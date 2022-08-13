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Новости Война
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На направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка, Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь продолжаются бои. Самолеты штурмовой авиации врага ударили возле Марьинки, - Генштаб

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Начались сто семьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии территории возле Сеньковки и Гремяча Черниговской области и Басовки и Кондратовки Сумской области.

"На Харьковском направлении противник продолжил огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Большие Проходы, Прудянка, Протопоповка, Петровка, Старый Салтов, Верхний Салтов. Нанес авиационных ударов возле Старого Салтова и Мосьпанового", - отмечают в Генштабе.

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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дубровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

По данным Генштаба, наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное - Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

"На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага поражали районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское - Бахмут, Возрождение - Вершина, Углегорская ТЭС - Зайцево, успеха не имел, отошел", - отмечают в Генштабе.

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На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая - Красногоровка и Спартак - Авдеевка, успеха не имели и отброшены назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Владимировка, Павловка, Пречистовка, Угледар, Богоявленка, Новополь, Зализничное, Гуляйпольское, Ольговское, Шевченко, Бурлацкое, Новоселка, Дрожнянка и Новоданиловка. Нанес авиаудар в районе Новоселки", - отчитываются в Генштабе.

Также отмечается, что в направлении Сторожево-Новоселка наши воины успешно остановили вражеское наступление и отбросили оккупантов назад.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов.

Враг пытался вести наступательный бой в направлении Сухого Пруда - Лозового, успеха не имел, отошел.

Нанес авиационные удары возле Осокоровки и Андреевка.

Также в Генштабе сообщают, что враг продолжал ведение воздушной разведки БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушных тревог и доверяйте только проверенным источникам информации", - резюмируют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19674) Генштаб ВС (6475) Сумская область (3325) Харьковщина (5577) Черниговщина (1485) Донецкая область (9991) боевые действия (4314) Херсонская область (4891)


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значит пора разнести нахрен авиабазу в Гвардейском. Алгоритм тот же, что и в Саках.
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13.08.2022 07:16 Ответить
Військові армії РФ, заявляючи про "повний контроль" над селищем Піски у Покровському районі Донецької області, продовжують його просто знищувати. Окупанти б'ють по населеному пункту із термобаричних артилерійських систем, фактично зрівнюючи з землею.Про це повідомляє американський https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-12-0 Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Зазначається, що 12 серпня російські сили продовжували наступ на південно-західному та північно-західному напрямках від околиць Донецька.
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13.08.2022 08:28 Ответить
Если не делать каких-то ударов на других направлениях, то все будет печально. И да, не я анонсировал контрнаступление, а наш талантливый министр обороны больше месяца назад.
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13.08.2022 09:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Благаю
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13.08.2022 10:30 Ответить
 
 