Эффективность ВСУ - 12 из 10, - Пентагон

В Пентагоне заявили, что оценивают эффективность Вооруженных сил Украины на 12 по 10-балльной шкале.

Об этом идет речь на сайте американского военного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне отметили, что у России есть гораздо больше сил, чем в Украины, но "дела идут не в пользу россиян, и это продолжает влиять на их моральный дух, на их возможность обеспечивать себя".

По словам представителя Пентагона, имени которого в США традиционно не называют, "на все это повлияла способность украинцев доставать [российские] командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".

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Он сказал, что по шкале от нуля до десяти эффективность ВСУ будет на уровне 12, "просто исходя из того, насколько впечатляющими они были с самых разных точек зрения". "Они нашли способы делать такое, о чем мы и подумать не могли", – добавил он.