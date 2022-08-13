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Новости Война
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Эффективность ВСУ - 12 из 10, - Пентагон

зсу

В Пентагоне заявили, что оценивают эффективность Вооруженных сил Украины на 12 по 10-балльной шкале.

Об этом идет речь на сайте американского военного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне отметили, что у России есть гораздо больше сил, чем в Украины, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя".

По словам представителя Пентагона, имени которого в США традиционно не называют, "на все это повлияла способность украинцев доставать [российские] командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".

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Он сказал, что по шкале от нуля до десяти эффективность ВСУ будет на уровне 12, "просто исходя из того, насколько впечатляющими они были с самых разных точек зрения". "Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли", – добавил он.

Автор: 

Пентагон (1469) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+112
Ще би владу таку
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13.08.2022 09:14 Ответить
+62
Слава Украине! Спасибо США за помощь!
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13.08.2022 09:15 Ответить
+57
Слава ЗСУ
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13.08.2022 09:15 Ответить
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Так, це наш край,- Чигиринщина.
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13.08.2022 19:51 Ответить
так берите нас в НАТО, наши ЗСУ всех раком поставят если правильную технику дать
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13.08.2022 20:54 Ответить
Воювати ми навчились швидко - слава ЗСУ! А тепер ще обов'язково треба терміново навчитись вибирати владу - а після війни буде з кого вибирати! Слава Україні!!!
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13.08.2022 22:10 Ответить
На минулих виборах було 40 кандидатів, це ж скільки буде на наступних?...
Буде з кого вибирати.
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14.08.2022 08:16 Ответить
Жити захочеш - і не так розкорячишься.
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14.08.2022 01:33 Ответить
так, воювати ми навчились, але якою ціною...
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14.08.2022 05:08 Ответить
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