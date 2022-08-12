Установлен поименный список ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных в Украине с 24 февраля. ІНФОГРАФІКА

Важный ориентир. Сегодня, согласно данным публичного мониторинга российских соцсетей и трофейных документов, авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных защитниками Украины, начиная с 24 февраля.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Данные неполные, поскольку Россия скрывает потери, поименных списков нет, но важно, что имеющийся публичный список убитых российских командиров поименный и проверенный. Это минимальная, но достоверно подтвержденная цифра".

Итак, к настоящему моменту за полгода войны, по имеющимся публичным данным самих российских источников, Россия потеряла 10 генералов.

Особое значение я обращаю на огромные подтвержденные потери младших офицеров в звене младший лейтенант-капитан – 722 человека. Именно эти люди командуют взводами, ротами, батареями, то есть они непосредственно ведут в бой и, я бы сказал, делают войну.

В ВС РФ нет самостоятельного сержантского корпуса, поэтому утраты младших офицеров имеют ключевое значение для определения боеспособности войск. Такие потери опытных на своих должностях командиров для российской армии в такой срок неприемлемы, восстановить их россияне не смогут.

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Именно большие потери убитыми и ранеными младших командиров определяют резкое падение боеспособности противника, не способность российских войск проломить украинскую оборону, несмотря на многократное преимущество в боевой технике и боеприпасах.

Российская армия может получить новые танки и пушки, но она не может быстро заменить командиров рот или батарей, их нельзя купить или взять на базе хранения, боеспособный командир - это тот, кто постоянно на войне, кто имеет большой практический опыт и проходит разные ступени в войсках.

В современной войне не важно количество бойцов с автоматами. Если люди не имеют децентрализованного управления, если нет боеспособности на уровне рота-батарея, и, прежде всего, в качестве командования, количество вооруженных людей в форме не имеет никакого значения, разве что создают очень дорогую и ценную массовку.

Уничтожение российского командного состава на поле боя имеет не меньшее значение для разгрома российской армии, чем уничтожение логистики.

Судя по потерям офицеров, которые только стали известны, оценки российских потерь в 15 тысяч убитых не выглядят преувеличением. И это без учета многотысячных потерь мобилизованных и неподготовленных людей на временно оккупированных территориях, также много тысяч, которых противник даже не считает и не учитывает", - рассказал Бутусов.