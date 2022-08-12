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Новости Война
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Залужный просит Минобороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в частности, студентам, - "слуга народа" Гришина

гришина

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просит Министерство обороны разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам.

Об этом сообщила в телеграм-канале нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно выезда студентов за границу – двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты! Теперь очередь Кабмина и, в частности, министра обороны Алексея Резникова. Большое спасибо Валерию Залужному и всему Генштабу за внимание к этой проблеме и готовность ее решить. Держим кулаки!" – рассказала нардеп.

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граница (5304) студенты (674) мобилизация (2812) Залужный Валерий (659) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+26
В свої 45 років, поїду у польщу поступати в університет, щоб стати студентом - двох універів в Україні мені мало.
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12.08.2022 21:35 Ответить
+22
Тепер всі різко стануть студентами
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12.08.2022 21:35 Ответить
+19
Мабуть, Залужного підставляють. Адже це питання не входить до його компетенції. І чому від імені Залужного повідомлення доносить якась служанка?
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12.08.2022 21:45 Ответить
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Нарешті залужний пернув))) і як смачно)) мабуть скоро контрнаступ, час рятувати родичів-студентів...
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13.08.2022 01:26 Ответить
А-ха-ха, учица никагда нипозно.
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13.08.2022 01:39 Ответить
Дозволити виїхати принмаймні студентам - хороший перший крок до зняття соціального напруження всередині суспільства, але краще б взагалі повністтю відмінили будь-які заборони на виїзд, адже насильно утримувати людей всередені будь-якої країни - ганьба
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13.08.2022 01:41 Ответить
Студенты говорите, а у нас опять тревога.
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13.08.2022 01:42 Ответить
-Ты мужчина?
- Нет, я студент!
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13.08.2022 01:43 Ответить
Залужный какие студенты. Будешь с зелей отвечать за север и юг.
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13.08.2022 03:27 Ответить
Глупое решение, половина их там и останется навсегда и это притом что рождаемость в 95-04 была очень низкая.
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13.08.2022 03:46 Ответить
А удерживать их насильно это по вашему выход? По моему опыту общения они категорически отказываются брать в руки оружие. Какой смысл их держать в стране.

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13.08.2022 08:01 Ответить
Бабка на-двое гадала. Как будет, так будет. Оставим небо птицам (с)
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13.08.2022 08:10 Ответить
Cтуденты зарубежных вузов и так могут выезжать. И те студенты которые хотели, уже нашли такую возможность.
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13.08.2022 05:42 Ответить
Якщо вступив в закордонний виш до 2022 року -то випускають, якщо в 2022 дистанційно - то вже ні
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13.08.2022 08:21 Ответить
По интернету видно как молодежь ненавидит этот запрет. Это удар в спину и ниже пояса для Зеленского. Возможно этот "лучший Главнокомандующий" начал свою игру, или его кто-то продвигает.
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13.08.2022 06:08 Ответить
від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного...как же больно шарахнули по яйчунам ботсвано-ганско-гвинее-бисайского видосиковича... и это только начало лета... не зря выпало удостоверение президента на инаугурации последнего президента Украины...
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13.08.2022 07:01 Ответить
Зеля дозволив тільки СН висловлюватися на військові теми. Тому Залужний мовчить як риба об лід. а кась дівчина із СН розповідає. Це звичайний шлях диктаторів.
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13.08.2022 07:50 Ответить
Студенти є студенти. До речі, стати ними за кордоном не легко і не кожному дано таке. Так що Залужного не підставляють, а просто якась фейкова інфа
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13.08.2022 08:33 Ответить
Брехня та запрети для громадян роблять нелегетимним владу. Треба швидки перевибори, та обирати осіб які займаються полегшенням та покращенням життя українцям.
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13.08.2022 09:02 Ответить
Через заборону виїзду за кордон у нас стали безробітними 200 000 моряків. Цю нішу на торговому флоті зайняли моряки інших країн, зокрема росіяни.
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13.08.2022 10:02 Ответить
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