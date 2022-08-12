США не давали Украине оружие для ударов по Крыму, - Пентагон

Соединенные Штаты не давали Украине никакого вооружения, посредством которого она могла бы нанести такой же удар, как по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Такое на закрытом брифинге для американских СМИ в пятницу озвучил чиновник Пентагона на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"США не давали Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", – цитирует представителя Пентагона корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин.

Он добавил, что Соединенные Штаты "не имеют ничего, чтобы указывало", что удар по аэродрому был совершен ракетами.

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В свою очередь, как передает корреспондент Foreign Policy Джек Дойч, американские военные считают, что Россия потеряла несколько истребителей, бомбардировщиков и комплектов оружия.

В частности, речь идет о восьми самолетах Су-24 и Су-30. Такую же оценку, напомним, раньше называла и британская разведка.