Война затянется. Ни Украина, ни РФ в этом году не предпримут решительных действий, - глава британской разведки Хокенхалл

Ни Украина, ни Россия в этом году, вероятно, не смогут достичь какого-то определяющего военного успеха, так что война затянется. Путин может использовать ядерное оружие.

Такого мнения придерживается глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По его словам, Россия открыто пытается пополнить свои силы после значительных потерь в первые месяцы войны. Она также вынуждена передислоцировать часть своих войск c Донбасса на юг Украины, где давят Вооруженные силы Украины.

Британский генерал считает, что это давление не перерастет во что-то гораздо более мощное. Он говорит, что понимает желание Украины отвоевать свои территории и допускает контратаки и контрнаступления. Но пока он не верит в то, что россиян удастся выбросить с этого направления.

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Хокенхалл говорит, что в начале полномасштабного вторжения сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания, как и неудачи российских вооруженных сил, чье командование, управление и тыловое обеспечение были "плохими". По словам Хокенхалла, между политическим и военным классом России отсутствует доверие. Он удивлен тем, что Москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.

Хокенхалл не исключил, что Путин может прибегнуть к тактическому ядерному оружию против Украины, если почувствует угрозу поражения. Генерал говорит, что за этим следят "очень-очень внимательно".

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Он считает маловероятным, что Россия решится на ядерный удар в ближайшее время, но вероятность может измениться, если изменится динамика на поле боя.