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17 071 91

ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа, - The Wall Street Journal

трамп

Агенты Федерального бюро расследований, обыскавшие дом 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понедельник, изъяли 11 пакетов секретных документов, в том числе некоторые с грифом "совершенно секретно".

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что во время обысков в резиденции Трампа были изъяты около 20 ящиков с вещами, подшивка фотографий, рукописная записка, указ о помиловании его соратника Роджера Стоуна и профайл "президента Франции".

В перечне изъятых вещей, с которым ознакомилось WSJ, указаны пакеты документов: четыре – с грифом "совершенно секретно", три – с грифом "секретно" и еще три – конфиденциальные. Более подробной информации о содержании документов в перечне нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит обыски на телеканале депутата-предателя Ковалева. ВИДЕО

Адвокаты Трампа утверждают, что он использовал свои полномочия, чтобы рассекретить материалы перед уходом с поста президента. Несмотря на это, существует законодательство, определяющее процесс хранения даже рассекреченных документов.

Напомним, агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.

Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.

обыск (1904) США (27145) ФБР (219) Трамп Дональд (5651)


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Топ комментарии
+35
для путлера копировал?
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12.08.2022 22:04 Ответить
+30
Похоже, на президентской компании 2024 трамп может ставить кремлевскую зв(п)езду.
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12.08.2022 22:06 Ответить
+30
Неважно . Этот клоун уже не будет мешать Байдену нам помогать .
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12.08.2022 22:07 Ответить
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для путлера копировал?
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12.08.2022 22:04 Ответить
у пыни 100% есть оригиналы а у рыжего копии остались
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12.08.2022 22:13 Ответить
це хоч копії чи орігінали ??
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12.08.2022 22:15 Ответить
Небезпечно для ментального здоров'я ковтати все, чим вас годують засоби масової інформації, тим більше якщо цими засобами є «The Wall Street Journal
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13.08.2022 02:52 Ответить
Саджати будуть чи вироком буде стурбованість?
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12.08.2022 22:05 Ответить
Неважно . Этот клоун уже не будет мешать Байдену нам помогать .
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12.08.2022 22:07 Ответить
а когда он мешал? Байден вроде как лично сто лямов трамповских или конгресса или кого там попридержал "до начала войны". даже хз следуя какой логике - может чтобы когда Зеленский "эвакуировался" заграницу вместе с собой не забрал? вроде копейки (кто-то там из "наших" "властьимущих" налом через кордон 20 лямов умыкнул без вопросов, и это только то что известно в сми), а такая говняшка.
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13.08.2022 01:39 Ответить
кацап не пались твой обоссцанный трамп есть путинский холуй - хотел развалить НАТО и западную коалицию
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13.08.2022 02:36 Ответить
Дома держал . Умным точно не назовешь .
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12.08.2022 22:05 Ответить
а где должен был державть в ячейке в альфабанке? в США все контролируют и знают даже когда ты душ принимаешь... дом +- самое безопасное
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12.08.2022 22:08 Ответить
Ну можно бьіло как и бьівшую жену - захоронить на поле для гольфа
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12.08.2022 23:09 Ответить
то есть по твоему - рыжий рафик ни у чем не уиноват ?
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13.08.2022 02:37 Ответить
Савпадєніє-да, савпадєніє...
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12.08.2022 22:05 Ответить
Трамп-пам-пам
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12.08.2022 22:06 Ответить
Похоже, на президентской компании 2024 трамп может ставить кремлевскую зв(п)езду.
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12.08.2022 22:06 Ответить
Треба прислати ФБР провести обшуки у Єрмака та ЗЕ
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12.08.2022 22:25 Ответить
ФБР вже почала йому кампанію.
І спроба державного перевороту це ще не найбільший грішок.
Демократи спеціально притримали цей процес до виборів.
Республіканці мусять позбавитися цього смердючого баласту, який просто втопить їхню партію.
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12.08.2022 22:38 Ответить
че-то республиканцы тупят и пытаются вытащить этого рыжего кремлебота за уши
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13.08.2022 02:39 Ответить
Час покаже, не розкатйте губу щодо цього. Де сказано, що знахідки в садибі Трампа є криміналом?
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13.08.2022 02:54 Ответить
Сподіваюсь до 2024 рашки вже не буде, бо як це чепушило виграє то буде нам не переливки , та й не тільки нам
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12.08.2022 22:06 Ответить
будёновку в шифанере пропустили...
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12.08.2022 22:08 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/ Блогер Олег Пономарь пише, що ФБР шукало не стільки ті секретні документи, (це був лише привід), як докази організації чи участі Трампа в спробі державного перевороту 06/01.2021року в приміщені Конгресу США.
Пише, що "ФБР нашли у Трампа то, что искали" (с)
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12.08.2022 22:15 Ответить
la Stampa: Жорстоке літо
https://www.lastampa.it/esteri/2022/08/11/video/kiev_e_il_video_ironico_per_i_turisti_russi_in_crimea_la_crema_solare_non_vi_protegge_dal_fumo-6099446/

Страшне та «іронічне» місце України для російських туристів на відпочинку в Криму після бомбардування
Міноборони України опублікувало відео з повідомленням після атаки на кримську авіабазу: "Якщо вони не хочуть неприємно спекотної літньої перерви, ми радимо нашим шановним російським гостям не відвідувати український Крим. Бо жодна кількість сонцезахисного крему не захистить". від небезпечних наслідків куріння в недозволених місцях». У Міністерстві оборони України спростували напад київських військ на російську авіабазу Саки в Криму. Відео зі звуковим супроводом до фільму Bananarama «Жорстоке літо» перераховує кілька місць літнього відпочинку, які могли б вибрати російські туристи в Криму, і попереджає, що було б великою помилкою зважитися на відпустку в Україну. Потім він вирізає кадри соціальних мереж про вибухи 9 серпня разом із роликами туристів, які тікають із пляжів і плачуть після цього.
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12.08.2022 22:16 Ответить
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12.08.2022 22:17 Ответить
Трамп всьо... спалився рижий дурник.
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12.08.2022 22:21 Ответить
Не обов'язково - у в'язницю не посадять, бо адвокати відмажуть. А на виборах там є свої 73-процентні.
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12.08.2022 22:32 Ответить
Якщо Буданов надасть розвідані здобуті Арестовичем в ході секретної операції 2017-2018років (доречі подейкують, що йому, прийшлося змінити стать на час виконання завданн), то 100% буде сидіти.
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12.08.2022 22:42 Ответить
старого довпойоба, скоріше за все - посадять!! навіть як нє, то як казав пуКін про пьодирича "палітічєского будащєва у нєво - НЕТ"!!
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12.08.2022 22:27 Ответить
а був би єрмак у трампа можна булоб держзраду порєшать з фбр
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12.08.2022 22:40 Ответить
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12.08.2022 23:00 Ответить
Влип рижий падонак...
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12.08.2022 22:44 Ответить
Кацапе, залиш свої вологі мрії у себе у дупі.
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12.08.2022 22:50 Ответить
Выход там же где и вход и никакие минские соглашения для этого не нужны. Сначала дела, а потом слова.
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12.08.2022 22:58 Ответить
какам к вєрху,єслі бі дак абі
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12.08.2022 22:56 Ответить
Мне вот интересно. А если бы повернуть время вспять .І в 2019 не проголосувати по приколу чи була б війна?
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12.08.2022 23:16 Ответить
война не прекращалась с 2014 года, начиная с оккупации Крыма. и не прекратится до тех пор, пока кто-то думает, что его не коснется, потому что далеко\не выгодно\кому это надо\пронесет и т.п.
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13.08.2022 01:25 Ответить
кончай бред кацапский писать
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13.08.2022 02:44 Ответить
Тю, можна подумати що Трамп не мав доступу до цих " секретних документів". От новина. От як би довели, що він їх передав комусь, то тоді була б справа. А так пук в повітря.
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12.08.2022 22:47 Ответить
Доступ мав, але на період свого президентства. А брати секретні державні документи додому і навіть залишити їх собі "на довгі спогади" - такого права не мав. І навіщо йому досьє французького президента - перед сном перечитувати?
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12.08.2022 23:20 Ответить
Ось тепер стає зрозуміло навіщо Макрон в лютому-квітні дзвонив *****. Це зечмоня просив дзвонити і вияснити чи не забрав Трамп матеріали по оманських договорняках!
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12.08.2022 23:55 Ответить
Дурня - мав право- не мав право... Треба розуміти, що сам Трамп після президенства є ходячий секрет і багато чого знає про стан США та їх ЗС.
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13.08.2022 08:21 Ответить
Знати - одне, а мати документальне підтвердження - зовсім інше. До речі, Ці секретні документи стосувались ядерної програми США.
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13.08.2022 09:44 Ответить
так ты кацап оправдываешь рыжего путинского холуя?
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13.08.2022 02:45 Ответить
Пливи услід за руським кораблем, лайно руськогавараще.
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13.08.2022 08:16 Ответить
Для десятков миллионов его сторонников эти находки никакого значения иметь не будут. Для них все, чтобы Трамп ни сделал, правильно по определению (ну, как все, что делает и говорит Зеленский по определению глупость и измена). Такая вот сублимация. Интересно, что именно такой омерзительный во всех отношениях, во всех ужимках и маньеризмах, косноязычный и фальшивый тип как Трамп достиг такой популярности. Демократы триста раз подумают, прежде чем попробуют снять его с выборов. Потому что миллионам трампистов по хер на демократический процесс. Им потребен этот гетьман во власти и любой ценой, в том числе ценой установления диктатуры. Он для них символ спасения.
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12.08.2022 22:57 Ответить
Кацапи просто не можуть до правди не додати лайна, інакше смак не той, до якого звикли змалку. Так, прихильникам Трампу все це байдуже. Однак це не для них робиться. Навіщо ти Зеленського приплів, навіщо свої "розумні" вигадки про демократів? Ти черговий кацапський "експерт" з усього?
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12.08.2022 23:11 Ответить
Запахло запахом однойзьіковой нации с бьівшего брайтон бич, которая может уехать из ссср, но ссср из нее не уедет никогда.
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12.08.2022 23:16 Ответить
А мне наборот нравится, такая лапочка I badly miss his twits
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12.08.2022 23:18 Ответить
"Гетьман". Що тобi до гетьманiв, кацап? Гетьман - то командувач збройних сил у Польщі, Чехії та Україні, як Залужний, королів.намісник. Лише кілька років ОДИН лише гетьман України в історії, Хмельницький, формально був незалежний. Гетьман - не диктатор, як Путiн.
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12.08.2022 23:20 Ответить
Воно неосвічене і необізнане. Але лізе щось корябати на українському форумі.
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12.08.2022 23:32 Ответить
так твой зеленский и есть такой же предатель как трамп
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13.08.2022 02:47 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=STy-3bdP3fg
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13.08.2022 05:31 Ответить
Здесь не написали про документы по ядерной программе США, нашлись таки на даче у рыжего.
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12.08.2022 23:04 Ответить
Трампу жопа-від спєрєді...
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12.08.2022 23:10 Ответить
походу, стиралка и унитаз из Белого Дома в пакеты никак не поместились
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12.08.2022 23:11 Ответить
Це все лiваки бісятся. Насправді при Трампі Путін не нападав на Україну. А от при демократах Україна втратила Крим і тепер у нас війна. Те, що Путін підтримував Трампа-це придумано демократами-вдала пропаганда ФСБ. Багато з інтерв'ю Трампа ЗМІ виривала і далі вириває з контексту, що не відповідає дійсності. Звісно, окремі демократи підтримують Україну. Треба дивитися на окремі людини. Але в цілому політика демократів ганебна, невдала і привела зараз Америку до економічної кризи....
Трамп якось Путіну казав -якщо ти підеш на Україну-я піду на Кремль. І ще Трамп багато говорив про корупцію в Україну-це теж правда.) Я вірю, що в майбутньому, правда і добро переможе-а зло і неправда згинуть. Надіюсь не за горами.
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12.08.2022 23:29 Ответить
Трамп нещодавно пропонував віддати Путіну українські землі. Знову леваки чи демократи винні? Iноді краще мовчати, ніж говорити, дурість не буде видно.
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12.08.2022 23:32 Ответить
ну, а вот Обама не предлагал, публично. правда, когда Меркель перед ним (от офигевания, вероятно) аж станцевала, думается, что не все там было хорошо в диалоге с морально-этической и законопослушной точки зрения. да и закон о непризнании Крыма был в 2019-2021 годах. не при демократах, почему-то. хотя вроде как разговаривали, много, прям как у нас любят, тоже нахватались.
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13.08.2022 01:56 Ответить
Не розповсюджуйте лівацьку фігню. Прослухали інтерв'ю в оригіналі? То й не треба брехати «пропонував
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13.08.2022 05:27 Ответить
То правда. Цього разу ліваки з лібералами люто заздрять і задаються відомим риторичним питанням: "А що, так можна було?!"
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14.08.2022 01:49 Ответить
кацапка ты спалилась - в спам животное
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13.08.2022 02:51 Ответить
Навіть не напружуйтесь. В Україні вже «пороблено»: Байден- найліпший товариш, а Трамп- кремлівський агент, і взагалівін рудий. А факти- то таке, не вписуються у загальну картину, то можна не помічати
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13.08.2022 05:30 Ответить
Досить часто чую з різних джерел, як багато американців виправдовує й навіть героїзує Трампа. З одного боку, їм видніше, і взагалі США мають найбільший і найпотужніший досвід демократії, але... Але - не в сенсі боротьби з узурпаторами. Ви їх до Трампа, здається, й не мали взагалі.
І тут, як би зухвало це не виглядало, я б вам запропонував дослухатися вже до нашого досвіду - в нас половина президентів (3 з 6, враховуючи нинішнього!) намагалися/намагаються в той чи інший спосіб узурпувати владу. Тому в нас тут вже сформувалася якась чуйка на таких діячів.
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13.08.2022 06:46 Ответить
Трампа не має в чому виправдовувати. Щодо узурпації влади , то саме зараз Байден і його адміністрація цим займається. Хоча тіньовим президентом сьогодні є Обама, голуб миру. Пам'ятаєте, що з Україною сталося при ньому
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13.08.2022 15:30 Ответить
Трампон владу намагався захопити!

Чи Капітолій то не рахується?
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14.08.2022 01:40 Ответить
Не кажіть дурниць. Ви знаєте рівно те що вам повідомили українські ЗМІ. А українські ЗМІ розповсюджують брехню з лівацьких американських. Бо здавна повелось що made in USAто святе
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14.08.2022 03:57 Ответить
Вибачте, я намагався з вами спілкуватися, як з розумною людиною. Помилився. Продовжуйте далі воювати з рептилоїдами, але не забувайте приймати ліки вчасно.
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14.08.2022 17:30 Ответить
Це тюрма
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12.08.2022 23:48 Ответить
Схоже, що в США вже роблять з шаленої рудої білки чучело.

Доречі, при нормальному розкладі після закінчення війни щось подібне повинно очікувати ЗЄ. Такий всеосяжний та неперевершений пиз...ець за все беззаконня, що воно робило.
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12.08.2022 23:52 Ответить
Если его не посадят то он может стать следующим президентом ,не дай бог конечно.
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13.08.2022 00:25 Ответить
почему? это наоборот, отличная кандидатура, когда все следят и не дают сделать неверного шага. а тут после Трампа Байдена выбрали, и расслабились. и сразу просрали Афганистан (как минимум ******** бабла только на технике + обосранная репутация у "партнеров" офигевших с методов подготовки "эвакуации" в США), ********** полномасштабную войну (начиная со всех этих вы давайте нападайте, мы тут уже посольство эвакуировали, велкам, так сказать, помирать не на родине) ну и чисто местным добавили что-то там с нефтью\газом\зелеными связанное, как минимум. и это даже года не прошло.
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13.08.2022 02:06 Ответить
кацап ты тупой как валенок путлера
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13.08.2022 02:53 Ответить
нет кацап не будет рыжее чмо президентом - слишком много дерьма в нем закачано кремле
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13.08.2022 02:52 Ответить
Похоже рыжий попал....
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13.08.2022 02:59 Ответить
Вам тільки здається. А ви завжди про людей робите висновки залежно від кольору їхнього волосся
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13.08.2022 05:20 Ответить
Невже економив на туалетному папері?
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13.08.2022 08:38 Ответить
Я на днях вангував тут що Трампа приструнять. Очевидно все до того йде. І це добре.
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13.08.2022 08:46 Ответить
Читаешь эти комментарии и думаешь,ну когда все начнут адекватно реагировать на всю информацию и сопоставлять факты из разных источников прессы, тем более в пору интернета!?
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14.08.2022 00:55 Ответить
Ще не всі трампісти перевзулись, самі упороті продовжують нести дичину про свого ідола.

Сподіваюсь, що Трампону хмиздєц. І ніякий Хабад його вже не відмаже.
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14.08.2022 01:29 Ответить
Цензор нет видаляє коментарі!? Не вірю своїм очам! Коментар був без матюків та без закликів до насильства. Повторюю вже сказане. Цензор нет, не розповсюджуйте політизовану брехню лівацьких ЗМІ США. Два місяці тому до садиби Трампа прийшли із ФБР щоб перевірити як він зберігає документи. Після перевірки було рекомендовано додаткові засоби безпеки, що і було виконано. Тепер вони прийшли знов та вилучили ті документи. https://www.youtube.com/watch?v=STy-3bdP3fg&t=10s https://www.y outube.com/watch?v=STy-3bdP3fg&t=10s Листопад та вибори наближаються, у демократів підгорає. А Трамп заявив, що збирається балотуватись. Українці, вам це нічого не нагадує?
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14.08.2022 04:09 Ответить
 
 