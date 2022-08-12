Российские воздушные силы потеряли в Украине по меньшей мере 90 самолетов и вертолетов, - разведка Канады
За время вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 90 различных самолетов и вертолетов.
Об этом сообщает разведывательное управление Вооруженных сил Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские воздушные силы потеряли по меньшей мере 90 самолетов и вертолетов с момента расширения россией своего вторжения в Украину в феврале", - заявили разведчики.
Отмечается, что часть этих потерь россия понесла на этой неделе в Новофедоровке.
"Несколько российских военных самолетов были уничтожены или выведены из строя. Также существенно пострадало другое российское оборудование и сооружения на аэродроме", - рассказали в Вооруженных силах Канады о взрывах в крымском аэропорту.
При этом отмечается, что "потери в Новофедоровке, вероятно, немедленно ослабят способность россии проводить воздушные операции над оккупированными территориями южной Украины и северо-западом Черного моря".
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Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ.
Ще 10 серпня стало відомо від українського журналіста Дениса Казанського, який у себе в Telegram-каналі напиисав що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. "У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", - прокоментував він.
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