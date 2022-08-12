Российские воздушные силы потеряли в Украине по меньшей мере 90 самолетов и вертолетов, - разведка Канады

За время вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 90 различных самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские воздушные силы потеряли по меньшей мере 90 самолетов и вертолетов с момента расширения россией своего вторжения в Украину в феврале", - заявили разведчики.

Отмечается, что часть этих потерь россия понесла на этой неделе в Новофедоровке.

"Несколько российских военных самолетов были уничтожены или выведены из строя. Также существенно пострадало другое российское оборудование и сооружения на аэродроме", - рассказали в Вооруженных силах Канады о взрывах в крымском аэропорту.

При этом отмечается, что "потери в Новофедоровке, вероятно, немедленно ослабят способность россии проводить воздушные операции над оккупированными территориями южной Украины и северо-западом Черного моря".

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