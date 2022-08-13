Война затянется. Ни Украина, ни РФ в этом году не предпримут решительных действий, - глава британской разведки Хокенхалл
Ни Украина, ни Россия в этом году, вероятно, не смогут достичь какого-то определяющего военного успеха, так что война затянется. Путин может использовать ядерное оружие.
Такого мнения придерживается глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
По его словам, Россия открыто пытается пополнить свои силы после значительных потерь в первые месяцы войны. Она также вынуждена передислоцировать часть своих войск c Донбасса на юг Украины, где давят Вооруженные силы Украины.
Британский генерал считает, что это давление не перерастет во что-то гораздо более мощное. Он говорит, что понимает желание Украины отвоевать свои территории и допускает контратаки и контрнаступления. Но пока он не верит в то, что россиян удастся выбросить с этого направления.
Хокенхалл говорит, что в начале полномасштабного вторжения сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания, как и неудачи российских вооруженных сил, чье командование, управление и тыловое обеспечение были "плохими". По словам Хокенхалла, между политическим и военным классом России отсутствует доверие. Он удивлен тем, что Москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.
Хокенхалл не исключил, что Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию против Украины, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят "очень-очень внимательно".
Он считает маловероятным, что Россия решится на ядерный удар в ближайшее время, но вероятность может измениться, если изменится динамика на поле боя.
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Добродію, ви мене лякаєте...
як так?
що, і Арєстовічу не вірять?
Війна затягнеться. Ні Україна, ні РФ цього року не вдадуться до рішучих дій (с) голова брит. розвідки 13.08.2022
Коротше, запасайтеся продуктами і дровами, панове "мудрий нарід"
вот и все
Як кажуть, петиція за державу Україна ще не набрала достатньо підписів.
А тут ще рашенфашисти мають за мету знищення українців і України
Напролом, це поляжуть марно хлопці з ЗСУ і вже Рашка потім піде у контрнаступ на Миколаїв та Одесу.
Ви бачили лінію зіткнення? Це ж скільки людей на ПЕРЕДКУ з тієї та іншої сторони задіяно? Це ж скільки 100ТИС. БОЙОВИХ з бюджету потрібно?Це гігантські кошти...
Головне щоб не було ІНТЕНСИВНИХ БОЇВ(як під Києвом)....а війну малої інтенсивності, можна вести десятиліттями...військовим, в деякому сенсі, така війна - це вигідно...
Тільки Є один нюанс у всьому цьому... Українській економіці схоже вже *********!!!Головний донор - це Захід, який латає бюджет у ЄВРО та доларах(вже навіть на виплату пенсії виділяють кредити), а самі виплати ЗСУ, зарплати, пенсії проводяться у гривні... РОЗГАНЯЄШ ГРИВНЕВУ ІНФЛЯЦІЮ, РОБИШ ДОЛАР ПО 40-50-100 грн.... і опа фокус..вбиваєш два зайці одночасно.... НЕВІЛЮЄШ ВСЕ ЗАРОБЛЕНЕ та НАКОПИЧЕНЕ ВІЙСЬКОВИМИ на фронті І одночасно "ОКРЕМІ ЛЮДИ" при кориті ЗБИРАЮТЬ ВЕРШКИ на валютних поступленнях в країну... Чим і займаються зараз всі економічні інституції у країні...
Ps ... Всім на.срати на тил, всім нас.рати на економіку..всі зайняті ФРОНТОМ, телевізор весь у пропаганді...слухати неможливо....
Що буде через 10 років?...Це буде демографічна катастрофа... Виїхало мільйони біженців, з яких мало хто повернеться.....матері з дітьми... Через 10 років, цим дітям буде 17-27 років...тобто люди працездатного віку... З чим залишиться країна, самі можете здогадатися. ...
А потім поставити Захід перед фактом...АБО СПІЛЬНО КОНТРОЛЮЄМО ЦЮ ЗБРОЮ..або пішли ви нах зі своїм БУДАПЕШТСЬКИМ МЕМОРАНДУМОМ і можливими санкціями за розробку та розповсюдження.......
Одна справа це економіка, інша - ЯДЕРНА ЗАГРОЗА життю мільйонам українців, реальна загроза знищення цілих українських міст....
Пардон