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Новости Война
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ВСУ разбили последний мост, по которому Россия перебрасывала технику на Херсонщину, - облсовет

міст

Вооруженные силы Украины удачно ударили в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для перебрасывания техники на правобережную часть.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ВСУ попали в последний, четвертый мост, соединявший правый и левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику. Конечно, они будут пытаться ремонтировать, искать альтернативу в переправах, но это время, деньги, а потом, как только подготовятся и соберут технику и силу, мы снова ее уничтожим", - рассказал он.

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Хлань также добавил, что оккупанты боятся и готовятся к контрнаступлению ВСУ: "У Херсоне наставили "ежей", но деревянных, что в принципе символизирует их сущность - все фейки и постановки. Усилили давление на горожан — ночью проводили обыски и задерживали людей".

Хлань добавил, что "партизаны снова напоминают, что паспорт РФ - это не документ, а фальшивка, которая превращает в недолюдей, кроме того, это причина мобилизовать во вражескую армию на верную смерть. А вот разведка предостерегает, что за получение паспорта будет ответственность, ведь это сотрудничество с агрессором".

Автор: 

мост (1031) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4890)


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Топ комментарии
+68
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13.08.2022 01:25 Ответить
+43
«Втеча андрофагів через кримський міст на історичну батьківщину". 2022.
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13.08.2022 01:27 Ответить
+32
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13.08.2022 01:22 Ответить
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Тебе в Крыму понравились взрывы?
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13.08.2022 01:12 Ответить
В смислі роз`*бали ?
А-а, поняв.
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13.08.2022 01:23 Ответить
дерев'яних їжаків???
никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу...идиоты
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13.08.2022 00:57 Ответить
Может это они нас запутать хотят, мол посмотрите украинцы какие мы деганы, типа вы быстро тут все освободите. Ну не могут они быть такими тупыми, ну это же треш просто
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13.08.2022 01:14 Ответить
вони не тупі, просто весь метал який вони вкрали у нас, вони вже продали і виср..ли.
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13.08.2022 19:06 Ответить
Посмотрел

Да там вообще убожество

Из кустов каких то)
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13.08.2022 07:00 Ответить
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13.08.2022 11:47 Ответить
ну авто точно не проїде
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13.08.2022 12:39 Ответить
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13.08.2022 01:03 Ответить
мотузочка на торбочці затягується.
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13.08.2022 01:04 Ответить
Эту новость про последний мост я ещё вчера писал, что-то опаздывает Цензор.. )
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13.08.2022 09:06 Ответить
ЗМІ, тим більше під час війни, користуються лише офіційною інформацією, яка у тому числі опирається на дані дорозвідки після удару.

Тобто про факт удару можно казати, але про факт знищення шляху - тільки після оцінки результатів удару.
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13.08.2022 13:25 Ответить
ага, а то знову якась безумна пристібається що тайну видали військову. А у саміх цілісенький оп самі саботажники, корегувальники вогню типу падаляка а то й просто фсб-кі.
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13.08.2022 19:08 Ответить
мишоловка захлопнулась
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13.08.2022 01:04 Ответить
А сухопутний ? Класно би всі жд путі повзривати в сухопутному коридорі ОККУПАНТІВ
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13.08.2022 01:05 Ответить
Сам купи
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13.08.2022 01:38 Ответить
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13.08.2022 01:22 Ответить
які ж вони розумні - свині тобто
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13.08.2022 12:42 Ответить
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13.08.2022 01:25 Ответить
«Втеча андрофагів через кримський міст на історичну батьківщину". 2022.
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13.08.2022 01:27 Ответить
Супер! Чьих кистей работа?
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13.08.2022 03:08 Ответить
якщо це не власна робота, то прийнято вказувати автора. До речі: Ви нещодавно сиділи в Європі (Словаччині здається). під проксі?
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13.08.2022 12:45 Ответить
Наразі я знаю лише три мости, які з'єднують правий та лівий береги у Херсонській області. Мост через Інгулець біля Даріївки, то цілком на правому березі. То про який четвертий мова? Чи у нас за принципом: "Скільки буде два на два? П'ять, шість, сім. десь так!"?
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13.08.2022 01:35 Ответить
На ГЕС також був залізничний міст......

я так розумію, що його вже нема
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13.08.2022 04:00 Ответить
Там йдуть рейки. Але одна колія над шлюзами і навряд чи вона витримає важкі транспорти. Це суто для технічного обслуговування станції. Ніколи не бачили там поїзди.
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13.08.2022 06:31 Ответить
До війни, постійно ходили пасажирські і вантажні потяги по тим рейкам.
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13.08.2022 10:29 Ответить
Можливо Ви і праві.
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13.08.2022 07:13 Ответить
Залізничний був знищений при першому обстрілі, коли пошкодили автомобільний. Вони один біля одного. Зараз знищено автомобільний.
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13.08.2022 09:56 Ответить
ЖД колія над дамбою. Але вона вже зруйнована, кацапи і відео показували.
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13.08.2022 11:47 Ответить
Вы всьо врьоте! рассейская доблестная пво все сбила, а потом обломки ракет от пво упали и частично задели полотно, специалисты из крыма уже занимаются восстановлением, завтра движение будем восстановлено, паромами...
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13.08.2022 02:56 Ответить
И главный паромщик Харон
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13.08.2022 21:05 Ответить
Їжаки з дерева. То тринда. Давайте кацапів вже записуйте в першу армію світу, бо тільки перша армія світу може собі таке дозволити.
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13.08.2022 04:54 Ответить
Ви нічєго нє панімаєтє в скрєпних пративатанковіх єжах.Ани нє гваздямі сколочєни,а скручєни саморєзами.Етім єжам аналогвнєт.
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13.08.2022 23:06 Ответить
Остров невезения в океане есть.
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13.08.2022 07:26 Ответить
З назвою Зміїний.
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13.08.2022 21:06 Ответить
Йолопу не зрозуміло. Без мостів через Дніпро (ти в реалі бачив, який він там широкий?) кацапскі тумени на правому березі можна вважати оточеними. Коли наші ліквідують цей мішок, можна взятись і за лівий берег. А для цього мости не потрібні.
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13.08.2022 07:57 Ответить
Тебе б обов"язково запросили в помiчники Залужному...якби ти не був би з кацапського мухосранська, "iксперд-сiкретчик" херов...Херсон та Днiпро тiльки на листiвках й бачив..
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13.08.2022 09:20 Ответить
пришло время окончательно очистить правый берег от гнид
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13.08.2022 08:10 Ответить
Дарма смітесь. Кацапи можуть річковими бар'єрами техніку та ********** через Дніпро перевозити.
Вантажопідйомність баржі - кілька тисяч тон
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13.08.2022 08:17 Ответить
* рі чковими баржами
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13.08.2022 08:19 Ответить
То може одразу субмаринами і телепортами?🤣
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13.08.2022 09:57 Ответить
Нє, саме баржами.
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13.08.2022 13:03 Ответить
Серйозно? Ой, як халепа! Це ж москалі сотворять баржі з чистого повітря... Отак: ррраз! - і створили. А потім... дввва! - і створили, знову ж таки, з чистого повітря Абсолютну Зброю (привіт Роберту Шеклі!).
Біда бідезна! Геть чисто!
Пора загортатися у біле простирадло, і строєм, з піснею, рівними рядами шмирувати на цвинтар.
Правильно, кацапа?
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13.08.2022 08:57 Ответить
В місті з великим вантажним портом нема барж?
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13.08.2022 12:03 Ответить
Танки на баржі...
Що ти таке забористе куриш, що таке написюкало? Поділися!
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13.08.2022 14:36 Ответить
А як вони доставлять туди такі баржи? )) У Херсоні і Енергодарі таких не було.
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13.08.2022 11:49 Ответить
В Херсоні та НК барж немає? Не смішіть...
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13.08.2022 12:01 Ответить
Спеціалізованих, для авто техніки? Якщо тобі смішно, спробуй пошукати.
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13.08.2022 18:43 Ответить
Не зважайте: воно саме хіхікає, і миші в нього хіхікають, і навіть таргани. Бо шмаль класну дістало. А поділитися нею з ближніми - жаба тисне.
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15.08.2022 00:22 Ответить
можуть. вантажитися найближче у Скадовську. А туди вже прилітало
та що там Скадовськ - у Саки з Євпаторією вже прилітало.
Подайте таку хорошу ідею кацапському командуванню, може клюнуть.
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13.08.2022 12:50 Ответить
Що будемо робити з тими, хто на Донбасі отримав російськи паспорти? Там майже кожен має дірявий паспорт та другий з куркою.
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13.08.2022 08:26 Ответить
Перше треба звільнити Донбас. А далі - нічого вигадувати не треба. Буде так, як завжди бувало: вата побіжить вслід за асвабадітєлямі.
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13.08.2022 09:26 Ответить
Департировать
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13.08.2022 09:32 Ответить
После нашей победы они их жрать будут, эти паспорта, чтоб никто не заметил, что они у них были.
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13.08.2022 09:58 Ответить
Забрать украинский паспорт, взамен выдать ветеринарный. С соответствующими правами.
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13.08.2022 10:06 Ответить
Кожен, хто отримав рос паспорт, отримує паспорт негромадянина. Без права голосувати і займати держ посади.
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13.08.2022 11:50 Ответить
тим хто не втік і не приймав участі протидержавній діяльності - паспорт негромадянина. У прибалтійських країнах є досвід. нам лише скопіювати його.
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13.08.2022 12:52 Ответить
А хто тобі таку маячню сказав? Ніякої бронетехніки там не їздить.
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13.08.2022 09:59 Ответить
Нахера бомбить мосты есть живая сила ! Чем больше 200-х больше паники и протестов ,а их по-абристовичу 25 000 ! Такое впичатление ,что берут на понт,а вдруг вы убежите . Залужний заявлял за каждого убитого заплатите кровю ????????
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13.08.2022 10:45 Ответить
Багато прокацапських троляк набігло, це добре, значить ЗСУ боляче вдарили 😁
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13.08.2022 11:17 Ответить
Нужно побольше техники рабочей затрофеить для ЗСУ, побольше пленных взять для обмена на Азовцев и поменьше своих потерять в атаках. Генштаб это прекрасно понимает.
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13.08.2022 12:55 Ответить
Эти мосты уже и нахрен не нужны - зачем возить технику и б/к через керченский мост - хрен его знает кудой - если уже есть коридор через донецкую область - Мариуполь уже давно у ввх. Зачем писать то, что не соответствует действительности? оппа ропцює. Как и всю инфу по АЗОВУ и 36 МОРПЕХОВ.
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13.08.2022 15:35 Ответить
Просто ты плохо учился в школе и не знаешь, что речь идет о правом береге Днепра. Причем тут керченский мост?
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13.08.2022 18:47 Ответить
Знищений та пошкоджений - різні речі. Жоден з мостів на даний момент не знищений, а усі пошкодження можливо усунути частково, питання в ресурсах та меті
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13.08.2022 16:00 Ответить
Техніка там зараз не їздить. Ну а спробуй його відремонтувати під щоденними обстрілами.
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13.08.2022 18:48 Ответить
Можна чи таки ганяють? Є підтвердження? Іісус он ходив по воді, тобто теж можна?
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13.08.2022 21:14 Ответить
Четвертый, это какой из трёх? Кто в курсе?
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14.08.2022 11:09 Ответить
 
 