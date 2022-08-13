Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,4 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 856 танков и 4 115 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 августа потери личного состава противника составляют примерно 43 400 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 43 400 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1856 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 4115 (+7) ед,
артиллерийских систем - 978 (+3) ед,
РСЗО - 261 (+0) ед,
средства ПВО - 136 (+0) ед,
самолетов - 233 (+0) ед,
вертолетов - 193 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 779 (+1),
крылатые ракеты - 187 (+2),
корабли/катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3036 (+15) ед,
специальная техника – 91 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3549291-rosia-vtratila-v-ukraini-sonajmense-90-litakiv-ta-gelikopteriv-kanadska-rozvidka.html
проте факти такі
-канадці пишуть щонайменше 90
-кацапи бояться літати нашим небом тому втрати значні.
Генштаб применшує втрати ворога іноді значно неможливо наприклад порахувати втрати завдані хімарсами або в результаті удару по аеродромах (напр.Таганрог на початку війни), або втрати ворога у Маріуполі.тому наш Генштаб занижчує реальні втрати а для канадців 90-це величезна цифра.,радий що у Канади є власна розвідка але як вона рахує кацапські втрати на око як це було з прогнозами про взяття Києва за 3 дні?
2 - 78 тисяч пентагона це не вбиті - це безповоротні втрати армії рф по документам рф. Ці данні й найшов пентагон через розвідку - убитих там тисяч 25.
3 - в число врахованих пентагоном навряд входить більшість мобіків, вагнерівців й кацапоментів
і правильно..:"ані хатєлі в раSSію...на канцерт кабздона..в путінскій рай..."
Как легко без "паляныци" вас вычислить. Тьфу.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Но Украине не нужно помогать путлеру бороться с их преступностью. Нужно предлагать этим зекам сдаться, а потом, с подложными документами, переправить их назад в Рашку. Пусть продолжают там своё дело, но уже с оружием в руках.
Слава Героїчним ЗСУ!
Україна не переможна!