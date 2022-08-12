Печерский суд снял арест с ТРЦ, принадлежащего российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу
Торгово-развлекательный центр связан с российским олигархом, финансирующим войну против Украины.
Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная сняла арест со здания торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве и средств на счетах его формального владельца – ООО "ИС "Лыбидь". Соответствующее решение опубликовано на сайте реестра, пишет zn.ua, передает Цензор.НЕТ.
Арест снят с очевидно российского актива: конечным бенефициарным владельцем обществ, которые управляют ТРЦ, является российский олигарх Аркадий Ротенберг.
Также судья сняла арест с трех земельных участков и 15 квартир в Киеве. Имущество стоимостью около 350 млн гривен передали в управление АРМА, сообщает Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что ряд обществ-собственников сдавали в аренду коммерческие помещения ТРЦ, а полученные средства по цепи финансовых операций могли перечисляться конечному владельцу.
В дальнейшем бизнесмен использовал их, в частности, для работы патронных заводов, снабжающих боеприпасами российских солдат в Украине.
"Установлено, что указанные общества непосредственно содействуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставки боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Дело открыли по статьям об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя либо изменение границ территории Украины, в особо крупном размере, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст.110-2 УК Украины).
Напомним, торгово-развлекательный комплекс площадью 165 тысяч квадратных метров был открыт в декабре 2012 года и стал одним из самых крупных столичных ТРЦ. Впоследствии его продали российской "ТПС Недвижимость" Аркадия Ротенберга.
В 2019 году бизнесмен Василий Хмельницкий опосредованно через UPD Holdings Limited приобрел 33,5% акций ТРЦ Ocean Plaza. В 2021 году он продал свою долю предпринимателю Андрею Иванову, но соглашение еще не завершено.
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ТАК ЩО СВІТЛАНУ ГРЕЧАНУ ПОСАДИТИ НА КОЛ ПОСЕРЕД ХРЕЩАТИКА ?
У НАС ВІЙСЬКОВИЙ СТАН ЧИ ОНАНІЗМ ?
Не ротенбергу а - національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів .
Тепер активами ротенберга управлятиме держава .
В повідомленні генпрокуратури говориться ( дослівно ) - Офісом Генпрокурора в управління АРМА передано арештовані корпоративні права на понад 350 млн грн )) .!!
Тобто - зняте суддею з під арешту майно ротенберга - передано АРМА не суддею , а офісом генпрокурора . !! Ротенберг отримав - гарбуза .
Щоб передати те майно державі , потрібне було - зняття його з під арешту . !!
"Арахамия вступилcя за Абрамовича в суде: подтвердил, что тот спас 400 тыс. украинцев - Times"
Для того чтобы обжаловать санкции в суде, российских олигарх Роман Абрамович использует письмо народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев."
https://m.gazeta.ua/ru/articles/life/_arahamiya-vstupilcya-za-abramovicha-v-sude-podtverdil-chto-tot-spas-400-tys-ukraincev-times/1093345
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано корпоративні права товариств, у тому числі торгово-розважального центру в столиці, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ з близького оточення очільника країни-агресора, на загальну суму близько 350 млн грн."