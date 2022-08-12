ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы РФ передала станцию Украине, - Боррель

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС и призывает МАГАТЭ посетить станцию.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская АЭС не должна использоваться ни в одной военной операции. Поддерживаю призыв к демилитаризации ее территории, начиная с полного вывода российских сил, и призываю МАГАТЭ совершить визит на станцию", - написал Боррель.

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Он подчеркнул, что Россия должна немедленно вернуть полный контроль над объектом законному суверенному собственнику – Украине.