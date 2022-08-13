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В АРМА передано имущество и активы бывшего нардепа на сумму более 600 млн грн, - Офис генпрокурора

По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие народному депутату Украины IV-VIII созывов, который скрывается в России и находится в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, фигурант, несмотря на то, что находился в статусе народного депутата, осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств. В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

По этому факту бывшему народному депутату сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании фальшивых документов, легализации имущества, полученного преступным путем.

Смотрите также: Арестованное имущество российской "ботофермы" передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

депутат (3320) государственная измена (1571) АРМА (105) Офис Генпрокурора (2498)


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Кого саме? Чи це воєнна тайна?
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13.08.2022 10:40 Ответить
З моменту створення у 2016 році Агентство з розшуку та менеджменту активів супроводжує шлейф кримінальних справ, пов'язаних з його керівниками.

Першого голову агентства Антона Янчука уряд https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/28/7236107/ відсторонив від виконання обов'язків після https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/21/654000/ звинувачень у зриві опалювального сезону на Львівщині, а недавно він https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/13/7357847/ отримав підозру в розтраті 400 млн грн.

Його наступник Віталій Сигидин, який виконував обовʼязки керівника установи до 2021 року, пішов з агентства з підозрою в https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/29/7302109/ привласненні 400 тис дол.
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13.08.2022 10:56 Ответить
А озвучити ХВамілію цього вилупка? Чи не начасі?
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13.08.2022 11:14 Ответить
Низзя! Убежит куда-то дальше...
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13.08.2022 11:52 Ответить
Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника - ТОВ "ІС "Либідь". Відповідне рішення опубліковане на сайті https://reyestr.court.gov.ua/Review/105619767 реєстру , пише https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sud-znjav-aresht-zi-stolichnoho-trts-ocean-plaza-majno-peredali-v-upravlinnja-arma.html?fbclid=IwAR3LbAxaNzWwLqz_repOVi2lmElIU0tDQODPAbIkAgq9bnu74_PKQcryqiU zn.ua , передає . Джерело:
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13.08.2022 12:33 Ответить
З керівників агенства нікого не посадили?
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13.08.2022 11:15 Ответить
І хтож це така таємнича особа? Прямо міс Х.
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13.08.2022 12:06 Ответить
Источники "Украинской правды" отмечают, что речь идет о Дмитрии Святаше.
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13.08.2022 14:04 Ответить
 
 