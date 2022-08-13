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Новости Война
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Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из "Града", изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко. ФОТО

Минувшей ночью оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова под вражеским огнем... Российская армия ударила по двум районам - Никопольскому и Криворожскому. Никополь враг обстрелял из "Градов". Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов", - отмечает он.

По словам Резниченко, в городе изуродованы 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад.

Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады.

"Люди не пострадали", – добавляет он.

Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из Града, изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко 01
Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из Града, изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко 02
Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из Града, изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко 03
Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из Града, изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко 04
Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из Града, изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко 05
Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из Града, изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко 06

Читайте также: Россияне обстреляли из "Градов", "Ураганов" и ствольной артиллерии два района Днепропетровщины, есть раненые, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что по Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую громады.

К счастью, без разрушений и пострадавших.

В других районах области сейчас спокойно.

Автор: 

армия РФ (19674) обстрел (27860) Резниченко Валентин (475) Никополь (1071) Днепропетровская область (4079)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 10:37 Ответить
 
 