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Новости Война
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Мосты в Херсоне не пригодны для переправы военной техники, выносливость оккупационных сил будет зависеть от их запасов на западном берегу Днепра, - британская разведка

міст,антонівський

В Херсоне мосты повреждены ударами ВСУ, и оккупанты не могут их использовать.

Об этом сообщают на странице минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

Два основных автомобильных моста, ведущих к оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, не используются для переправы военного снаряжения и техники.

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10 августа 2022 года высокоточные удары украинской стороны привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники. В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, остающегося структурно взорванным.

На прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 года Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения своих военных.

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Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся уязвимыми. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу зависит только от двух понтонных пунктов переправы. Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, будет ключевым фактором выносливости российских сил.

Автор: 

армия РФ (19674) Великобритания (5027) Днепр (4442) мост (1031) Херсон (2895) внешняя разведка (388) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+20
А это не церковные дела, это дела государственной и национальной безопасности, ликвидация филиала ФСБ дело выживания Украинского государства и нации
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13.08.2022 10:08 Ответить
+12
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·

https://twitter.com/ukrainesinger/status/1558015328780787713 21 ч

Терміново! Про це ніхто не говорить у твіттері, але я хочу надати розголос.
Прямо зараз у Рівному хочуть звільнити з посади голову облради Сергія Кондрачука за те, що він порушив питання заборони московської церкви на території області. Репост!!!

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13.08.2022 09:58 Ответить
+7
"Лапотне" видивляйся у дзеркалі - тобі буде зручніше А щодо "свободи совісті" - так я нагадую тобі, що твої "роботодавці" кремлівські заборонили ЄХБ ("свідків Єгови") за "екстремізм" Я так розумію - їх "екстремізм" полягає в тому, що вони відмовляються брать зброю в руки? ТОбто не бажають буть "гарматним м"ясом" для Кремля? "Кремлівські пердуни" вважають це "падрывам абаранаспасобнасти гасударства"! А як ми повинні розцінювать діяльність попів московського патріархату, що прямо закликають до примирення з агресором, капітуляцію перед ним і воздають йому хвалу в молитвах? Це не "підрив обороноздатності держави"? Хай подякують що їх ще "мучениками за віру" не роблять, садячи за антидержавну діяльність в тюрми! А до цього уже йде!
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13.08.2022 10:45 Ответить
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Теперь ждем вывода британских ученых по поводу того, что делать с мостами
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13.08.2022 09:55 Ответить
І голови британської розвідки
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13.08.2022 09:56 Ответить
Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·

https://twitter.com/ukrainesinger/status/1558015328780787713 21 ч

Терміново! Про це ніхто не говорить у твіттері, але я хочу надати розголос.
Прямо зараз у Рівному хочуть звільнити з посади голову облради Сергія Кондрачука за те, що він порушив питання заборони московської церкви на території області. Репост!!!

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13.08.2022 09:58 Ответить
А это не церковные дела, это дела государственной и национальной безопасности, ликвидация филиала ФСБ дело выживания Украинского государства и нации
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13.08.2022 10:08 Ответить
Дуло залепи,кацап.
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13.08.2022 10:21 Ответить
Нах пошло,тебе сказано.
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13.08.2022 10:34 Ответить
Щоб убити в собі кацапа, потрібно просто повіситися, цим ти вб'єш і кацапа, і його носія.
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13.08.2022 10:58 Ответить
"Лапотне" видивляйся у дзеркалі - тобі буде зручніше А щодо "свободи совісті" - так я нагадую тобі, що твої "роботодавці" кремлівські заборонили ЄХБ ("свідків Єгови") за "екстремізм" Я так розумію - їх "екстремізм" полягає в тому, що вони відмовляються брать зброю в руки? ТОбто не бажають буть "гарматним м"ясом" для Кремля? "Кремлівські пердуни" вважають це "падрывам абаранаспасобнасти гасударства"! А як ми повинні розцінювать діяльність попів московського патріархату, що прямо закликають до примирення з агресором, капітуляцію перед ним і воздають йому хвалу в молитвах? Це не "підрив обороноздатності держави"? Хай подякують що їх ще "мучениками за віру" не роблять, садячи за антидержавну діяльність в тюрми! А до цього уже йде!
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13.08.2022 10:45 Ответить
Непонятно пишете.Кто его хочет сместить?Зеленский?Или депутанги?
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13.08.2022 10:02 Ответить
голову облради можуть звільнити тільки депутати, тому рівенчанам мабуть потрібно банально відп...ти депутатів
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13.08.2022 10:26 Ответить
Я бы не недооценивал рашистов. То что для британцев невозможно, для рашистов вполне норма. И мосты пока не лежат на дне реки ими рашисты будут пользоваться для передвижения.
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13.08.2022 10:08 Ответить
Есть видео, как по мосту в Каховке, маневрирую между дырами едет бензовоз. Значит и лёгкая бронетехника проедет, но танк, вряд ли.
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13.08.2022 10:43 Ответить
Стоп, пів години назад виклали в новині думку керівника британської розвідки, що ніяких подвижок у нас не буде і щось відвоювати на півдні не вийде. Це не аналітика, а якийсь пізд*ож. Ще є одна подібна контора " Інститут вивчення війни". Конторка має красиву назву, функціонує на чиїсь гранти, і займається тим, що читає наші новини і переказує їх англійською мовою. Потім уже наші змі ще раз їх перекладають і подають як якусь експертну думку. На УП було інтерв'ю з однією експертною (чи експертинею) з цього "інституту". Кому цікаво прочитайте, висновки зробите самі.
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13.08.2022 10:11 Ответить
Наплодилося щось забагато ''експердів''.
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13.08.2022 10:17 Ответить
їсти хочеться. а свистіть - не мішки таскать
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13.08.2022 13:36 Ответить
чтоб ***** дрыстануло мосты добить и развалить...
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13.08.2022 10:22 Ответить
Мости через Дніпро в Херсонській області потрібно добивати, а не бавитись у гру "проїде-непроїде"!
У контрабандистів є такий прийомчик - під'їзджає фура з контрабасом у пункт А недалеко кордону і перевантажується на десяток бусіків, які перетинають митний кордон, як приватні особи, а далі вони з'їзджаються вже у пункті Б на іншій стороні та перевантажуються у іншу фуру, яка їде далі.
А тут для рашистських перевізників снарядів, мін тощо якихось 1 - 2 км переїзду через міст. Треба лише змінні нічні бригати вантажників на обох берегах і відповідну техніку.
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13.08.2022 12:02 Ответить
 
 