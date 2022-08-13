Турция игнорирует призывы к санкциям и хвастается торговым бумом с РФ, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА
Турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года. Анкара при этом декларирует, что пытается быть нейтральной между страной-оккупантом РФ и страной-жертвой нападения Украиной, а не выбирать одну из сторон.
Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Агентство напомнило, что санкции из-за тотальной агрессии России против Украины вынудили ее перенаправить продажи нефти на другие рынки и спровоцировали отток транснациональных корпораций.
Турция не ввела санкции против России за ее нападение на Украину, пытается балансировать в отношениях с обеими странами и быть посредником. Она продает Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и одновременно поощряет российские инвестиции, которые приносят Кремлю иностранную валюту.
"Одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией - это Турция", - пишут журналисты.
Они отметили, что глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу в Twitter отметил рост автоторговли с Россией на 58% за первые четыре месяца года, "что свидетельствует о растущей логистической мощи Турции".
Агентство пишет, что это лишь один пример масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который, по данным госслужбы статистики TurkStat, в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума - $2,91 млрд.
"Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Но это расстроит союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций", – отмечается в материале.
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Не можна вірити жодному слову кацапа і бусурмана!
А комуняки КНР і арахамії підтримкють рашку
Про те, хто насправді легітимний в Китаї:
https://youtu.be/InYE-Ho1saI
Тепер хтось в здоровому глузді досі вважає турецького ******** ворогом бункерного фюрера?
Інфляція у турків -80% річних!!!..Це у мирній країні, без санкцій, де одні лиш геополітичні перемоги по Сирії, та Карабаху....
Якщо подивитись то це проста заборона чоловіків на виїзд....
Военний стан це коли вся країна працює на фронт....всі без гуляння, роботи ресторанів і кафе, всі залишаються в країні і працював на її перемогу...працював на повну заводи на обороноздатність
А це в стані війни.
https://lb.ua/society/2022/04/15/513545_yak_zhiti_stani_postiynoi_viyni.html
Что за культура такая? Чем она особенная? Это когда деньги важнее христианских ценностей, когда можно закрывать глаза не геноцид и торговать газом?
всякі-різні лабади, квартали, свати, каральови, мідвідчуки, бойки, навінські, ліпіцкії фабрики...
а от те що в суді в Полтаві сидить дочка киви...те що в Дніпрі Український суд відпускає адептів руSSкого міра кривдників бійця ТРО...
те що ківалови-татарови-партнови-вінідіктави "пишуть" або писали закони Українцям....
-це Набагато більша проблема!
Така, вибачте, східна політика.