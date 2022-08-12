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Новости Война
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Враг имел частичный успех в направлении Покровского – Бахмут. Подавлен штурм оккупантов в районе Песков и Марьинки, - Генштаб ВСУ

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Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 12.08.2022.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Идут 170 сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси к применению.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьева, Белополья, Атинского и Ястребиного в Сумской области. Продолжается ротация подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаков Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяже, Коробочкино, Слобожанское и Чеполь. Противник задействовал штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

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На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана. Враг пытался вести наступательные бои в направлениях Пасека – Богородичное и Тихое – Долина. Получил отпор и бежал.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка. Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.

На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского. Захватчики пытались вести разведку возле Спорного. Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага.

Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия. В направлении Покровское – Бахмут враг имел частичный успех, пытается закрепиться.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки. Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки наши защитники подавили и откинули оккупантов на прежние позиции.

Також читайте: Окупанти намагалися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але успіху не мали, біля Пісків та Кодеми тривають бої, - Генштаб ЗСУ

На Новопавловском и Запорожском направлениях огненное влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковловки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времьевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки. Оккупанты наступали в направлении Егоровка - Павловка. Враг остановлен и отброшен назад.

На Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового. Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий на указанном направлении.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Возрастают потери русских оккупационных войск в живой силе. В этой связи командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

Верим в Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.

Генштаб ВС (6470) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+27
Народ, давайте без паніки. Вчора мій колега розмовляв з товаришем, який воює під Бахмутом. Майже дослівно:менше слухайте триндіж від Генштабу,там новини йдуть з запізненням в 2-3 дні, орки були поряд з Бахмутом, але зараз ми їх відкинули ще далі їх вихідних позицій. Товариш мого колеги впевнений, що Бахмут орочні не по зубах. Це слова українського воїна, який на війні з 24 лютого.
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12.08.2022 19:21 Ответить
+22
Частковий успіх? Мене це словосполучення вже трохи лякає.
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12.08.2022 18:44 Ответить
+15
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12.08.2022 18:37 Ответить
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12.08.2022 18:37 Ответить
Частковий успіх? Мене це словосполучення вже трохи лякає.
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12.08.2022 18:44 Ответить
Это значит что Бахмут - скоро все. Правда перед этим его превратят в Попасную.
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12.08.2022 18:46 Ответить
До Бахмута все еще очень далеко
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12.08.2022 18:49 Ответить
Почему тогда в Трухе сегодня сказали, что бои идут уже на окраинах Бахмута? https://t.me/truexanewsua/56912
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12.08.2022 18:55 Ответить
Они уже давно на окраинах Бахмута
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12.08.2022 18:59 Ответить
Тогда хорошо. Просто нервная система уже на пределе и от слова частичный успех в дрожь бросает . Я не так далеко от линии фронта и очень боюсь, чтобы до нас не дошли.
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12.08.2022 19:05 Ответить
збирайте речі, переїзжате у тил, раз боїтеся
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12.08.2022 20:06 Ответить
А тил, де буде, в Польщі?!!!
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12.08.2022 20:16 Ответить
Да, но там боев фактически не было. Просто дали приказ отойти, так реши Генштаб
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12.08.2022 18:58 Ответить
Ну Бахмут больше Попасной так ,что возможно и штурмовать его будут дольше. Хотя нет не будут,а попытаются окружить как Лисичанск и учитывая такие ежедневные(а то дважды за день как сегодня) частичные успехи у орков сделают они это быстро
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12.08.2022 18:50 Ответить
И опять этот частичный успех и уже дважды за день несмотря на то ,что минимум половину войск с этого направления они перекинули на юг .Орки начали ускоряться в своём продвижении видно таки воевать научились.В общем дела плохи у наших войск на донбассе с такими темпами продвижения противника и похоже ,что он таки сумеет выполнить свою задачу минимум с оккупацией донецкой и луганской областей
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12.08.2022 18:45 Ответить
Нет не ускорились, просто раньше про частичные успехи не говорили. А сейчас продвинулись орки на пару сотен метров уже подается как частичный успех
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12.08.2022 18:50 Ответить
Якщо хватить сил років на п'ять
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12.08.2022 18:53 Ответить
Просто я так понял что у нашего штаба рассчет на то что в этих боях кацапы рано или поздно потеряют критическое количество техники и мяса и тогда мы намного быстрее сможем отбить свои территории. Более того у нас еще десятки бтг даже в боя не вступали, много военных находятся на учениях зарубежом
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12.08.2022 18:56 Ответить
Ещё один. Чего чего, а мяса у кацапов и ржавой техники очень много. Война надолго. Дай Бог, чтобы в следующем году наши пошли, что-то освобождать.
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12.08.2022 19:49 Ответить
Нет. Боеспособного мяса как раз не много. Техника тоже не бесконечная и имеет свой ресурс.
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12.08.2022 20:01 Ответить
На 21 рік у кацапів - у строю - 2840 + 10000 тисяч танків у резерві. Фактор прапорщиков звичайно треба враховувати - але це ще дуже багато. І, не важливо які танки - я до Джавелінів - вони теж мають ще до нас дійти - а наша стара арта, до речі як і рашистька, тіки для руйнування полів та лісосмуг. Подивись відео як працює арта - всі поля у воронках і жодного влучання у цілі.
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13.08.2022 15:14 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.08.2022 18:48 Ответить
ого, вже коло Брускинсьго ********?

Плацдарм розширюється....

Від Покровського до краю Бахмута- 6.67 км. Якщо орки просунулись на пів-кілометра в сірій зоні, це теж "частковий успіх". Тому панікувати, IMHO, ще рано.
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12.08.2022 18:59 Ответить
Да, сейчас просто Генштаб, скажем так более детально подает инфу. Просто немного глупо, что про частичные успехи нашей армии на других направлениях не сообщают и даже онлайн карты не всегда о них знают
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12.08.2022 19:01 Ответить
ага, той факт що наступ на Долину йде від Тихоцького (9.7 км) , а не від Довгенького (7.3 км)також надихає на роздуми...
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12.08.2022 19:13 Ответить
Народ, давайте без паніки. Вчора мій колега розмовляв з товаришем, який воює під Бахмутом. Майже дослівно:менше слухайте триндіж від Генштабу,там новини йдуть з запізненням в 2-3 дні, орки були поряд з Бахмутом, але зараз ми їх відкинули ще далі їх вихідних позицій. Товариш мого колеги впевнений, що Бахмут орочні не по зубах. Це слова українського воїна, який на війні з 24 лютого.
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12.08.2022 19:21 Ответить
Дякую за інфу!
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12.08.2022 20:37 Ответить
Ваши слова та богу в уши! Хорошо, якшо всё так, як Вы говорите
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12.08.2022 21:40 Ответить
А, може ваш товариш, сказати, ну принаймі, десь рядом порахувату, скіки снарядів у день віпускають рашисти по нашим позіціям і скіки у відповідь випускають по рашистам наша арта. У Луганський обл. було - на 500 пострілів рашистів наші відповідали лише 50?
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13.08.2022 15:21 Ответить
Капець Бахмуту.
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12.08.2022 19:34 Ответить
На западных онлайнкартах орки уже в пределах Соледара пару дней назад были а сейчас их по карте вроде как откинули на километра 3, также Покровское уже давно за орками было и они оттуда все время двигают но сейчас зашёл на карту и там врод как даже мы их немного потеснили назад к Покровскому. Неужели данные генштаба действительно дают с запаздыванием (специально)? Западная онлайн карта вроде актуально даетинфо.
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12.08.2022 19:34 Ответить
ну так звичайно вони не розказують супер-свіжу інфу. пригадуєте, як вони іще застерігали, щоб ніхто не горлав, мовляв, таке-то селище звільнене? тому що це важлива інформація, яку може використати ворог.
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12.08.2022 21:02 Ответить
Саме так орки сцуть доповідати про втрату контролю та відступ. а корисні ідіоти надають актуальну інфу через мережу.
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13.08.2022 18:53 Ответить
Там также по онлайн карте наши вроде орков за ясиноватскую развязку откинули под Авдеевой (пару дней назад она четко за ними была) хотя генштаб об этом не сообщает, также есть интересные наши шаги по картепод Херсоном и Изюмом (которые тоже пока в сводках никак не отражены), так что зрадоботам рекомендую заткнуться и расползтись по норам.
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12.08.2022 19:41 Ответить
Скиньте,пожалуйста,ссылку на эти онлайн карты.Спасибо.
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12.08.2022 20:01 Ответить
Если можно,скиньте ссылку на эти карты.
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12.08.2022 20:03 Ответить
гугліть "карта Deep State"

https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
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12.08.2022 21:03 Ответить
Очередной город(теперь это Бахмут) штурмуют практически в лоб и снова успешно....В который раз.Это как минимум наталкивает на странные размышления...Это не оборона,а сплошная "агония" на протяжении 4 месяцев к ряду.. Городу с 80тыс. населения-жопа! Опять и снова...
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12.08.2022 20:07 Ответить
Что ты предлагаешь, попросить орков не штурмовать и не стрелять? И может перестанешь размышлять и чем-нибудь поможешь ЗСУ?
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12.08.2022 20:55 Ответить
Ворог мав частковий успіх

Ну точнісінько тобі совєцьке "немцы трусливо наступали"!
Хлопці, ну на гуя нам таке?
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12.08.2022 21:28 Ответить
Жду, когда уже долгожданное обещанное контрнаступление прозвучит в виде: "ВСУ имели частичный успех в контрнаступлении"
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12.08.2022 22:19 Ответить
Езжай в Крым и Чернобаевка...болван пля...
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13.08.2022 10:51 Ответить
Відео з Пісків як орки "дочищають" їх - це і є частковий успіх??
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13.08.2022 10:32 Ответить
Пески быдло путлера штурмует 8 лет.. вояки сраные... книга рекордов Гиннеса плачет горькими слезами...🤣 вояки долбанные..
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13.08.2022 10:50 Ответить
Адже можна було не доводити до всього цього. Достатньо було просто закрити небо. Захід вирішив вимотати путлера шляхом знекровлення України
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13.08.2022 11:19 Ответить
 
 