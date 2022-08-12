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Новости Война
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ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы РФ передала станцию Украине, - Боррель

боррель

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ посетить станцию.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская АЭС не должна использоваться ни в одной военной операции. Поддерживаю призыв к демилитаризации ее территории, начиная с полного вывода российских сил, и призываю МАГАТЭ совершить визит на станцию", - написал Боррель.

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Он подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над объектом законному суверенному собственнику – Украине.

Автор: 

Евросоюз (17270) Боррель Жозеп (784) Запорожская АЭС (720) атака на ЗАЭС (81)


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Все призывы евро-импотентов к Куйлу не стоят одного Хаймарса для ЗСУ.
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12.08.2022 23:23 Ответить
Ми теж підтримуємо і вимагаємо. І шо?
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12.08.2022 23:29 Ответить
Якщо б українці вірили у заклики, янукович досі був би гауляйтером.
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12.08.2022 23:36 Ответить
вимагали вимагали та недовимагалися.... бо русні фіолетово що ви там вимагаєте...
любі слова (а не дії) русня сприймає як слабкість ( в кращому випадку) , а в гіршому - як заохочення продовжувати і не зупинятися, бо з це нічого не буває...
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12.08.2022 23:36 Ответить
с кацапами это не работает.. без иначе мы вас просто затрахаем досмерти.
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12.08.2022 23:37 Ответить
Може на станцію треба ввести блакитні шоломи?
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13.08.2022 00:07 Ответить
Для блакитних шоломів потрібна мирна угода, згода сторін, що воювали, та рішення радбезу. Навіть якщо таке б розглядалося, уявляєте, ЩО кацапи вимагали б за свою "згоду" та відсутність вета?
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13.08.2022 00:28 Ответить
задним числом вумный боррель...
когда мы предупреждали об этой реальности, никому не интересно было

http://www.bible-for-you.org/desk/kraeved/no-yu-3.php Чому треба негайно закрити 3-й блок АЕС
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13.08.2022 00:08 Ответить
То есть русские её захватили, чтобы лишить Украину энергии с этой станции.
А теперь должны отказаться потому что ?

Блин, ну взрослый вроде человек, а не понимает очевидных вещей.
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13.08.2022 08:29 Ответить
 
 