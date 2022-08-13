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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,4 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 856 танков и 4 115 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 400 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 43 400 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1856 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4115 (+7) ед,

артиллерийских систем - 978 (+3) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 136 (+0) ед,

самолетов - 233 (+0) ед,

вертолетов - 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 779 (+1),

крылатые ракеты - 187 (+2),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15) ед,

специальная техника – 91 (+1).

Читайте также: На направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка, Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь продолжаются бои. Самолеты штурмовой авиации врага ударили возле Марьинки, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,4 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 856 танков и 4 115 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19674) Генштаб ВС (6475) уничтожение (7249) техника (1750) потери (4430)


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Топ комментарии
+7
Толя! Так на фронт під Піски в Донецьку область. І там особисто і точно порахуєш втрати. І ніхто не буже тобі брехати.
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13.08.2022 10:29 Ответить
+4
1 - точної цифри незнає ніхто.
2 - 78 тисяч пентагона це не вбиті - це безповоротні втрати армії рф по документам рф. Ці данні й найшов пентагон через розвідку - убитих там тисяч 25.
3 - в число врахованих пентагоном навряд входить більшість мобіків, вагнерівців й кацапоментів
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13.08.2022 10:03 Ответить
+4
В марте-апреле ВСУ сжигали заживо крыс путлера в БТРах и танках ..от них даж пепла не оставалось...петли на Киев Чернигов и Сумы тысячами..причем шли элитные десантники Псковской и Костромской дивизий..а также Кантемировская танковая дивизия и Таманская...на сегодня их нет...от слова Совсем... кто их считал...?сгоревших заживо...Джавелины и Стингеры штука сурьезная...следов не оставляет...по большому счету...
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13.08.2022 10:19 Ответить
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пішов у дупу,кацап.
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13.08.2022 09:46 Ответить
Толя! Так на фронт під Піски в Донецьку область. І там особисто і точно порахуєш втрати. І ніхто не буже тобі брехати.
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13.08.2022 10:29 Ответить
дякую шановний пане. Ви знаєте, мені і в Миколаєві не солодко. Я всього-навсього розповів про данні канадської розвідки і думаю, що вони точно співпрацюють із розвідкою США. Так вони називають іншу цифру. По їх оцінці за час повномасштабного вторгнення -"російські повітряні сили втратили щонайменше 90 літаків та гелікоптерів з часу розширення росією свого вторгнення до України у лютому", - заявили розвідники.Зазначається, що частину із цих втрат росія зазнала цього тижня у Новофедорівці. Я ж не привів якісь данні кацапської розвідки. І для мене очевидно що хтось написав неправду. Звичайно я хочу вірити нашим цифрам. А мене тут обізвали і кацапом і ворогом. Тоді що і Канада вам ворог?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3549291-rosia-vtratila-v-ukraini-sonajmense-90-litakiv-ta-gelikopteriv-kanadska-rozvidka.html
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13.08.2022 13:12 Ответить
логіку ввімкни,за офіційними даними лише винищувачів та штурмовиків у кацапів 2 тисячі,гелікоптерів 1300 якщо ми збили лише 90 гелікоптерів та літаків це менше 1/30-ої частини зараз цифра нашого генштабу трохи більше 400 літаків та гелікоптерів
проте факти такі
-канадці пишуть щонайменше 90
-кацапи бояться літати нашим небом тому втрати значні.
Генштаб применшує втрати ворога іноді значно неможливо наприклад порахувати втрати завдані хімарсами або в результаті удару по аеродромах (напр.Таганрог на початку війни), або втрати ворога у Маріуполі.тому наш Генштаб занижчує реальні втрати а для канадців 90-це величезна цифра.,радий що у Канади є власна розвідка але як вона рахує кацапські втрати на око як це було з прогнозами про взяття Києва за 3 дні?
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13.08.2022 16:06 Ответить
у мене з логікою все енормально і я її ніколи не виключав. Я і читати вмію і прочитав те, що там написано. А написано щонайменше 90 і ніяк не інша цифра і ще добавили, що включаючи знищення частини літаків під Саками. Здивовані, що у Канади є власна розвідка? Звичайно, куди їй братися до буданівської, але вона є і точно взаємодіє із розвідками країн НАТО і в першу чергу США і Англією. Можливо і ці розвідки Вам так собі? Ален, перед вторгненням перед 24.02.22 року вони всі точно передали скільки і звідки полізе ворог, а буданівці сказали, що брехня і користувалися тими брехливими картами, які їм підсунули кацапи.
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13.08.2022 18:54 Ответить
Не журись,все буде Україна..
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13.08.2022 18:40 Ответить
Уже весь мир знает...и даже Пентагон..убито и ранено 78 000 крыс путлера...почему только 43 000..лично для меня загадка...
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13.08.2022 09:56 Ответить
1 - точної цифри незнає ніхто.
2 - 78 тисяч пентагона це не вбиті - це безповоротні втрати армії рф по документам рф. Ці данні й найшов пентагон через розвідку - убитих там тисяч 25.
3 - в число врахованих пентагоном навряд входить більшість мобіків, вагнерівців й кацапоментів
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13.08.2022 10:03 Ответить
і лугандонскій скот руZZкі терoристи нізащо не сприймають і в статистику не включають...

і правильно..:"ані хатєлі в раSSію...на канцерт кабздона..в путінскій рай..."
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13.08.2022 10:21 Ответить
Шо вы за скоты кацапы - так "обрезать" свой язык. Всэ у вас "мобики", "марики", "падики"... Пушкин, Достоевский, Есенин пропеллерами в гробу вращаються.
Как легко без "паляныци" вас вычислить. Тьфу.
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13.08.2022 10:46 Ответить
точно узнать мы не сможем, Никто и Никогда этих данных не обнародует, причём с обеих сторон. мы можем полагаться в оценках только на самих себя из некоторых официально озвучиваемых цифр, принимая их, как соответствующие действительности и по них статистически оценить потери. если из опубликованного здесь ниже, считать, что в реале убито 1000 парашных офицеров, то оценочно получается, что да, запазленных начисто не офицеров где-то 25 тысяч. а пентагоновские данные, это вобщем оценочное число санитарных потерь русни по всему ихнему шоблу.
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13.08.2022 11:05 Ответить
З чого ти взяв, що 25? Особисто рахував? Якщо сам не знаєш, то верзи дурні.
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13.08.2022 11:10 Ответить
мова в моєму дописі йде виключно за літаки.
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13.08.2022 13:13 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 10:17 Ответить
В марте-апреле ВСУ сжигали заживо крыс путлера в БТРах и танках ..от них даж пепла не оставалось...петли на Киев Чернигов и Сумы тысячами..причем шли элитные десантники Псковской и Костромской дивизий..а также Кантемировская танковая дивизия и Таманская...на сегодня их нет...от слова Совсем... кто их считал...?сгоревших заживо...Джавелины и Стингеры штука сурьезная...следов не оставляет...по большому счету...
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13.08.2022 10:19 Ответить
путлорейх активно вербует зеков в тюрьмах и бросает их на самые тяжёлые участки фронта. Вербовкой занимается Пригожин - сам бывший бандит ( хотя, почему бывший?). Об этом пишет DW https://www.dw.com/ru/olga-romanova-zaklucennyh-rossian-na-vojne-v-ukraine-brosaut-v-boj-pervymi/a-62793841

Но Украине не нужно помогать путлеру бороться с их преступностью. Нужно предлагать этим зекам сдаться, а потом, с подложными документами, переправить их назад в Рашку. Пусть продолжают там своё дело, но уже с оружием в руках.
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13.08.2022 11:53 Ответить
мішки які кацапа готували перед війною, а ви думаю пам'ятайте що мова йшла про 45-50 тисяч мішків для 200х, поступово та впевнено наповнюються самими кацапами за допомогою ЗСУ!
Слава Героїчним ЗСУ!
Україна не переможна!
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13.08.2022 13:30 Ответить
 
 