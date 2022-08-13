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Новости Война
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Российская армия в Украине скоро столкнется с логистическими проблемами, - Генштаб Эстонии

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Армия оккупантов скоро столкнется с логистическими проблемами. Она не сможет компенсировать потери в технике, и это отразится на исходе всей войны.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны Эстонии Март Вендла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Представитель Генштаба Эстонии отметил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла больше танков, чем имеется на вооружении у Германии или Великобритании. А западные санкции не позволяют производить новую технику. "С этим у них проблемы. Войны часто выигрываются именно при помощи логистической поддержки", — заявил Вендла.

Заместитель начальника Генштаба также прокомментировал ход боевых действий. По его словам, оккупанты перебрасывают на юг дополнительную технику, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ. Однако в ближайшую неделю рашисты не изменят свою тактику: они продолжат создавать ключевое давление на направлении Бахмут — Северск. А что касается взрывов на аэродромах в Крыму и Зябровке, то это, по словам Вендлы, сигнал для россиян.

"К фундаментальным изменениям атака, конечно, не приведет. Но это показывает, что вооруженные силы РФ не могут быть уверены, что огонь украинской армии не дойдет до них в том месте, которое они считают тылом. Подтвержденной информации о том, что произошло под Гомелем в Беларуси, что именно было уничтожено, нет. По разным данным, имеются потери в разных видах техники", — объяснил Вендла.

Читайте также: Мосты в Херсоне не пригодны для переправы военной техники, выносливость оккупационных сил будет зависеть от их запасов на западном берегу Днепра, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19674) Эстония (1452)


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Топ комментарии
+35
В Росії "путіних" - 89 мільйонів! Приводив колись висловлювання з книги казахського письменника про Чінгізхана: "Люди думають що війни затівають правителі... Це неправда... Війни затівають мільйони пустих животів, мільйони жадібних рук і мільйони завидющих очей... !" А кацапи - саме такі! Їм легше піти з війною і грабунком до сусіда, убить чи вигнать його та вселиться в його дім, ніж навести порядок у власному домі, розвести домашніх тварин, скопать город чи посадить сад...
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13.08.2022 03:31 Ответить
+25
нет. Не закончится.
Война закончится, когда мы в ней победим.
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13.08.2022 02:39 Ответить
+16
війна закінчиться з ліквідацією росіі
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13.08.2022 03:02 Ответить
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Треба вбити хутина - паскудне гімно . Тоді війна закінчіться.
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13.08.2022 02:03 Ответить
нет. Не закончится.
Война закончится, когда мы в ней победим.
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13.08.2022 02:39 Ответить
війна закінчиться з ліквідацією росіі
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13.08.2022 03:02 Ответить
В Росії "путіних" - 89 мільйонів! Приводив колись висловлювання з книги казахського письменника про Чінгізхана: "Люди думають що війни затівають правителі... Це неправда... Війни затівають мільйони пустих животів, мільйони жадібних рук і мільйони завидющих очей... !" А кацапи - саме такі! Їм легше піти з війною і грабунком до сусіда, убить чи вигнать його та вселиться в його дім, ніж навести порядок у власному домі, розвести домашніх тварин, скопать город чи посадить сад...
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13.08.2022 03:31 Ответить
2-3 недели
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13.08.2022 02:12 Ответить
...Столкнуться с логистичными проблемами... это сейчас так называется столкнуться лицом-к-лицу с большим ПИЗ#ЦОМ.
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13.08.2022 02:26 Ответить
ну да. Логистические проблемы - это когда наша логистика доставляет этот большой ****** точно по адресу, и кацапы погибают от этого столкновения, получая травмы не совместимые с жизнью.
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13.08.2022 02:45 Ответить
Столкновения побуждают к "шагам доброй воли". Дипломатия, бл#дь
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13.08.2022 02:52 Ответить
Якто надоели все эти предсказания на кофейной гуще
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13.08.2022 03:03 Ответить
А ти не читай.
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13.08.2022 05:28 Ответить
Воно буде читати ... на кацап.сру. Без запаху лайна історічєской родіни хахло-кацап може і померти
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13.08.2022 07:42 Ответить
Інопланетяни захоплять Марс і там відкриють макаронну фабрику.
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13.08.2022 08:11 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 09:50 Ответить
Генерал Марченко ещё в мае говорил...уничтожим Логистику крыс путлера. ...Буде перемога...мавзолейные генералы Путлера воюют в 1945 году... типа бабы ещё нарожают ...
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13.08.2022 10:28 Ответить
 
 