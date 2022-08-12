ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа, - The Wall Street Journal
Агенты Федерального бюро расследований, обыскавшие дом 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понедельник, изъяли 11 пакетов секретных документов, в том числе некоторые с грифом "совершенно секретно".
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что во время обысков в резиденции Трампа были изъяты около 20 ящиков с вещами, подшивка фотографий, рукописная записка, указ о помиловании его соратника Роджера Стоуна и профайл "президента Франции".
В перечне изъятых вещей, с которым ознакомилось WSJ, указаны пакеты документов: четыре – с грифом "совершенно секретно", три – с грифом "секретно" и еще три – конфиденциальные. Более подробной информации о содержании документов в перечне нет.
Адвокаты Трампа утверждают, что он использовал свои полномочия, чтобы рассекретить материалы перед уходом с поста президента. Несмотря на это, существует законодательство, определяющее процесс хранения даже рассекреченных документов.
Напомним, агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.
Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.
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трамповских или конгресса или кого тампопридержал "до начала войны". даже хз следуя какой логике - может чтобы когда Зеленский "эвакуировался" заграницу вместе с собой не забрал? вроде копейки (кто-то там из "наших" "властьимущих" налом через кордон 20 лямов умыкнул без вопросов, и это только то что известно в сми), а такая говняшка.
І спроба державного перевороту це ще не найбільший грішок.
Демократи спеціально притримали цей процес до виборів.
Республіканці мусять позбавитися цього смердючого баласту, який просто втопить їхню партію.
Пише, що "ФБР нашли у Трампа то, что искали" (с)
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/11/video/kiev_e_il_video_ironico_per_i_turisti_russi_in_crimea_la_crema_solare_non_vi_protegge_dal_fumo-6099446/
Страшне та «іронічне» місце України для російських туристів на відпочинку в Криму після бомбардування
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всьо... спалився рижий дурник.
Трамп якось Путіну казав -якщо ти підеш на Україну-я піду на Кремль. І ще Трамп багато говорив про корупцію в Україну-це теж правда.) Я вірю, що в майбутньому, правда і добро переможе-а зло і неправда згинуть. Надіюсь не за горами.
І тут, як би зухвало це не виглядало, я б вам запропонував дослухатися вже до нашого досвіду - в нас половина президентів (3 з 6, враховуючи нинішнього!) намагалися/намагаються в той чи інший спосіб узурпувати владу. Тому в нас тут вже сформувалася якась чуйка на таких діячів.
Чи Капітолій то не рахується?
Доречі, при нормальному розкладі після закінчення війни щось подібне повинно очікувати ЗЄ. Такий всеосяжний та неперевершений пиз...ець за все беззаконня, що воно робило.
Сподіваюсь, що Трампону хмиздєц. І ніякий Хабад його вже не відмаже.