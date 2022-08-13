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Турция игнорирует призывы к санкциям и хвастается торговым бумом с РФ, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

ердоган,путін

Турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года. Анкара при этом декларирует, что пытается быть нейтральной между страной-оккупантом РФ и страной-жертвой нападения Украиной, а не выбирать одну из сторон.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Агентство напомнило, что санкции из-за тотальной агрессии России против Украины вынудили ее перенаправить продажи нефти на другие рынки и спровоцировали отток транснациональных корпораций.

Турция не ввела санкции против России за ее нападение на Украину, пытается балансировать в отношениях с обеими странами и быть посредником. Она продает Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и одновременно поощряет российские инвестиции, которые приносят Кремлю иностранную валюту.

"Одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией - это Турция", - пишут журналисты.

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Они отметили, что глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу в Twitter отметил рост автоторговли с Россией на 58% за первые четыре месяца года, "что свидетельствует о растущей логистической мощи Турции".

Агентство пишет, что это лишь один пример масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который, по данным госслужбы статистики TurkStat, в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума - $2,91 млрд.

"Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Но это расстроит союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций", – отмечается в материале.

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Турция игнорирует призывы к санкциям и хвастается торговым бумом с РФ, - Bloomberg 01

Автор: 

россия (96184) санкции (11469) торговля (965) Турция (3500)


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Топ комментарии
+13
Ти ще скажи що ***** з кацапами досить ототожнювати. Турків все влаштовує в Ердогані. Імперці всраті.
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13.08.2022 10:08 Ответить
+10
А що ви хотіли? Геноцид не геноцид... Турки звичайні імперці і комплекси в них схожі на комплекси московитів, та саме національне "приниження" і спрага до реваншу.
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13.08.2022 09:46 Ответить
+10
вчиться заробляти на війні у професіоналів ! війна показала хто справжній друг , а кому потрібні лише наші гроші .
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13.08.2022 09:47 Ответить
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Курди,"мочіть" цих турецьких піда@асів.
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13.08.2022 09:44 Ответить
МОЕ МНЕНИЕ --МУСУЛЬМАНЕ БАСУРМАНЕ ВЛИВАЮТ БАБЛО И ОРУЖИЕ ПОМОЩЬ В ОБЕ СТРАНЫ ХРИСТИАН НАБЛЮДАЯ КАК ХРИСТИАНЕ И КАТОЛИКИ УБИВАЮТ друг друга.. ИМ ЖЕ НА РАДОСТЬ???!! ничего не менялось.....Мечта Стамбула Курым Крым.. моя мечта возрождение Константинополя и исчезновение Стамбула и возврат турков в пределы Азии... читаем Историю Украины то турки нам враги то союзники Запорожской Сечи то враги московитов то союзники Московитов то враги и Московитов и Запорожской Сечи..плюс там Литовское княжество Польское Речь Посполитская и тому подобное..
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13.08.2022 10:20 Ответить
А католики не христиане?
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13.08.2022 10:22 Ответить
Турция - " ЧЛЕН " - НАТО !!!
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13.08.2022 15:54 Ответить
кацапи то є хто? Невже католіки?
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13.08.2022 12:10 Ответить
Треба оцінювати не слова-назви-прізвища, а діла.
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13.08.2022 10:43 Ответить
досить тупо ототожнювати турків та Ердогана...а писати таке, взагалі, грати на руку москалям
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13.08.2022 10:04 Ответить
Ти ще скажи що ***** з кацапами досить ототожнювати. Турків все влаштовує в Ердогані. Імперці всраті.
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13.08.2022 10:08 Ответить
Тоді і білорасєян досить ототожнювати, вонт ж не винні що ******* расєян і путєна і майже тридцять років обирають одного і того ж калхозенфюрера у президенти абинєбиловайни...
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13.08.2022 10:35 Ответить
Думаю,що вони скупають кацапію по низкій ціні, тому і мають можливості давати Україні зброю.
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13.08.2022 11:15 Ответить
Хтось з вас чув, як десятки тисяч турецьких уболівальників на футболі з "Динамо" вихваляли путіна?
Не можна вірити жодному слову кацапа і бусурмана!
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13.08.2022 14:29 Ответить
Надо что-то решать с этими турками
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13.08.2022 09:45 Ответить
Мы можем, только дулю в кармане показать туркам. К сожалению и стыду.
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13.08.2022 10:44 Ответить
Остались ещё защитник янычар с криками "Эрдоган диктатор но хороший а турки братья"? ******
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13.08.2022 09:45 Ответить
фани бешекташу показали хто такі турки
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13.08.2022 09:48 Ответить
то буди фани Фенербахчє і взагалі тільки їх частина...ти повний *****
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13.08.2022 10:05 Ответить
це не рюзьгіє напали на Україну атількі їх частина? ***** так тебе назвали при народженні
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13.08.2022 10:15 Ответить
Сплутати Бешикташ і Фенербахче, як сплутати Динамо Київ і спартак свого часу.
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13.08.2022 11:06 Ответить
в цьому контексті це взагалі не важливо
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13.08.2022 13:19 Ответить
не здивуюсь як що вони вже і крим поділили-
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13.08.2022 09:46 Ответить
А що ви хотіли? Геноцид не геноцид... Турки звичайні імперці і комплекси в них схожі на комплекси московитів, та саме національне "приниження" і спрага до реваншу.
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13.08.2022 09:46 Ответить
вчиться заробляти на війні у професіоналів ! війна показала хто справжній друг , а кому потрібні лише наші гроші .
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13.08.2022 09:47 Ответить
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13.08.2022 10:38 Ответить
Гроші не пахнуть, а тільки гріють душу.
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13.08.2022 09:49 Ответить
Україні треба визнати легітимний уряд Китаю на о.Тайвань. вони нас підтримують.
А комуняки КНР і арахамії підтримкють рашку

Про те, хто насправді легітимний в Китаї:
https://youtu.be/InYE-Ho1saI
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13.08.2022 09:50 Ответить
Разве не мудаки? Что наше правительство ответит?
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13.08.2022 09:52 Ответить
Нашему правительству нужно брать пример с Эрдогана - каждый сам за себя.
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13.08.2022 09:54 Ответить
"зелені" теж можуть похвалитися на співпраці і торгівлі з рашистами і турками,Офшорні "зелені" рахунки поповнюються за рахунок зерна українського народу
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13.08.2022 09:52 Ответить
На дураках та лохах завжди заробляють
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13.08.2022 10:39 Ответить
А Україна повернула кацапам трц океан плаза: це не ігнорування санкцій?
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13.08.2022 09:52 Ответить
Отож. Так, Ердоган для України - це ворог і друг тупіна. Але перед тим, як критикувати владу Туреччини, подивіться на владу України. Петлюра давно про це писав, тільки ніхто не читав.
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13.08.2022 10:47 Ответить
Я пропоную всі кораблі що пливуть з російським експортом топити https://youtu.be/rFwyNXd4YHw під час другої світової війни навпаки полювали за такими кораблям
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13.08.2022 09:53 Ответить
є відчуття, що турки ще гірко про це пошкодують. як тільки вгамують *******, їх почнуть щемити де тільки зможуть. Штати все помічають і не забувають
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13.08.2022 09:54 Ответить
Головне, щоб ми, українці, не забували.
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13.08.2022 09:55 Ответить
А як тут, на форумі, радісно плескали в долоні, називали пЄрдогана ворогом путлєра зі сталевими яйками, коли пілот турецького винищувача збив ватольот рашистів, який порушив повітряний простір туреччини.
Тепер хтось в здоровому глузді досі вважає турецького ******** ворогом бункерного фюрера?
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13.08.2022 09:54 Ответить
А потім цих пілотів арештували, і Туреччина вибачалася перед парашкою. Ердоган дуже не хоче сваритися з кацапами бо йому треба грошей.
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13.08.2022 10:27 Ответить
путіна і Ердогана дуже не ******* в Європі і США, тому між ними з'явилася така близькість. Але і потонути ці двоє мають великий шанс (за допомогою того ж умовно Заходу)
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13.08.2022 09:55 Ответить
Це тому, що Ердоґашкін, дуже схожий на Путіняшу... З 2%світовогоВВП, Ердоган лізе у дуже складні геополітичні конструкції, які потім відбиваються на економіці Туреччини....
Інфляція у турків -80% річних!!!..Це у мирній країні, без санкцій, де одні лиш геополітичні перемоги по Сирії, та Карабаху....
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13.08.2022 10:47 Ответить
А Україна,юридично,все ще не в «стані війни».Які претензії?😎🤔
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13.08.2022 09:58 Ответить
воєнний стан нє?
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13.08.2022 10:00 Ответить
Воєнний стан двояко((((
Якщо подивитись то це проста заборона чоловіків на виїзд....
Военний стан це коли вся країна працює на фронт....всі без гуляння, роботи ресторанів і кафе, всі залишаються в країні і працював на її перемогу...працював на повну заводи на обороноздатність
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13.08.2022 10:31 Ответить
Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

А це в стані війни.
https://lb.ua/society/2022/04/15/513545_yak_zhiti_stani_postiynoi_viyni.html
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13.08.2022 10:39 Ответить
Эрдоган и х..ло выглядят как хозяин собаки и собака, которую дрессируют и приучают к ноге.
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13.08.2022 10:00 Ответить
І нічого їм не скажеш. Доки тримають Босфор закритим для кацапських кораблів. Ердоган робе лише те що йому вигідно. Там не має жодних принципів. Закрив протоку, щоб не втратити в очах США, торгує з рф бо це фінансово вигідно та виторговує своє в Сирії.
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13.08.2022 10:00 Ответить
закрыт для военных кораблей. а военную технику вроде как на "торговых" кацапам пропускают.
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13.08.2022 13:01 Ответить
А как иначе-то могло быть? Турция - авторитарный азиатский режим исторически несовместимый с европейской и христианской культурой, ностальгирующий по утраченной огромной империи. Значительная часть европейской истории - это борьба с османским завоеванием. Сама Турция полностью находится на относительно недавно завоеванной чужой территории. Взаимное недоверии и плохо скрываемая враждебность между Турцией и Западом никуда не делось. А с Рашей другое дело Birds of a feather flock together.
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13.08.2022 10:00 Ответить
А чого тільки варте рішення віддати Софію під мечеть? Потішити своє его, і зруйнувати ці безцінні історичні пам'ятки
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13.08.2022 10:02 Ответить
Ердоган можна сказати плюнув в обличчя самому Ататюрку
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13.08.2022 10:04 Ответить
европейской и христианской культурой

Что за культура такая? Чем она особенная? Это когда деньги важнее христианских ценностей, когда можно закрывать глаза не геноцид и торговать газом?
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13.08.2022 10:04 Ответить
" Відносно недавно" це на 250 років раніше, ніж з'явились росіяне
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13.08.2022 11:09 Ответить
"тарговля та бізнес на краві..."-це стара тема...і не турки її придумали...

всякі-різні лабади, квартали, свати, каральови, мідвідчуки, бойки, навінські, ліпіцкії фабрики...

а от те що в суді в Полтаві сидить дочка киви...те що в Дніпрі Український суд відпускає адептів руSSкого міра кривдників бійця ТРО...
те що ківалови-татарови-партнови-вінідіктави "пишуть" або писали закони Українцям....
-це Набагато більша проблема!
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13.08.2022 10:04 Ответить
Турция діє виключно в своїх інтересах! Вони будуть підтримувати Україну у військовому плані і будуть торгувати з кацапам до тих пір, поки їм це вигідно! Як тільки вигоди не стане ( а це питання досить короткого часу), дід Ердоган миттєво кине перестаркуватого "кремлівського дзюдоїста" через...стегно!))
Така, вибачте, східна політика.
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13.08.2022 10:13 Ответить
Крім геополітичних інтересів, інших інтересів там немає...Економічних так точно...Який інтерес турецькому бізнесу, зв'язуватися з токсичною економікою Росії?
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13.08.2022 10:24 Ответить
Цілком прогнозована ситуація...Було зрозуміло, що якщо москалі здали Карабах айзерам.. Тим самим киданувши своїх БРАТУШЕК-АРМЯХ, союзничків по ОДКБ(ще раз підтвердивши існину, що гірше за війну з Росією, може бути тільки дружба з Росією)...а ще москалі пішли на вимушені поступки по Сирії, то зустрічно москалі будуть вимагати якихось економічних преференцій для себе...(Байрактари турки не дадуть, не тому що "турки за Україну", а тому що дрони можуть перекочувати до армях, і вся ця військова перевага айзерів у вірмено-азерському конфлікті може звестися до нуля)
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13.08.2022 10:19 Ответить
Турецкая лира падает быстро...инфляция у Эрдогана 73%..у путлера такая же..если не больше...Антон Силуанов и Эльвира ********** знают реальное положение дел в своем концлагере...падаем в дупло... путлера
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13.08.2022 10:34 Ответить
Ну было бы у нас свое производство беспилотников и боеприпасов к ним, можно было поиграть. А так как шоколадные и зеленые эту тему слилили, будем помалкивать.
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13.08.2022 10:34 Ответить
У нас есть разработки, например "Сокол" - нужно просто финансирование, но мы знаем какое у нас было финансирование военных проектов и закупка вооружения..
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13.08.2022 11:22 Ответить
Одно уточнение, тему беспилотников слили исключительно зелёные! Как и тему тактических ракетных комплексов, да и, собственно, тему обороны вообще. А если глобально - то плесень готовилась слить Украину! И сейчас ермаки-татаровы-арахамии-безуглые и прочая шваль работают на слив армии и страны!
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13.08.2022 13:03 Ответить
О поставках Байрактаров в Украину недавно договорился один из братьев..Халук Байрактар..строительство завода в Украине по производству безпилотников идёт в Турборежиме зелемойского...
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13.08.2022 10:40 Ответить
И вашим и нашим за рубль спляшем
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13.08.2022 10:55 Ответить
Ааа слющііій тиисйача ізвінєній! Московскі цар много зольотих дінарієв давать
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13.08.2022 10:56 Ответить
На двох стільцях всидіти все одно колись не вдасться
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13.08.2022 11:12 Ответить
ну как бы было бы удивительно, если бы исторический султанат показал себя высокоморальным правовым элементом с защитой прав и свобод всех угнетенных и превалированием морали и справедливости (где-то не очень близко) над баблом (прямо здесь), когда даже некоторые европейские страны прямо сказать тоже не фонтан.
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13.08.2022 12:57 Ответить
 
 