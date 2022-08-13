В АРМА передано имущество и активы бывшего нардепа на сумму более 600 млн грн, - Офис генпрокурора
По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие народному депутату Украины IV-VIII созывов, который скрывается в России и находится в розыске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, фигурант, несмотря на то, что находился в статусе народного депутата, осуществлял фактическое управление одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств. В сговоре с топ-менеджментом связанных с ним компаний по его указанию было незаконно отчуждено более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех находившихся в залоге банка обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.
По этому факту бывшему народному депутату сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании фальшивых документов, легализации имущества, полученного преступным путем.
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