Российская армия в Украине скоро столкнется с логистическими проблемами, - Генштаб Эстонии

Армия оккупантов скоро столкнется с логистическими проблемами. Она не сможет компенсировать потери в технике, и это отразится на исходе всей войны.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представитель Генштаба Эстонии отметил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла больше танков, чем имеется на вооружении у Германии или Великобритании. А западные санкции не позволяют производить новую технику. "С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки", — заявил Вендла.

Заместитель начальника Генштаба также прокомментировал ход боевых действий. По его словам, оккупанты перебрасывают на юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако в ближайшую неделю рашисты не изменят свою тактику: они продолжат создавать ключевое давление на направлении Бахмут — Северск. А что касается взрывов на аэродромах в Крыму и Зябровке, то это, по словам Вендлы, сигнал для россиян.

"К фундаментальным изменениям атака, конечно, не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое они считают тылом. Подтвержденной информации о том, что произошло под Гомелем в Беларуси, что именно было уничтожено, нет. По разным данным, имеются потери в разных видах техники", — объяснил Вендла.

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