Печерский суд снял арест с ТРЦ, принадлежащего российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу

Торгово-развлекательный центр связан с российским олигархом, финансирующим войну против Украины.

Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная сняла арест со здания торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве и средств на счетах его формального владельца – ООО "ИС "Лыбидь". Соответствующее решение опубликовано на сайте реестра, пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

Арест снят с очевидно российского актива: конечным бенефициарным владельцем обществ, которые управляют ТРЦ, является российский олигарх Аркадий Ротенберг.

Также судья сняла арест с трех земельных участков и 15 квартир в Киеве. Имущество стоимостью около 350 млн гривен передали в управление АРМА, сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что ряд обществ-собственников сдавали в аренду коммерческие помещения ТРЦ, а полученные средства по цепи финансовых операций могли перечисляться конечному владельцу.

В дальнейшем бизнесмен использовал их, в частности, для работы патронных заводов, снабжающих боеприпасами российских солдат в Украине.

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"Установлено, что указанные общества непосредственно содействуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставки боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Дело открыли по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя либо изменение границ территории Украины, в особо крупном размере, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст.110-2 УК Украины).

Напомним, торгово-развлекательный комплекс площадью 165 тысяч квадратных метров был открыт в декабре 2012 года и стал одним из самых крупных столичных ТРЦ. Впоследствии его продали российской "ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга.

В 2019 году бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza. В 2021 году он продал свою долю предпринимателю Андрею Иванову, но соглашение еще не завершено.