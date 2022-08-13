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Новости Война
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На сайте президента зарегистрирована петиция о необходимости комплектации личного оружия бойца оптическими прицелами

приціл

На сайте Офиса президента в разделе "Петиции" опубликована петиция о необходимости обеспечения комплектации личного оружия каждого бойца оптическими средствами (прицелами).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию.

Автор петиции – Дема Наталья. Кроме того, она предлагает ввести в программу боевой (военной) подготовки изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами.

"На защиту Родины было мобилизовано большое количество мужчин и женщин, которые еще вчера в мирной жизни не имели никакого отношения к военному делу. Именно поэтому жизненно необходимо повышать качественный уровень боевой подготовки и технического оснащения каждого бойца. В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы - это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем ​​и ночью, а также сохранять такую ​​ценную жизнь бойца", - говорится в петиции.

"Мы, граждане Украины, обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.п.", - резюмирует автор петиции.

Читайте также: На сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства

Петиция была опубликована 12 августа. В настоящее время она собрала 16 голосов из необходимых 25 тыс.

Чтобы подписать петицию, перейдите по ссылке.

Автор: 

военнослужащие (6183) петиция (357) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+19
Обучение. Это правильно. Базу дать надо. Но насчет того чтобы вооружать всех - это исключительный бред. Во первых 80% военнослужащих в данный момент вообще из автомата во врага не стреляло - потому что в глаза его не видело. Во вторых - чтобы попасть из автомата Калашникова куда то дальше 200-300 метров даже с применением оптики - нужен опыт, настрел, знание и умение внесения поправок, знание своего оружия - и все равно это остается весьма нееффективным. Оптика нужна тем кому она нужна, например у штурмовой группы колиматоры, у винтовки, позволяющей точно стрелять на 500+ метров - оптический прицел. Дебилизм же - приделать оптический прицел к АК74, который валяется как оружие последнего шанса в танке. За оптикой нужен специфический уход, бережное обращение, регулярная перепристрелка. Короче понаписывают петиций...
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13.08.2022 10:15 Ответить
+8
Авторка (чи який там треба вживати фемінітив) петиції там геть з глузду з'їхала!? Війни вже давно стали війнами артилерії та дронів! На передовій тримаєш тільки лопату у руках і займаєшься облаштуванням позицій. Стрілецька зброя взагалі майже не потрібна, якщо ти звісно не в штурмовій групі. Беремо її тільки класну фотку зробити. Це зайва вага та клопіт. Тільки важка артилерія, танки та ударні БПЛА.

Подайте краще петицію щоб заборонити петиції, щоб інші "військові" експерти та експертки не вигадували х...ту!
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13.08.2022 10:39 Ответить
+7
На це зелений папуас відповість!
Навіть штати не роблять такого: в них оптика та коліматори є лише в підрозділах, що приймають участь у бойових діях: 7-8 штук на взвод.
Тактичний Trijicon Acog для Ар-15, коштує в Україні, більше тисячі долларів!
Чи накупимо китайського гівна за 1000 грн, яке попливе після першого відстріляного магазину?
Єдине, що можна встановити на калашников без серйозного доопрацювання, це коліматорні приціли.
Але ж не на всю зброю!
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13.08.2022 10:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
на вату треба дивитись виключно через приціл.....
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13.08.2022 10:12 Ответить
Больше петиций, хороших и разных. Про геев и порнографию уже было, даешь про браки с животными
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13.08.2022 10:15 Ответить
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13.08.2022 11:15 Ответить
Обучение. Это правильно. Базу дать надо. Но насчет того чтобы вооружать всех - это исключительный бред. Во первых 80% военнослужащих в данный момент вообще из автомата во врага не стреляло - потому что в глаза его не видело. Во вторых - чтобы попасть из автомата Калашникова куда то дальше 200-300 метров даже с применением оптики - нужен опыт, настрел, знание и умение внесения поправок, знание своего оружия - и все равно это остается весьма нееффективным. Оптика нужна тем кому она нужна, например у штурмовой группы колиматоры, у винтовки, позволяющей точно стрелять на 500+ метров - оптический прицел. Дебилизм же - приделать оптический прицел к АК74, который валяется как оружие последнего шанса в танке. За оптикой нужен специфический уход, бережное обращение, регулярная перепристрелка. Короче понаписывают петиций...
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13.08.2022 10:15 Ответить
Бо дурнів і дуреп, у нас на 100 років вперед вистачить…
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13.08.2022 10:27 Ответить
Дурнів не сіють, не жнуть - самі ростуть...
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13.08.2022 10:47 Ответить
На це зелений папуас відповість!
Навіть штати не роблять такого: в них оптика та коліматори є лише в підрозділах, що приймають участь у бойових діях: 7-8 штук на взвод.
Тактичний Trijicon Acog для Ар-15, коштує в Україні, більше тисячі долларів!
Чи накупимо китайського гівна за 1000 грн, яке попливе після першого відстріляного магазину?
Єдине, що можна встановити на калашников без серйозного доопрацювання, це коліматорні приціли.
Але ж не на всю зброю!
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13.08.2022 10:25 Ответить
На АК ставиться все що завгодно, але ставиться воно криво, косо, без спвіпадіння соосності та регулярною перепристрілкою після кожної чистки.
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13.08.2022 10:51 Ответить
Оптику на ак, можна встановити лише на боковий кронштейн: але треба поставити планку під кронштейн, ця схема працює.
Хтось думає, що можна купити кришку ствольної коробки з планкою пікатіні, та поставити туди оптику, але кучність зброї після такого «тюнингу» буде як у мушкета часів Наполеону.
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13.08.2022 11:06 Ответить
Якщо і треба якусь петицію для новобранців- так це петицію щоб військоматні совкові криси не набирали кваліфікованих спеціалістів в піхоту. Спеціалістів яких роками вчили і тратили гроші.
Але тобі кажуть - підеш туди куди нам не вистачає, там навчать...
Навчать, за тиждень, а потім на передову...
Це тупо саботаж і диверсія
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13.08.2022 10:26 Ответить
Ви ще напишіть, що треба туніядців всяких вишукувати, та на передову посилати
Я так і бачу, як військомати не трудяг по підприємствам виловлюють, а недуже задіяних в економіці людей.
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13.08.2022 11:02 Ответить
По факту він правий. Коли наприклад програміста з дипломами і досвідом роботи беруть за шкірки і кидають в окоп - це якось по-дебільному. Хоч він міг би легко придумувати схематози з автоматизації якихось процесів у ЗСУ, що дало б приріст продуктивності наших військ. Ще є інший прецедент, коли воєнкоми мобілізують приміром ппо-шника в піхоту, а на того ппо-шника, 20 років тому, держава вже витратила купу бабла... І таких прикладів море, бо совковим воєнкомам треба виконувати плани по наборам рекрутів, а не ефективних спеціалістів.
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13.08.2022 11:10 Ответить
Авторка (чи який там треба вживати фемінітив) петиції там геть з глузду з'їхала!? Війни вже давно стали війнами артилерії та дронів! На передовій тримаєш тільки лопату у руках і займаєшься облаштуванням позицій. Стрілецька зброя взагалі майже не потрібна, якщо ти звісно не в штурмовій групі. Беремо її тільки класну фотку зробити. Це зайва вага та клопіт. Тільки важка артилерія, танки та ударні БПЛА.

Подайте краще петицію щоб заборонити петиції, щоб інші "військові" експерти та експертки не вигадували х...ту!
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13.08.2022 10:39 Ответить
Після війни, Україні потрібно розпочати процес заміни індивідуальної стрілецької зброї.
Калашников вже давно застарів, потрібна недорога штурмова гвинтівка, що відповідає вимогам **********!
В Україні вже є виробництво гвинтівок, ар-15.
Чому не зробити це виробництво масовим?
На ар-15 без проблем встановлюється оптика, коліматори, магніфери, тепловізори!
Модульність платформи, дозволяє змінити багато характеристик: довжину ствола, тип прикладу, калібр.
Це зброя, що легко розбирається, та ремонтується: для заміни ствола потрібно 10 хвилин.
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13.08.2022 10:42 Ответить
Цікаво, автору взагалі доводилося мати справу зі зброєю, чи це чергова така собі "геніальна" ідея людини якій дали разок подивитись в оптику???
Швидше за все здається друге....
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13.08.2022 10:45 Ответить
Тут третье. Это просто провокация. В том числе, что бы этот вброс обсуждали вместо реальных вопросов.
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13.08.2022 11:08 Ответить
Ти подивись як ваті підгорає. Армії США та Ізраїлю на стрілецькій зброї стовідсотково використовують каліматорні приціли, які на 60 відсотків покращують результати на коротких дистанціях стрільби. Але то таке,вони ж дебіли. Каліматор то не наш шлях , ми будемо битою цеглою зброю чистити.
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13.08.2022 10:56 Ответить
Коли це армія США та Ізраілю встигли озброїтися штампованими АК74 70х років виробництва під "ітакпідє" матьйоготак сталевий патрон?
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02.09.2022 16:12 Ответить
Кто то вбросил видос в Ютьюб где летят три вертолета путлера...чувак пропускает их мимо себя вскидывает Стингер делает три выстрела...из вертолетов выпрыгивают с парашюта крысы путлера.чувак бросает Стингер ...подымает снайперскиц винтарь и расстреливает их в воздухе...
Слава ВСУ💙💪💛💪👍
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13.08.2022 10:57 Ответить
Херсон взяли за полгода? А шош таке?другие області центри не по зубах?
Быдло Шариковское...
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13.08.2022 11:00 Ответить
Я так розумію, що жіночка разок побувала в тирі чи на стрільбищі, стріляла з оптикою по паперових мішенях і залишилась в захваті...
Але ж, оптика це прилад яким потрібно вміти користуватися, оптика вимагає спокійного прицілювання, а якщо ти не снайпер на замаскованій позиції, то стрілець, який "стричить" у всіх на виду, вицілюючи ворога в оптику, сам стає гарною мішенню.
Я розумію, що є зброя яка конструктивно обладнана оптикою а звичайні прицільні пристрої там "остання надія", але це не набуло великої популярності у військових.
Приклади - автрійський Штайр та британська гвинтівка. Там оптика постійна, а у Штайра, взагалі, невід'ємна від зброї.
Але це зовсім не варіант. Головне для влучності рядового стрільця, це настріл, який дає навичку на рівні інстинкту. Але, для цього стріляти потрібно кожен день.
Підсумок - безцільна витрата коштів на оптику та переобладнання зброї.
Такі петиції повинні писати лише після консультацій з військовими.
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13.08.2022 11:01 Ответить
І Найгеніальніший дасть розпорядження Залужному видати всім оптику?
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13.08.2022 11:15 Ответить
Дивно, а чому ці кухонні експертки не створили ще петицію про обов'язкове забезпечення особового складу ЗСУ за рахунок держави бронежилетами і касками, спальними мішка і карєматами?!
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13.08.2022 11:16 Ответить
Оптика до оптики а солдатам краще дати по джавелінові
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13.08.2022 11:36 Ответить
Наталя Дема розуміє, яким чином зараз ввдбувається вогневий контакт? Вона впевнена, що оптичний чи хоча б коліматорний приціл дасть перевагу на стрілковому полі бою, особливо якщо все це треба на Калашніков 50-річної давнини ставити?
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13.08.2022 11:44 Ответить
Товарищ под изюмом , за 5 месяцев раз стрелял с автомата. Противотанковое, артиллерия, танки, бтр , БМП , авиация,основное оружие.
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13.08.2022 11:54 Ответить
Ну оптические прицелы нужны разве на пулемёт. На ак вполне точно стреляют и без оптики. Больше важнее тепловизоры и авто. Тепловизоры нужны как вода от 1000 м
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13.08.2022 11:46 Ответить
Всцяться можна ! Ці питання треба чекрез петицію вирішувати, чи може підключити до цього Верховну Раду, а може Раду безпеки ООН ? За всіма ознаками Дема Наталья А Х У Є Н Н И Й спЄцІалІст з військовових питань.
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13.08.2022 12:03 Ответить
 
 