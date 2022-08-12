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Новости Война
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США не давали Украине оружие для ударов по Крыму, - Пентагон

крим,саки

Соединенные Штаты не давали Украине никакого вооружения, посредством которого она могла бы нанести такой же удар, как по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Такое на закрытом брифинге для американских СМИ в пятницу озвучил чиновник Пентагона на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", – цитирует представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

Он добавил, что Соединенные Штаты "не имеют ничего, чтобы указывало", что удар по аэродрому был совершен ракетами.

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В свою очередь, как передает корреспондент Foreign Policy Джек Дойч, американские военные считают, что Россия потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и комплектов оружия.

В частности, речь идет о восьми самолетах Су-24 и Су-30. Такую же оценку, напомним, раньше называла и британская разведка.

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Крым (26425) оружие (10263) Пентагон (1469) США (27145)


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Топ комментарии
+56
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12.08.2022 23:20 Ответить
+52
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12.08.2022 23:29 Ответить
+42
Так и было. Это оружие можно купить в любом военторге или найти в шахте на Донбассе.
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12.08.2022 23:21 Ответить
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Ну нарешті дойшло до оцих дурнів мериків ,як потрібно балакати з ординцями! Ніхто ж навіть на параші і не говорить що по них довбанули ракетами,самодетонація бк,від кидків величезного каміння укропами,бо ракет у них немає! А руській народішка все проковтне!!!
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13.08.2022 08:22 Ответить
Похоже Штаты так же как и Кацапия в акуе от того шо Украина сама чего-то может сделать. Они там и про Стугну-П ничего не слышали.
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13.08.2022 08:40 Ответить
ruzke kurwy
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13.08.2022 08:59 Ответить
А почему не розглядається бомбежека аэродрома как "жест доброй воли"?
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13.08.2022 09:35 Ответить
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