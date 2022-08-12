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Новости Война
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Воздушные силы ВСУ о взрывах в Крыму: Болезненный удар для России, но взлетная полоса аэродрома работает

чф,рф,крим,авіабаза,новофедорівка

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что, несмотря на взрывы на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму, Россия продолжит его использовать, ведь взлетная полоса там не пострадала.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это для врага очень сильный "укол", неприятный. Уничтожено более 10 единиц авиационной техники. Вероятно, уничтожен и летный состав, и инженерный состав, обслуживавший эти самолеты… Безусловно, противник скрывает эти потери, а на снимках и на видео видно, что там есть следы поражения рашистов – красные следы.

Это, безусловно, очень болезненный удар. Фактически такое впервые произошло. Что именно произошло, мы говорить не можем. Есть у нас официальные версии, что произошел "хлопок".

Восстановят ли они аэродром? Его фактически восстанавливать и не нужно. Поражена взрывами стоянка самолетов. Уничтожена техника. Возможно, уничтожен склад артиллерийского вооружения: хранившиеся там ракеты и бомбы. Возможно, также, склад горюче-смазочных материалов.

Основное на аэродроме – это взлетно-посадочная полоса. Взлетно-посадочная полоса там работает. Восстановить аэродром не проблематично", – рассказал Игнат.

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Игнат выразил мнение, что россияне и дальше будут использовать аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.

"Я думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос только в безопасности. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой – не большая проблема", – сказал представитель Воздушных сил Украины.

Игнат добавил, что в Крыму есть около 5 аэродромов, которые российская авиация активно использует для агрессии против Украины, а всего вокруг нашей страны их в РФ десятки.

Автор: 

армия РФ (19674) Крым (26425) ликвидация (3693) уничтожение (7249) Воздушные силы (2416) Игнат Юрий (607)


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Топ комментарии
+11
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13.08.2022 00:00 Ответить
+11
Зустрічаються якось Чорнобаївка з Новофедорівкою, і Чорнобаївка й каже - Кума, а знаєш, шо можна з окупанськими кацапольотами робити? Так от слухай сюди...
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13.08.2022 00:03 Ответить
+7
Для поражения взлётки (ВПП) существуют специальные боеприпасы. Ещё не вечер, подождём, когда обновят разбитые самолёты. Можем повторить!
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12.08.2022 23:54 Ответить
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Малувато, одним словом
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12.08.2022 23:49 Ответить
Требо корегувати наступний раз, хай йдуть палити на злітну смугу.
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12.08.2022 23:50 Ответить
Для поражения взлётки (ВПП) существуют специальные боеприпасы. Ещё не вечер, подождём, когда обновят разбитые самолёты. Можем повторить!
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12.08.2022 23:54 Ответить
взлётно-посадочная полоса восстанавливается максимум за неделю
а вот построить новый самолёт- это не менее года без перестройки промышленности на военный лад
даже работая в 3 смены в мирное время это полгода
а вот подготовить квалифицированного пилота- это уже несколько лет для современного самолёта
подготовить квалифицированного механика- это годы США бомбили в Сирии и полосу довольно быстро восстановили, а вот технику - проблемно
а квалифицированный персонал - ещё сложнее
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13.08.2022 07:58 Ответить
Тепер по злітно-посадковій смузі можна УАЗом-Патріотом дріфтити. За відсутності аеронавігаційного обладнання.
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12.08.2022 23:58 Ответить
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13.08.2022 00:00 Ответить
а где нашим самолетам садится ?
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13.08.2022 00:02 Ответить
пешком придем, хватит ныть
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13.08.2022 08:14 Ответить
Зустрічаються якось Чорнобаївка з Новофедорівкою, і Чорнобаївка й каже - Кума, а знаєш, шо можна з окупанськими кацапольотами робити? Так от слухай сюди...
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13.08.2022 00:03 Ответить
Це й так зрозуміло .Головне щоб не було чим літати.А витрачати за дарма ракети щоб стерти полосу це безглуздя.Полоса швидко відновулюється.А щоб знищити всю полосу це ракет 50 нада це не потрібно.
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13.08.2022 00:03 Ответить
Те, що злітка поки у нормі -- це не їх (москалів) заслуга, а недопрацювання ракетних сил ЗСУ
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13.08.2022 00:04 Ответить
перепонные барабанки не восстанавливаются, служивый
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13.08.2022 00:11 Ответить
так за раз все розхирячити не цікаво. треба медленно, по кусочку.....щоб було їм страшніше. полоса є, приганяйте нові літаки ))) , а окурки тут як тут.....)))
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13.08.2022 00:15 Ответить
Хай злітають і летять в шерємєтьєво. Там буде продолжєніє марлєзонского балєта.
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13.08.2022 00:15 Ответить
Взлётную полосу оставили, чтобы новые тараканы приползли.
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13.08.2022 00:27 Ответить
Треба заздалегідь правильну назву підібрати. Чернофедорівка чи Новобаївка?
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13.08.2022 00:32 Ответить
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13.08.2022 01:57 Ответить
Але вже під час злету на тій смузі кацапські літуни пару разів виходять витряхнути гівно з штанів.
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13.08.2022 06:10 Ответить
Роман Цимбалюк кажешо сгорело 20 масальотов...а єто значит...капзда рабZee
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13.08.2022 07:26 Ответить
и еще немного гравицап
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13.08.2022 08:27 Ответить
Такими гарними темпами скоро туди будуть сідати тільки кукурузники з причепленими стальною проволкою х-22,нє?
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13.08.2022 08:29 Ответить
 
 