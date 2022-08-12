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Новости Война
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Установлен поименный список ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных в Украине с 24 февраля. ІНФОГРАФІКА

рф,знищення,ліквідація

Важный ориентир. Сегодня, согласно данным публичного мониторинга российских соцсетей и трофейных документов, авторы проекта Killed in Ukraine установили личные данные ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных защитниками Украины, начиная с 24 февраля.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Данные неполные, поскольку Россия скрывает потери, поименных списков нет, но важно, что имеющийся публичный список убитых российских командиров поименный и проверенный. Это минимальная, но достоверно подтвержденная цифра".

Итак, к настоящему моменту за полгода войны, по имеющимся публичным данным самих российских источников, Россия потеряла 10 генералов.

Особое значение я обращаю на огромные подтвержденные потери младших офицеров в звене младший лейтенант-капитан – 722 человека. Именно эти люди командуют взводами, ротами, батареями, то есть они непосредственно ведут в бой и, я бы сказал, делают войну.

Установлен поименный список ровно 1000 российских генералов и офицеров, уничтоженных в Украине с 24 февраля 01

В ВС РФ нет самостоятельного сержантского корпуса, поэтому утраты младших офицеров имеют ключевое значение для определения боеспособности войск. Такие потери опытных на своих должностях командиров для российской армии в такой срок неприемлемы, восстановить их россияне не смогут.

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Именно большие потери убитыми и ранеными младших командиров определяют резкое падение боеспособности противника, не способность российских войск проломить украинскую оборону, несмотря на многократное преимущество в боевой технике и боеприпасах.

Российская армия может получить новые танки и пушки, но она не может быстро заменить командиров рот или батарей, их нельзя купить или взять на базе хранения, боеспособный командир -  это тот, кто постоянно на войне, кто имеет большой практический опыт и проходит разные ступени в войсках.

В современной войне не важно количество бойцов с автоматами. Если люди не имеют децентрализованного управления, если нет боеспособности на уровне рота-батарея, и, прежде всего, в качестве командования, количество вооруженных людей в форме не имеет никакого значения, разве что создают очень дорогую и ценную массовку.

Уничтожение российского командного состава на поле боя имеет не меньшее значение для разгрома российской армии, чем уничтожение логистики.

Судя по потерям офицеров, которые только стали известны, оценки российских потерь в 15 тысяч убитых не выглядят преувеличением. И это без учета многотысячных потерь мобилизованных и неподготовленных людей на временно оккупированных территориях, также много тысяч, которых противник даже не считает и не учитывает", - рассказал Бутусов.

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3693) уничтожение (7245) Бутусов Юрий (4384)


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Топ комментарии
+23
Ну що тут казати... Труп кацапа завжди ласкає око українця!
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12.08.2022 19:31 Ответить
+16
и еще о погоде ! )))
///
Российские военные массово отравились ядом для крыс.
Случился инцидент в госпитале оккупированного Севастополя.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк https://t.me/RomaTsymbaliuk/2779 в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название - Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «1472 военно-морской клинический госпиталь» министерства обороны рф).
На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти - в тяжелом состоянии. Военнослужащие рф находятся в реанимации.
По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.
Яд попал в продукты питания и убил российских военных.
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12.08.2022 19:43 Ответить
+10
Більше фото дохлих ************ в студію,будь ласка!
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12.08.2022 19:32 Ответить
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Ну що тут казати... Труп кацапа завжди ласкає око українця!
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12.08.2022 19:31 Ответить
не ласкає, а тішить)
сьогодні ж у нас тут на цензорі день української мови)
тому я дозволила собі)
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12.08.2022 20:27 Ответить
Більше фото дохлих ************ в студію,будь ласка!
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12.08.2022 19:32 Ответить
Шото зрадой тут не пахнет. Поэтому и коментов только два?
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12.08.2022 19:43 Ответить
и еще о погоде ! )))
///
Российские военные массово отравились ядом для крыс.
Случился инцидент в госпитале оккупированного Севастополя.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк https://t.me/RomaTsymbaliuk/2779 в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название - Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «1472 военно-морской клинический госпиталь» министерства обороны рф).
На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти - в тяжелом состоянии. Военнослужащие рф находятся в реанимации.
По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.
Яд попал в продукты питания и убил российских военных.
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12.08.2022 19:43 Ответить
Не здивуюсь, якщо отрута потрапила у "продукти пітанія" разом із пацюком.
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12.08.2022 20:19 Ответить
Командование 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) для повышения морального духа ставит "сложные" задачи своим подчинённым. Так 8 августа поставили задачу захватить перекрёсток, на котором даже не было позиций ВСУ. Но даже в ходе такой операции погибло 10 военнослужащих от огня своей артиллерии.

(теж Роман Цимбалюк на своєму ТГ каналі https://t.me/RomaTsymbaliuk/2795 )
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12.08.2022 20:30 Ответить
Бляха, я все вспомнити не міг, де я ці дві полоски на стойці ординської парадки бачив
і таки вспомнив - на парадках вермахту.
ДЄДИ ВОЄВАЛІ).
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12.08.2022 22:45 Ответить
Ну, за генералов. Не чокаясь.
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12.08.2022 19:44 Ответить
Генерал Бухалов.
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12.08.2022 20:00 Ответить
************ якэсь...гынэралы и младолетёхи в одном списке?
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12.08.2022 19:56 Ответить
ви тоже лейтенант...ага...старшой..мне надо посоветоватся с шефом..с михаил ивановичем..да с михаил ивановичем
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12.08.2022 20:03 Ответить
А ви щоm бажаєте генералів зразу в гранітну рамку?
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12.08.2022 20:05 Ответить
..с улибкой странной, мог бi стать легко звіздой єкрана, штоота не танцует, штоота не танцуе'т оуннн...(мыуого)
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12.08.2022 20:15 Ответить
Всім учасникам списку бажаю здоров'я і сім футов чогось там.
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12.08.2022 20:21 Ответить
Здоровья погібшим)
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12.08.2022 20:32 Ответить
А як заглянуть у сам список? "Родича" хочу пошукать!
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12.08.2022 20:43 Ответить
Я набрав @killedinukraine в Гуглі і видало сторінку в Твіттер. Там можна шукати по призвіщах.
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12.08.2022 20:58 Ответить
там 8 генералів. 2 по даних ВВС ще дихають. Ну і Тушаєва вже навіть не включають, по нашим даним це 11й
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12.08.2022 22:35 Ответить
- Що таке 1000 генералів, знищених в Україні?
- Файний початок!
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12.08.2022 21:42 Ответить
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13.08.2022 08:31 Ответить
допустим, это так. тогда оценим косвенную инфу, которую можно добыть из этих данных. сегодня любому не трудно найти широкоизвестную оценочною статистику потерь в процентном соотношении "офицеры-солдаты". и уже по ней, можно оценить потери солдат. из неё, по лругим извесным статистическим категориям - "безвозвратные, санитарные, безвозвратные инвалиды, пленные", и прикинуть данные о общем колличестве по разному отпазленных парашенцев. тогда по грубым оценкам получается, что общие потери парашного мяска можно оценить больше чем в 100 тысяч расходников. но по таким прикидкам, получается, что в частности, запад ближе к оценке безвозвратных потерь русни, чем официальная статистика от Украины, хотя оценки запада общих потерь по козломордым таки ниже, чем получается.
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13.08.2022 10:28 Ответить
 
 