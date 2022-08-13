Оккупанты продолжают подготовку к показательным казням в Мариуполе. Судилище может состояться 24 августа, - ISW

Оккупационные "власти" в Мариуполе продолжали подготовку к показательным процессам и возможным расстрелам украинских военнопленных защитников "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ISW.

По оценке ISW, оккупанты спешат превратить Мариупольскую филармонию в тюрьму и построить специальный "бункер" с обставленными клетками коридорами для размещения заключенных. Суд может состояться 24 августа.

Главное управление военной разведки Украины ранее распространило заявление от имени сил безопасности и обороны Украины, в котором призвало весь цивилизованный мир не допустить объявленный суд над украинскими защитниками в Мариуполе.

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