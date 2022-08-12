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Новости Санкции против России
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Печерский суд снял арест с ТРЦ, принадлежащего российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу

ocean

Торгово-развлекательный центр связан с российским олигархом, финансирующим войну против Украины.

Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная сняла арест со здания торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве и средств на счетах его формального владельца – ООО "ИС "Лыбидь". Соответствующее решение опубликовано на сайте реестра, пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

Арест снят с очевидно российского актива: конечным бенефициарным владельцем обществ, которые управляют ТРЦ, является российский олигарх Аркадий Ротенберг.

Также судья сняла арест с трех земельных участков и 15 квартир в Киеве. Имущество стоимостью около 350 млн гривен передали в управление АРМА, сообщает Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что ряд обществ-собственников сдавали в аренду коммерческие помещения ТРЦ, а полученные средства по цепи финансовых операций могли перечисляться конечному владельцу.

В дальнейшем бизнесмен использовал их, в частности, для работы патронных заводов, снабжающих боеприпасами российских солдат в Украине.

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"Установлено, что указанные общества непосредственно содействуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставки боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Дело открыли по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя либо изменение границ территории Украины, в особо крупном размере, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст.110-2 УК Украины).

Напомним, торгово-развлекательный комплекс площадью 165 тысяч квадратных метров был открыт в декабре 2012 года и стал одним из самых крупных столичных ТРЦ. Впоследствии его продали российской "ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга.

В 2019 году бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza. В 2021 году он продал свою долю предпринимателю Андрею Иванову, но соглашение еще не завершено.

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суд (25140) судья (2651) арест имущества (299) Ротенберг Аркадий (25) Печерский суд Киева (24)


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Топ комментарии
+37
Це більше, ніж не смішно.
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12.08.2022 21:01 Ответить
+37
Мабуть наказ від єрмачка отримали
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12.08.2022 21:03 Ответить
+35
Щось не догоняю. Встановили, що працювали на росію і зняли арешт. Це мем якийсь?
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12.08.2022 21:02 Ответить
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Российский коллаборант Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная надеюсь будет наказана по строгим законам военного времени СУДОМ ЛИНЧА ЕСЛИ НЕ РАБОТАЮТ СУДЫ ЦИВИЛЬНЫЕ!
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12.08.2022 21:53 Ответить
Ви мали на увазі Судову Колегію 73%-х відсотків "какая разница"? Нічого не вийде, бо вони вже стали сліпими і глухими, а більшість виїхала до Європи, поки "майдануті" знищать ворога і виправлять їх помилки. Але вони обіцяють повернутися і ще раз накосячити.
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12.08.2022 21:58 Ответить
Не на том фронте контрнаступ .
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12.08.2022 22:01 Ответить
Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника - ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті https://reyestr.court.gov.ua/Review/105619767 реєстру , пише https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sud-znjav-aresht-zi-stolichnoho-trts-ocean-plaza-majno-peredali-v-upravlinnja-arma.html?fbclid=IwAR3LbAxaNzWwLqz_repOVi2lmElIU0tDQODPAbIkAgq9bnu74_PKQcryqiU zn.ua , Джерело:
ТАК ЩО СВІТЛАНУ ГРЕЧАНУ ПОСАДИТИ НА КОЛ ПОСЕРЕД ХРЕЩАТИКА ?
У НАС ВІЙСЬКОВИЙ СТАН ЧИ ОНАНІЗМ ?
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12.08.2022 22:01 Ответить
Арахамия рулит
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12.08.2022 22:01 Ответить
Скорее всего.Вротенберг помог спасти 400 тыс.украинцев ,как и Абрамович.по той же схеме
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13.08.2022 19:34 Ответить
«Про державу найкраще судити з того, як у ній судять». © Станіслав Єжи Лец
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12.08.2022 22:02 Ответить
печерський суд треба розстріляти ВСІХ.Ну як таке можливе в ДЕРЖАВІ війна,ну суки кончені.
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12.08.2022 22:02 Ответить
А чого такий переполох ..? Кацапу ж ніх не попаде . - Майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА )) Джерело:
Не ротенбергу а - національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів .
 Тепер активами ротенберга управлятиме держава .
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12.08.2022 22:02 Ответить
Вони ж ні*уя, окрім заголовків, не читають.
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13.08.2022 06:46 Ответить
Це не так. Читайте судову ухвалу: суддя задовольнила клопотання представника Ротенберга і повернула Ротенбергу усе його нерухоме майно в Києві, яке було під арештом і яке приносить 3 млрд грн податків Україні на рік. Окремо, є повідомлення на сайту генпрокурора, що АРМА передали корпоративні права на якісь товариства, пов'язані з трц, вартістю 350 млн грн.
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13.08.2022 08:39 Ответить
Та ні , якраз так ,, уважніше читайте ви . . ! Суддя лише зняла арешт з майна ротенберга . В неї немає повноважень передавати його комусь і кудись .

В повідомленні генпрокуратури говориться ( дослівно ) - Офісом Генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права на понад 350 млн грн )) .!!
 Тобто - зняте суддею з під арешту майно ротенберга - передано АРМА не суддею , а офісом генпрокурора . !! Ротенберг отримав - гарбуза .
Щоб передати те майно державі , потрібне було - зняття його з під арешту . !!
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13.08.2022 11:30 Ответить
От тому у нас і ***** в країні... І буде *****, аж доки це грьобане правосуддя не перестане існувати... і заплатить за ВСЕ "правосуддя" своєю шкурою.
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12.08.2022 22:06 Ответить
https://www.facebook.com/antac.ua/photos/a.218043741627757/2648569081908532/?_rdr
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12.08.2022 22:07 Ответить
Ну як цих суддів як не вороги можна назвати ? два суди Печерський і ОАСК мають бути ліквідовані в першу чергу ,а судді цих суддів заарештовані з иконфіксацією майна.
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12.08.2022 22:09 Ответить
Не потрібно садити цих суддів. Мобілізувати на фронт в руки деревяний автомат і нагайкою по плечах в атаку поки не вбють. Горбатого й могила не виправить.ж А так хоч якась від них користь а не шкода
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12.08.2022 23:56 Ответить
Якщо добре почитати постанову суду, то стає зрозумілим, що біда не в суддях, біда в тупих слідчих. Вибачте, суддя дуже добре написала, навіть посилалась на рішення європейського суду. А ось слідчі не довели, що отримані гроші використовували на виготовлення зброї проти України. На жаль, нам бракує розумних слідчих, які мають правильно написати звинувачення та довести провину. Усі чомусь думають, що одного патриотизму достатньо. Усі розумні ушли в адвокати, бо там платять більше.
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12.08.2022 22:11 Ответить
Ну щось вони певно довели, якщо АРМА передали корпоративні права на якісь товариства пов'язані з ТРЦ, на 350 млн грн, тоді як нерухомість на 3 млрд грн податків на рік повернули Ротенбергу. Хоча про передачу корпоративних прав в ухвалі суду не йдеться, це якась інша справа... Не факт, що слідчі нерозумні і з боку усіх сторін така ситуація потенційно не може бути договірним матчем. Нерухоме майно трохи побуло під арештом, якусь невелику частку корпоративних прав віддали державі.
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13.08.2022 09:00 Ответить
ротенберг під санкціями США, одного цього достатньо щоб арештувати й конфіскувати майно в Україні. Це, навіть, не враховуючи війну.
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13.08.2022 10:16 Ответить
а за переписку с якобы рос.кураторами, за слова: мы вас ждем русская армия, 15 годочков.
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12.08.2022 22:15 Ответить
Самое главное слово в статье- МОГЛИ перераховуваться. После 14г. самая лучшая статья для дойки комерсов была- спонсирование терроризма, нужные системе люди гоняли нал и товары туда- сюда в ЛДНР, а вот неугодный или делиться который не хотел, ему и шили такую статью, мол кто-то при 20 перепродаже доставил товары в яЛДНР. Петя тоже этим грешил, уголёк с Ахметкой гоняли и электроэнергией с Крымом торговали. Так вот у палки есть два конца- может и нет там рашкиных корней, а это просто развод, бабок заработать чуваки с СБУ решили, чтоб пришел бедный комерс договариваться. Если бы были доказанные прямые улики, то не звучало бы по дурацки- МОГЛИ, а может и не могли. На догадках, только наша двбильное СБУ и прокуратура дела строят.
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12.08.2022 22:16 Ответить
Єрмачок з Арахамією постаралися - підстилки кремлівські! Ну, ще прийде час - думають суки, що сприснуть!
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12.08.2022 22:25 Ответить
В петлю такую судью и на гиляку!
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12.08.2022 22:26 Ответить
Страна непуганных судей
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12.08.2022 22:26 Ответить
Всетаки треба було незахищати той Київ, щоб там все розбомбили так щоб цим падлюками і вертатись було нікуди. Може хоч так щось змінилось би.
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12.08.2022 22:29 Ответить
Печерський суд давно пора зрівняти з землею.От чого по приміщенню пещерського суда не впала ні одна ракета кацапська?
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12.08.2022 22:34 Ответить
"Да здравствуєт самий гуманний суд в мірє !... "
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12.08.2022 22:36 Ответить
Печерский суд и путина оправдает!
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12.08.2022 22:41 Ответить
Печерний суд за гроші і по дзвінку любе рішення винесе. Сподіваюсь апеляція буде, чи то вказівка з ОПи була «прастіть і атпустіть»?
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12.08.2022 22:46 Ответить
Так а в чому зрада? Передали ТЦ державі. І люди будуть працювати, і податки платити, і всілякі ротенберги нічого не отримають
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12.08.2022 22:49 Ответить
В статті є посилання на текст ухвали в реєстрі: суддя задовольнила клопотання представника Ротенберга зняти арешт з його нерухомого майна і повернути в його розпорядження і користування. Бо, серед іншого, ТРЦ Ротенберга приносить державі 3 млрд податків на рік. Окремо є новина на сайті генпрокурора, що АРМА передали корпоративні права на якісь товариства, пов'язані з ТРЦ, вартістю 350 млн грн.
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13.08.2022 08:45 Ответить
Скоро і Абрамовича нагородять , за "спасіння 400 тис.україців" ...
"Арахамия вступилcя за Абрамовича в суде: подтвердил, что тот спас 400 тыс. украинцев - Times"
Для того чтобы обжаловать санкции в суде, российских олигарх Роман Абрамович использует письмо народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев."

https://m.gazeta.ua/ru/articles/life/_arahamiya-vstupilcya-za-abramovicha-v-sude-podtverdil-chto-tot-spas-400-tys-ukraincev-times/1093345
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12.08.2022 23:02 Ответить
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12.08.2022 23:03 Ответить
Корумповані суди продовжують робити свою "чорну" справу...Ворога переможем.А мафію?
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12.08.2022 23:13 Ответить
Медаль "за заслуги" судді гречаній.👍...І бажано адресу і номер авто.
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12.08.2022 23:18 Ответить
Щось судді останнім часом взялись за сттаре
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12.08.2022 23:31 Ответить
Може щось знають про плани зе-шобли?
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13.08.2022 00:43 Ответить
Светлану Гречаную расстрелять! Публично. Образцово-показательно.
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13.08.2022 00:32 Ответить
панове, ша!! читайте уважніше:

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано корпоративні права товариств, у тому числі торгово-розважального центру в столиці, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ з близького оточення очільника країни-агресора, на загальну суму близько 350 млн грн."
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13.08.2022 00:40 Ответить
Читайте уважніше ухвалу судді: задовольнити клопотання представника Ротенберга по зняттю арешту з його нерухомого майна, яке приносить державі 3 млрд грн на рік податками. Окремо, на сайті генпрокурора мова йде про передачу державі корпоративних прав на певні товариства вартістю 350 млн грн. Різні речі, дуже різні суми.
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13.08.2022 09:06 Ответить
Гнилі маланськи ігри-какая разніца
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13.08.2022 01:54 Ответить
Браво! Вони типу окружний хочуть переплюнути?
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13.08.2022 02:10 Ответить
Вааа яка ж афігєнна столиця в України, правда ж!! Як тебе не любити, Києве мій!!! До речі, навіть звичайні квартири, які ВИ арендуєте в Києві, мають в половині випадків власників - громадян РФ(це у тих, у кого 2 паспорти, а живуть вони там, а не тут). Продовжуйте в тому ж дусі!! Ганьбище кончене!
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13.08.2022 06:44 Ответить
Знайти гречану-і пократи за законом військового часу!
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13.08.2022 07:20 Ответить
Пепчерский-Басманный. Приятно угодить таварищу путену. Интертесно, есть ли у нас государство? Налоги вроде берет исправно
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13.08.2022 08:23 Ответить
*****! Противно новости читать... Падлы!
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13.08.2022 08:49 Ответить
Реформированные зеленые суды в работе. Что там кстати с Окружным судом? как там судья Вовк поживает?
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13.08.2022 08:56 Ответить
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