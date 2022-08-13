На сайте президента зарегистрирована петиция о необходимости комплектации личного оружия бойца оптическими прицелами

На сайте Офиса президента в разделе "Петиции" опубликована петиция о необходимости обеспечения комплектации личного оружия каждого бойца оптическими средствами (прицелами).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию.

Автор петиции – Дема Наталья. Кроме того, она предлагает ввести в программу боевой (военной) подготовки изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами.

"На защиту Родины было мобилизовано большое количество мужчин и женщин, которые еще вчера в мирной жизни не имели никакого отношения к военному делу. Именно поэтому жизненно необходимо повышать качественный уровень боевой подготовки и технического оснащения каждого бойца. В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы - это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем ​​и ночью, а также сохранять такую ​​ценную жизнь бойца", - говорится в петиции.

"Мы, граждане Украины, обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.п.", - резюмирует автор петиции.

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Петиция была опубликована 12 августа. В настоящее время она собрала 16 голосов из необходимых 25 тыс.

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