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Новости Война
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Оккупанты продолжают подготовку к показательным казням в Мариуполе. Судилище может состояться 24 августа, - ISW

маріуполь,клітка

Оккупационные "власти" в Мариуполе продолжали подготовку к показательным процессам и возможным расстрелам украинских военнопленных защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.

По оценке ISW, оккупанты спешат превратить Мариупольскую филармонию в тюрьму и построить специальный "бункер" с обставленными клетками коридорами для размещения заключенных. Суд может состояться 24 августа.

Главное управление военной разведки Украины ранее распространило заявление от имени сил безопасности и обороны Украины, в котором призвало весь цивилизованный мир не допустить объявленный суд над украинскими защитниками в Мариуполе.

Читайте также: Родственники защитников "Азовстали" призвали Зеленского, МККК и ООН помешать России провести фейковые трибуналы

Автор: 

Мариуполь (5724) Азов (801) Азовсталь (379) 36 отдельная бригада морской пехоты (207)


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Топ комментарии
+29
Дуже шкода наших найкращих синів і дочок України, які попри все пішли боронити незалежність України і свободу українців, а смвіття, як "95 квартал", спасаючи свої дупи, заховалися за корлоном, пропри призивний вік.Якщо Президент нічого не зробить по їх спасінню, то йому краще піти, забрати свою антимайданівську шоблу з Банкової і йти в монахи, вимолювати свої гріхи, бо то він заради піару і свого рейтингу обдурив їзахисників Маріуполя і українців, сказавши про "контрольовану евакуацію". До цього дав команду розмінувати Чонгар і Перекоп, відвести армію, заборонити стріляти, попризначати зрадників у Херсонську область і фактично здати Запорізьку і Херсонську область.
Вся надія тільки знову на США, Англію, Канаду, Німеччину, Туреччину і Францію. Балакаючі попуги з Банкової можуть тільки ще раз повторити написану їм брехню!
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13.08.2022 07:48 Ответить
+28
до чого тут Гуттереш, хоча і він має щось робити? В полон і на страту їх здав Президент України!
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13.08.2022 07:49 Ответить
+19
Ці ******** з банкової,ще й перемогу собі припишуть!
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13.08.2022 08:02 Ответить
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Пусть Гуттереш летит в Мариуполь - хватит в США отсиживаться
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13.08.2022 07:41 Ответить
до чого тут Гуттереш, хоча і він має щось робити? В полон і на страту їх здав Президент України!
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13.08.2022 07:49 Ответить
вони думають, що якщо вб'ють показово наших героїв, то остальні зламаються і будуть боятися? Ідіоти! Помста буде жорстокою!
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13.08.2022 07:44 Ответить
Дуже шкода наших найкращих синів і дочок України, які попри все пішли боронити незалежність України і свободу українців, а смвіття, як "95 квартал", спасаючи свої дупи, заховалися за корлоном, пропри призивний вік.Якщо Президент нічого не зробить по їх спасінню, то йому краще піти, забрати свою антимайданівську шоблу з Банкової і йти в монахи, вимолювати свої гріхи, бо то він заради піару і свого рейтингу обдурив їзахисників Маріуполя і українців, сказавши про "контрольовану евакуацію". До цього дав команду розмінувати Чонгар і Перекоп, відвести армію, заборонити стріляти, попризначати зрадників у Херсонську область і фактично здати Запорізьку і Херсонську область.
Вся надія тільки знову на США, Англію, Канаду, Німеччину, Туреччину і Францію. Балакаючі попуги з Банкової можуть тільки ще раз повторити написану їм брехню!
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13.08.2022 07:48 Ответить
Ці ******** з банкової,ще й перемогу собі припишуть!
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13.08.2022 08:02 Ответить
Клоун буде найвеличніший пабідун. Другий після Черчілля.
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13.08.2022 08:13 Ответить
Чому відразу другим? Наполеон боневтік перший у всьому, а хто такий Черчілль порівняно з найвеличнішим?
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13.08.2022 10:38 Ответить
Що на це каже той що відав наказ здатися?
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13.08.2022 08:13 Ответить
Тойшоневтік вже сказав.
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13.08.2022 08:17 Ответить
а той, що дав наказ здатися звинувачує "Червоний Хрест" і ООН. Він ніколи ні в чому не винен, його так привчили з дитинства, побільше кричати, падати на підлогу і бити ногами і руками, то ще погладять по головці і принесуть морозиво. Він чекає, поки нарід про це забуде і випустить кіно, як вони з єлдаком, абдристовичем відбили атаку всієї російської армії на Банкову і з цього моменту настав переломний хад війни і ворог дрогнув, воррос усцявся, злякавшися такого супротиву і таких мачо, втік з Ірпені, Гостомеля, Бучі, Чернігова і Сум. Все попереду, йде ретульна підготовка про заборону щось там говорити військовим і бічування найркащих генералів і спихування на них своїх про@обів, як от знову взялися за Марченко.
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13.08.2022 08:53 Ответить
Арестович вже розказав, як він "вкрав гранатомет, щоб підбити БМП в урядовому кварталі". От тільки не поталанило Люсі звершити цей "подвиг" бо БМП ворога туди не доїхала, мабуть їм розвідка доповіла, що там Люся з гранатометом чекає.
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13.08.2022 10:44 Ответить
В цьому також винне те кодло зрадників,яке керувало на півдні...
Народ бореться,гине,стікає кров'ю...
Наше щастя,що весь світ допомагає,інакше таке робилося б по всій Україні.
Зброю не виробляли,південь розмінували,до Марченко постійно сікаються...
Господи,допоможи нашим воїнам здолати зовнішнього ворога.
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13.08.2022 08:16 Ответить
Всюди керують новиє літса.
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13.08.2022 08:18 Ответить
Розвідка закликає....Розвідка повинна працювати, набрехали Героям обмін через короткий час, а тепер закликають вовка не їсти ягнят. Вина оп. Нехай летять і відвойовують. Там уже не гаряче,а окупація
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13.08.2022 08:21 Ответить
в ответ нужно уже сейчас собирать и готовить к уничтожению кацапскую агентуру и руководство гундяйской секты.
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13.08.2022 08:30 Ответить
та Ви що? Всю Банкову зразу?
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13.08.2022 08:55 Ответить
Непогано було б нанести удар по цьому "бункеру" ще до судилища. Бажано коли там буде багато колоборантів та орків.
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13.08.2022 08:40 Ответить
так нанесіть. Ніхто Вам не заважає. Беріть простий асфальт, можете взяти кумулятивний, а якщо є бажаннято осколковий і шарахніть дуплетом зі всіх асфальтоукладчиків, а зверху присипче щебнем, які привезуть самоскиди тестя Боневтіка із міста Кривого Рогу.
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13.08.2022 08:57 Ответить
Надо не позже 22 числа. А то завезут наших накануне. Тоже ведь не дураки. Ударить стоит обязательно. Мы простреливаем почти все. А в РФ судить не имеют права, тогда касабы навек не отмоюся перед миром. Вряд-ли.
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13.08.2022 11:18 Ответить
Украина когда признает рашистов и *днр8 террористическими организациями? Какой тогда смысл призывать весь мир нам помочь?
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13.08.2022 09:13 Ответить
Що робить пліснява для порятунку азовсталівців, окрім пред'яв ООН та ЧХ?
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13.08.2022 10:34 Ответить
Ждав від адристовича звіт , що Україна буде проводити в Маріуполі військовий парад ,але щось пішло не так !
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13.08.2022 11:17 Ответить
Україна ще не мала такого сорому як теперішня влада Спочатку здати четверту частину країни потім віддати дві з половиною тисячі захисників ворогу на знущання обізвати це евакуацією а потім когось звинувачувати і давати їхнім дітям і вдовам матерям медалі Як цих виродків земля носить який цинізм Люди яке горе для країни ви вибрали в19роціУкраїна переможе сумніву нема але ціна дуже страшна
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13.08.2022 14:27 Ответить
Булоб добре, потім в те судилище запхати пару ракет. За азов чомусь нічого не говорять. От і захищай ваші сраки потім!
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13.08.2022 18:10 Ответить
 
 