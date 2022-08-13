Для переселенцев планируют возводить по 2000 квартир в 16 областях в течение 5-6 месяцев, - ОП

В Украине будут построены квартиры для переселенцев в 16 областях.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, план строительства жилья для переселенцев разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена соответствующая документация.

Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр.

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После деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.

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