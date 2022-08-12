Школы готовы к старту обучения, решение по форме участия ребенка в образовательном процессе за родителями, - Шкарлет

Школы готовы принять учеников к обучению в смешанном режиме, но окончательное решение за родителями.

Об этом рассказал Министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона единых новостей 12 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он отметил, что начало обучения и его формат будет зависеть от ситуации безопасности.

"Решение об участии каждого ребенка в образовательном процессе будет приниматься прежде всего родителями. На сегодняшний день государство, громады, учредители готовят учебные заведения к началу учебного года, организация может меняться. Мы готовы к тому, что процесс обучения будет в смешанном режиме", – сказал Шкарлетт.

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Министр образования добавил, что программа и подходы были пересмотрены во время первой волны пандемии COVID-19.

"Изменили контент, предметность и очередность, чтобы были минимальные потери в образовательном процессе. Сразу акцент – на системное школьное обучение", – отметил он.

По его словам, учителя могут внести изменения, если дети будут плохо усваивать материал. К примеру, усовершенствовать календарный план или построить индивидуальную образовательную траекторию для учащихся.