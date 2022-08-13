Для переселенцев планируют возводить по 2000 квартир в 16 областях в течение 5-6 месяцев, - ОП
В Украине будут построены квартиры для переселенцев в 16 областях.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, план строительства жилья для переселенцев разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена соответствующая документация.
Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр.
После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.
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Якщо так то там багато що ....або не мали дозволу або шахрайство або нестача грошей від часника
По сравнению с 1 января 2022 года средняя цена в гривнах на квартиры в новостройках увеличилась на 3.36%. Стоимость одного квадратного метра поднялась с 35 516 грн. за 1 м² до 36 710 грн. за 1 м². Количество предложений продажи квартир от Застройщиков с начала года увеличилось на 4.8%.
На думку заступниці голови Комітету верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки,
"В такій мережі використовується синхронно єдиний підхід - роз'єднання військово-політичного керівництва держави та підміну понять: ЗСУ окремо, а політичне керівництво окремо, аби успіхи ЗСУ не пов'язувати з Верховним Головнокомандувачем, а от всі невдачі, навпаки - пов'язувати."
Повідомлення на фб ілюструється скрінами, з яких можна зрозуміти, що ця мережа включиє Яну Зінкевич, Ярову, Гая, Березу та кількох інших волонтерів і лідерів громадської думки.
Цим дописом я прошу вважати мене частиною цієї мережі. Готова у будь-який час озвучити СБУ свою думку щодо успіхів і невдач української армії та міри відповідальності Верховного Головнокомандувача та політичного керівництва держави за ці невдачі. https://t.me/nuts_roses/1343
ОТ *****!!!!!
"Я планов наших люблю громадьо, размахов шаґі саженьі!"
Через 40 лет...не раньше ...
Что то может и поменяется в Україні... а це два покоління...
-вартість будівництва (без внутр.оздоблення)- 800/м2 (44тис.дол.);
-вартість оздоблювальних робіт(вкл. сантехніка,газ.ап. лічильники) - 16 тис.дол.
-меблі(кухня,спальня,вітальня, прихожа)- 20 тис.дол.
-побут.техніка( телев.,пралка, мікрохв.,холод.,і т.д.) - 10 тис.дол.
-посуда- 1тис.дол.
-карнізи, штори...-1 тис.дол.
ІТОГО: 92 тис.дол.!!! Все по крутих цінах... а в регіонах?
сам план - манифест коррупции, таких цен не бывает.