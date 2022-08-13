Мосты в Херсоне не пригодны для переправы военной техники, выносливость оккупационных сил будет зависеть от их запасов на западном берегу Днепра, - британская разведка

В Херсоне мосты повреждены ударами ВСУ, и оккупанты не могут их использовать.

Об этом сообщают на странице минобороны Британии, передает Цензор.НЕТ.

Два основных автомобильных моста, ведущих к оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, не используются для переправы военного снаряжения и техники.

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10 августа 2022 года высокоточные удары украинской стороны привели к тому, что переправа через Днепр в Новой Каховке стала непригодной для проезда тяжелой военной техники. В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автодорожного моста, остающегося структурно взорванным.

На прошлой неделе также был дополнительно поврежден магистральный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 года Россия использует понтонную переправу у железнодорожного моста как основной путь снабжения своих военных.

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Даже если России удастся существенно отремонтировать мосты, они останутся уязвимыми. Наземное обеспечение нескольких тысяч российских войск на западном берегу зависит только от двух понтонных пунктов переправы. Ввиду ограниченной цепочки поставок, размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, будет ключевым фактором выносливости российских сил.