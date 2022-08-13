Турция игнорирует призывы к санкциям и хвастается торговым бумом с РФ, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Турецкий экспорт в Россию находится на самом высоком уровне с 2014 года. Анкара при этом декларирует, что пытается быть нейтральной между страной-оккупантом РФ и страной-жертвой нападения Украиной, а не выбирать одну из сторон.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Агентство напомнило, что санкции из-за тотальной агрессии России против Украины вынудили ее перенаправить продажи нефти на другие рынки и спровоцировали отток транснациональных корпораций.

Турция не ввела санкции против России за ее нападение на Украину, пытается балансировать в отношениях с обеими странами и быть посредником. Она продает Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и одновременно поощряет российские инвестиции, которые приносят Кремлю иностранную валюту.

"Одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией - это Турция", - пишут журналисты.

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Они отметили, что глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу в Twitter отметил рост автоторговли с Россией на 58% за первые четыре месяца года, "что свидетельствует о растущей логистической мощи Турции".

Агентство пишет, что это лишь один пример масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который, по данным госслужбы статистики TurkStat, в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума - $2,91 млрд.

"Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Но это расстроит союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций", – отмечается в материале.

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