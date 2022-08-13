На сайте президента зарегистрирована петиция о необходимости комплектации личного оружия бойца оптическими прицелами
На сайте Офиса президента в разделе "Петиции" опубликована петиция о необходимости обеспечения комплектации личного оружия каждого бойца оптическими средствами (прицелами).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию.
Автор петиции – Дема Наталья. Кроме того, она предлагает ввести в программу боевой (военной) подготовки изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами.
"На защиту Родины было мобилизовано большое количество мужчин и женщин, которые еще вчера в мирной жизни не имели никакого отношения к военному делу. Именно поэтому жизненно необходимо повышать качественный уровень боевой подготовки и технического оснащения каждого бойца. В частности оптические прицелы, как неотъемлемый элемент личного оружия позволит улучшить видимость цели, ориентировку в пространстве, точность попадания и т.д. То есть оптические приборы - это "дополнительные глаза", которые позволят больше видеть и точнее целиться днем и ночью, а также сохранять такую ценную жизнь бойца", - говорится в петиции.
"Мы, граждане Украины, обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой принять все меры, чтобы каждое личное оружие (автомат, винтовка), в базовой комплектации которого отсутствует оптический прибор, было дополнительно укомплектовано им, а также просим обеспечить включение в базовую боевую (военную) подготовку личного состава изучение современных видов оптических приборов, их характеристик, первичных навыков обращения с оптическими приборами и т.п.", - резюмирует автор петиции.
Петиция была опубликована 12 августа. В настоящее время она собрала 16 голосов из необходимых 25 тыс.
Чтобы подписать петицию, перейдите по ссылке.
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Навіть штати не роблять такого: в них оптика та коліматори є лише в підрозділах, що приймають участь у бойових діях: 7-8 штук на взвод.
Тактичний Trijicon Acog для Ар-15, коштує в Україні, більше тисячі долларів!
Чи накупимо китайського гівна за 1000 грн, яке попливе після першого відстріляного магазину?
Єдине, що можна встановити на калашников без серйозного доопрацювання, це коліматорні приціли.
Але ж не на всю зброю!
Хтось думає, що можна купити кришку ствольної коробки з планкою пікатіні, та поставити туди оптику, але кучність зброї після такого «тюнингу» буде як у мушкета часів Наполеону.
Але тобі кажуть - підеш туди куди нам не вистачає, там навчать...
Навчать, за тиждень, а потім на передову...
Це тупо саботаж і диверсія
Я так і бачу, як військомати не трудяг по підприємствам виловлюють, а недуже задіяних в економіці людей.
Подайте краще петицію щоб заборонити петиції, щоб інші "військові" експерти та експертки не вигадували х...ту!
Калашников вже давно застарів, потрібна недорога штурмова гвинтівка, що відповідає вимогам **********!
В Україні вже є виробництво гвинтівок, ар-15.
Чому не зробити це виробництво масовим?
На ар-15 без проблем встановлюється оптика, коліматори, магніфери, тепловізори!
Модульність платформи, дозволяє змінити багато характеристик: довжину ствола, тип прикладу, калібр.
Це зброя, що легко розбирається, та ремонтується: для заміни ствола потрібно 10 хвилин.
Швидше за все здається друге....
Слава ВСУ💙💪💛💪👍
Быдло Шариковское...
Але ж, оптика це прилад яким потрібно вміти користуватися, оптика вимагає спокійного прицілювання, а якщо ти не снайпер на замаскованій позиції, то стрілець, який "стричить" у всіх на виду, вицілюючи ворога в оптику, сам стає гарною мішенню.
Я розумію, що є зброя яка конструктивно обладнана оптикою а звичайні прицільні пристрої там "остання надія", але це не набуло великої популярності у військових.
Приклади - автрійський Штайр та британська гвинтівка. Там оптика постійна, а у Штайра, взагалі, невід'ємна від зброї.
Але це зовсім не варіант. Головне для влучності рядового стрільця, це настріл, який дає навичку на рівні інстинкту. Але, для цього стріляти потрібно кожен день.
Підсумок - безцільна витрата коштів на оптику та переобладнання зброї.
Такі петиції повинні писати лише після консультацій з військовими.