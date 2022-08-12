ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы РФ передала станцию Украине, - Боррель
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ посетить станцию.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожская АЭС не должна использоваться ни в одной военной операции. Поддерживаю призыв к демилитаризации ее территории, начиная с полного вывода российских сил, и призываю МАГАТЭ совершить визит на станцию", - написал Боррель.
Он подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над объектом законному суверенному собственнику – Украине.
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любі слова (а не дії) русня сприймає як слабкість ( в кращому випадку) , а в гіршому - як заохочення продовжувати і не зупинятися, бо з це нічого не буває...
когда мы предупреждали об этой реальности, никому не интересно было
http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Чому треба негайно закрити 3-й блок АЕС
А теперь должны отказаться потому что ?
Блин, ну взрослый вроде человек, а не понимает очевидных вещей.