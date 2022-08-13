ВСУ разбили последний мост, по которому Россия перебрасывала технику на Херсонщину, - облсовет

Вооруженные силы Украины удачно ударили в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для перебрасывания техники на правобережную часть.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСУ попали в последний, четвертый мост, соединявший правый и левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику. Конечно, они будут пытаться ремонтировать, искать альтернативу в переправах, но это время, деньги, а потом, как только подготовятся и соберут технику и силу, мы снова ее уничтожим", - рассказал он.

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Хлань также добавил, что оккупанты боятся и готовятся к контрнаступлению ВСУ: "У Херсоне наставили "ежей", но деревянных, что в принципе символизирует их сущность - все фейки и постановки. Усилили давление на горожан — ночью проводили обыски и задерживали людей".

Хлань добавил, что "партизаны снова напоминают, что паспорт РФ - это не документ, а фальшивка, которая превращает в недолюдей, кроме того, это причина мобилизовать во вражескую армию на верную смерть. А вот разведка предостерегает, что за получение паспорта будет ответственность, ведь это сотрудничество с агрессором".