хто не хоче вчитись, то не заважає іншим. В класі ******** зривають урок, а в класрум вчитель вимкнув мікрофон і заткнув йолопа.
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12.08.2022 19:08 Ответить
Шкарлет - плагіатор і моральне дно! Міністр анти-освіти!
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12.08.2022 18:19 Ответить
віддайте ті школи біженцям і тим хто став безхатьками (бо осінь їх не пожаліє, і зима не загріє на згарищах) а дітям можливо варто ще поки побути дома...
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12.08.2022 18:23 Ответить
На даний час у нас немає ні освіти, ні шкарлета.
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12.08.2022 18:23 Ответить
Брехливі дебіли.
То 30% шкіл були готові, потім 60%, тепер всі школи!
Ви бомбосховища побудували, чи привели до ладу існуючі?
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12.08.2022 18:25 Ответить
Ну не такі вже й дебіли, адже готовнісь, за їхніми показниками, поки що не перевищує 100%!
А що брехливі - то таки да!
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12.08.2022 18:34 Ответить
Моя школа ще точно не готова
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12.08.2022 19:26 Ответить
Казковий довбойоб
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12.08.2022 18:27 Ответить
На жаль, не казковий, а реальний!
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12.08.2022 18:31 Ответить
зіграй в лотерею де ставка життя твоєї дитини.
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12.08.2022 18:36 Ответить
Якщо сформують очні і онлайн класи в школах за індивідуальним вибором батьків, це буде оптимально в даних умовах. Тим, хто сходить на гівно у коментарях, слід звернути увагу на те, що їм ніхто нічого не нав'язує.
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12.08.2022 18:41 Ответить
платить учителям будут за какое обучение? За очное платят, а онлайн - на общественных началах? Или вы верите, что оплатят и очное, и онлайн?
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12.08.2022 18:44 Ответить
Свинособачу не розумію, бурятко.
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12.08.2022 19:12 Ответить
Ну як вам сказати, не нав'язує... У нашій школі терміново роблять сховище, вчителі і батьки там працюють і всі розуміють, що дітям у цей підвал краще не ходити. Але вся владна вертикаль тисне на директора і він має відчитатися, що сховище готове. Даремна розтрата коштів і часу. Дітей, звісно,ми не відпустимо, але відпрацювати мусимо. Обов'язково поцікавлюся прізвищами тих, хто підпише акт про те, що цей підвал придатний для сховища
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12.08.2022 19:25 Ответить
Пан министр, в Украине война, воздушные тревоги по нескольку раз в день, ракеты могут прилететь в любую школу. - Какая такая война? Какие тревоги? Ракеты? - не может быть.
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12.08.2022 18:41 Ответить
Це до першого руйнівного прильоту в якусь школу.
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12.08.2022 18:59 Ответить
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12.08.2022 19:05 Ответить
ти ********..які школи готові?ти хоть по одному селу проїхавав?ідіот-підійми свій зад і поїдь по країні.а не сидиш в Києві і херню несеш.придурок кончений
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12.08.2022 19:42 Ответить
Цікаво, що Шкарлет скаже, коли після початку навчання прилетить (не дай Боже) в якусь школу?
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12.08.2022 23:46 Ответить
Під час коронавірусу онлайн навчилися навчатися, зараз небезпека ще більша, з дому повчаться, доки прогонимо кровожерливих рашистів. Школи віддайте біженцям.
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13.08.2022 02:18 Ответить
 
 