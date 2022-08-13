Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,4 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 856 танков и 4 115 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 43 400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1856 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4115 (+7) ед,

артиллерийских систем - 978 (+3) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов - 233 (+0) ед,

вертолетов - 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 779 (+1),

крылатые ракеты - 187 (+2),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15) ед,

специальная техника – 91 (+1).

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"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.