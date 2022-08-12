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Новости Война
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Российские воздушные силы потеряли в Украине по меньшей мере 90 самолетов и вертолетов, - разведка Канады

рф,техніка,армі

За время вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 90 различных самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские воздушные силы потеряли по меньшей мере 90 самолетов и вертолетов с момента расширения россией своего вторжения в Украину в феврале", - заявили разведчики.

Отмечается, что часть этих потерь россия понесла на этой неделе в Новофедоровке.

"Несколько российских военных самолетов были уничтожены или выведены из строя. Также существенно пострадало другое российское оборудование и сооружения на аэродроме", - рассказали в Вооруженных силах Канады о взрывах в крымском аэропорту.

При этом отмечается, что "потери в Новофедоровке, вероятно, немедленно ослабят способность россии проводить воздушные операции над оккупированными территориями южной Украины и северо-западом Черного моря".

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армия РФ (19674) Канада (2099) разведка (4193) самолет (3643)


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Топ комментарии
+11
Не поняв, а це шо? Куди ще 143 літаки діли?

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12.08.2022 21:16 Ответить
+10
знову, зебіл ти 73%-ний, брешеш про "трампістку"
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12.08.2022 21:20 Ответить
+7
https://focus.ua/uk/*******-novosti/525288-v-gorlovke-vsu-likvidirovali-boevika-dnr-i-adepta-russkoy-vesny-krikulenko-smi За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків в місті Горлівка . Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.

Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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12.08.2022 21:29 Ответить
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❗️ФБР в ходе обыска в поместье Трампа во Флориде обнаружило 11 комплектов секретных документов, включая несколько с пометкой "совершенно секретно", пишет The Wall Street Journal

Обнаруженные документы могут храниться только в специальных правительственных помещениях. Некоторые из документов содержат информацию о французском президенте Макроне.
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12.08.2022 21:09 Ответить
Ждем комментарии Виктории Спартц по этому поводу, знатной трампистки
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12.08.2022 21:17 Ответить
знову, зебіл ти 73%-ний, брешеш про "трампістку"
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12.08.2022 21:20 Ответить
Не повіриш, але я за Пороха голосував, та під судом незаконними проти нього стояв
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12.08.2022 21:22 Ответить
6 липня людина зареєструвалася, звісно він пацріот України і за Пороха
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12.08.2022 21:32 Ответить
ВСУ разбили четвертый мост в Херсонской области.
"Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший Правый и Левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику".
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12.08.2022 22:07 Ответить
через океан кацапы мерещятся более жирными...
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12.08.2022 21:10 Ответить
Намного больше, но и меньше чем наши данные
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12.08.2022 21:15 Ответить
ты сам сбивал и посчитал...?
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12.08.2022 22:55 Ответить
Не поняв, а це шо? Куди ще 143 літаки діли?

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12.08.2022 21:16 Ответить
Ну вони сказали щонайменше, але втрати менше скоріш за все ніх наші данні. Дуже багато помилково рахували в перший місяць війни
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12.08.2022 21:19 Ответить
ваши два ила валяются на земле Украины...
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12.08.2022 22:56 Ответить
Розвідка сказала про точну підтверджену цифру. Можливо так і є, а можливо збили стільки, скільки покузіє штаб ВСУ. Але і ця цифра не маленька.
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12.08.2022 21:24 Ответить
То для сєкти арестовича.
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12.08.2022 21:30 Ответить
Україна рахує попадання. А літак, гелікоптер впав на непідконтрольній території, або дотягнув на свій аеродром одному двигуні.
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12.08.2022 21:47 Ответить
Потрібно на сам перед враховувати, що Генштаб надає втрати, а не знищення!!
Навіть якщо літак, наприклад Су-25, був уражен з ПЗРК, був пошкоджений один із двигунів, але він дотянув до свого аеродрому, то він враховуватися як Втрати, тому що вибуває на довгий строк з експлуатації.
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12.08.2022 23:12 Ответить
Раніше в давнину, сміялися з єстонців Канада перевершує. Під 200 гелікоптів і під 300 літаків
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12.08.2022 21:16 Ответить
Чи це вони про Саки?
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12.08.2022 21:17 Ответить
Це тільки по підрахункам http://www.*************.com, www.*************.com, з фотофіксацією, у відкритому доступі.
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12.08.2022 21:18 Ответить
Дуже багато падає на территорію підконтрольну оркам, тому все неможливо порахувати
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12.08.2022 21:20 Ответить
По методике орикса-без разницы куда падает сбитый летательный аппарат. Есть фотофиксация-есть добавление в статистику.
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12.08.2022 23:50 Ответить
нє понял..
арестовіч(кандидат в презіденти Украіни,не мацковіі
розповідав про 10000 дітаків та 8000 гелікоптерів..
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12.08.2022 21:19 Ответить
бутылку тебе из под шампанского...
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12.08.2022 22:58 Ответить
Нашел чем напугать кацапскую самку...
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13.08.2022 10:03 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/525288-v-gorlovke-vsu-likvidirovali-boevika-dnr-i-adepta-russkoy-vesny-krikulenko-smi За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків в місті Горлівка . Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua., яке повідомляє, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по розважальному центру "Бермуди", що належав Крикуленку. Там був і кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник цього розважального центру Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня". Тим часом інші пропагандистські медіа намагаються поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.
Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.

Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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12.08.2022 21:29 Ответить
що таке "російський світ" ? о_О русскій мірЪ знаю, а це що звір? О_О
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12.08.2022 22:45 Ответить
В рашистів коло 3 000 є бойових літаків та 2500 гвинтокрилів...щось мало ЗСУ знищили якщо вірити канадцям.Хреновато тоді виходить...Наші пропагандони на чолі з Арестовичем вішають локшину на вуха народу ? Брехня солодка гірша за гірку правду а у нас брешуть всі хто при владі.
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12.08.2022 21:30 Ответить
Чому не відразу 300 000?
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12.08.2022 21:38 Ответить
В рашистiв, навiть, якщо вiрити нашим Дании, е ше сим воювати . Вiдчутно буде, коли зiб'ють 1000 лiтакiв ,а то й бiльше.
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12.08.2022 21:38 Ответить
Боевых чуть больше 1000
И на хранении 800 но там старый хлам
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12.08.2022 22:38 Ответить
.для відвертого брехуна з призвищем Бек!! На озброєнні рашки враховуючи літаки ВСІХ типів , ( транспортні.. ДА.. учбова у тому числі) ..нараховується близько 2000 одиниць. З них біля 45 відсотків у нельотному становищі. (Бази зберігання, капремонти, виведені з ладу..тощо). Приклад..Ту-160. 16 в наявності... боєздатних П*ЯТЬ!!!! Вертольотів ВСІХ типів біля 1000 одиниць... а по боєздатності тіж відсотки. Ви не дуже переймаючись збільшии ВПС рашки майже в два !!! рази! Чим не рашкоСМІ!? Рошко СМІ вже *знищили* 246 українських літаків!!!))))) а у нас на початок війни було ВСІХ ТИПІВ!!! близько 150 одиниць. З яких 50 відсотків на зберіганні.
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12.08.2022 22:43 Ответить
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12.08.2022 21:30 Ответить
Оценка канадцев 90+ это минимум гарантированно подтвержденный фото и видео, наша оценка 500+ - это заявленный максимум (в который наверняка входят и просто подбитые). Истина лежит посередине. Т.е. где-то 300 самолетов и вертолетов потеряли рашисты точно. Этого мало, чтобы завоевать господство в воздухе, но достаточно чтобы летать они могли только в пределах линии фронта, а в глубину не совались.
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12.08.2022 21:45 Ответить
Ти читав "Абращение по поводу Дня Авиации РФ"? Там вказано про "более 200 лучших представителей" Щось я не чув про масові втрати літальних апаратів з чисельними екіпажами Збивалися в основному одно- та двомісні
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13.08.2022 05:16 Ответить
ТЕПЕР РОЗУМІЮ РЕАКЦІЮ ПАТРІОТІВ ЧЕЧНІ КОЛИ УКРАЇНЦІ КОРИСТУЮТЬСЯ
СТАТИСТИКОЮ паРАШИ ПРО ВТРАТИ РАШИСТСЬКОЇ АРМІЇ в ЧЕЧЕНІ 30 тисяч
ЗАМІСТЬ 200 ТИСЯЧ ВБИТИХ РАШИСТСЬКИХ ВОЯКІВ
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12.08.2022 21:56 Ответить
Разведка Канады разведала список Орикса. На самом деле, на 1.5 можно смело умножить.
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12.08.2022 22:08 Ответить
Розвідка Канади, це як розвідка Молдови. Тільки загальнодоступні факти
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12.08.2022 22:24 Ответить
По началу темпы сбивания самолетов были бешенные. И объяснялось это необходимостью хоть какого-то позитива на фоне казалось бы неминуемого поражения украинской армии. Но, ситуация начала выравниваться и приписки стали куда скромнее чем были. Для примера: вспомните про сбитый ИЛ-76 под Гостомелем. Его плюсанули в статистику, все дружно по всем соцсетям порадовались отмщению за наш ИЛ-76 под Луганском в 2014-ом. А потом Гостомель освободили, но, как оказалось никакого ИЛ-76 там нет и не было, это была просто сказка. Но с общей статистики сбитых самолетов его не минуснули. Еще был случай (не все уже вспомнят) про сбитый ИЛ-76 под Винницей. Тоже оказалось фейком, но в статистику сбитых он попал. И таких случаев было валом когда плюсовали количество сбитых самолетов/вертолетов со слов сбившего, но при этом у него нет ни одного видео, даже какого-нибудь дымка на горизонте. Ну ведь мобилы у всех сейчас могут фото/видео записывать или как? Ну ладно стрелок занят, но ведь всегда с ПЗРК работают парами, т.е. у второго руки должны быть свободны от момента пуска и до попадания.
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12.08.2022 22:28 Ответить
вот свиноцабакам подбросили статейку...)
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12.08.2022 23:02 Ответить
ты свинорыл быстро обиделся...!
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12.08.2022 23:53 Ответить
 
 