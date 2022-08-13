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Новости Война
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361 ребенок погиб в Украине из-за агрессии РФ, более 711 - ранены, - Офис генпрокурора

діти

Более 1072 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось 361. Возросло количество раненых более 711.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 375, Харьковской - 198, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61 , Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40. 12 августа в результате обстрелов оккупантами пгт. Золочева Харьковской области получил ранение 13-летний мальчик", - говорится в сообщении.

12 августа враг в очередной раз обстрелял Донецкую область.

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"В результате этого в г. Краматорске была ранена 11-летняя девочка, а в г. Бахмут двое детей 15 и 9 лет. 11 августа в результате артиллерийского обстрела войсками РФ г. Марганца Днепропетровской области получил ранение 12-летний мальчик", - добавляют ювенальные прокуроры.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Автор: 

армия РФ (19674) дети (6576) смерть (9250) Офис Генпрокурора (2498)


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Ось це найгірше - загибель невинних душ. Ось за це рашистів треба безжально вбивати. Усіх
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13.08.2022 10:25 Ответить
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13.08.2022 10:48 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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13.08.2022 11:50 Ответить
 
 