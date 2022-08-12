Залужный просит Минобороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в частности, студентам, - "слуга народа" Гришина
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит Министерство обороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам.
Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты! Теперь очередь Кабмина и, в частности, министра обороны Алексея Резникова. Большое спасибо Валерию Залужному и всему Генштабу за внимание к этой проблеме и готовность ее решить. Держим кулаки!" – рассказала нардеп.
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