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Новости Война
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Оккупанты закрывают интернаты и социальные учреждения из-за нехватки денег для финансирования, - Гайдай

луганщина

В Луганской области россияне готовятся к "референдуму" и рассказывают местным о "светлом будущем", которое их ждет.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Теперь оккупанты сместили свой фокус на города Донетчины - ежедневно обстреливают и уничтожают Бахмут. Российские войска все еще пытаются прорвать линию обороны и на территории Луганской области, чтобы выйти на административные границы области. ВСУ держатся на позициях.

По его словам, на улицах оккупированных населенных пунктов появляются лица, раздающие агитационные листовки, плакаты. В газетах, которые раздают населению, речь идет о том, что нужно двигаться к объединению с РФ. Для псевдореферендума коллаборанты готовят помещение.

Читайте также: Большинство "мобилизованных" на оккупированных территориях либо не возвращаются, либо возвращаются тяжелоранеными, - Гайдай

Оккупанты эксгумируют тела погибших и делают братские могилы, в то же время говорят, что этих людей "убили укрнацисты", хотя они погибли от российской артиллерии.

Отопительный сезон не начнется ни в одном из крупных оккупированных городов области, потому что россияне не отремонтировали сети и котельные.

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Есть вероятность, что Попасная – не первый город, который Россия откажется восстанавливать. Они ничего не сделают в плане восстановления в Северодонецке, Золотом, Горской громаде. Кроме того, они закрывают интернаты и другие социальные учреждения, потому что не в состоянии их финансировать.

По инсайдерской информации, Медведев, на днях побывавший в оккупированной Луганщине, "поставил в угол" коллаборанта Пасечника за слова о невосстановлении Попасной, мол, не надо озвучивать населению то, что Россия не собирается восстанавливать, надо говорить, что всех ждет светлое будущее.

Автор: 

армия РФ (19682) оккупация (10199) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+4
А лугандони радіють.
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13.08.2022 11:11 Ответить
+3
Оці бабки отримують пенсію від України і тому непогано себе почувають, і гарно нажершись і напившись за рахунок українського платника податків, тим не менше - ненавидять Україну. А треба перестати їм платити пенсії! І от коли їм не стане чого їсти, тоді в їх пустих макітрах зʼявиться нарешті думка як у Шарікова "а гдє я буду харчєвацца" і нарешті може вони задумаються, а чому ж Росія не хоче їх годувати, бо вона їх підбила і налаштувала проти України, от хай і годує..
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13.08.2022 11:16 Ответить
+3
Я б їм платив пенсію як би їхній Лугандон перераховував гроші для них в ПФУ. Колись такий писав що заробив пенсію. Питаю, а твоя ріспубліка переказує гроші для тебе в пенсійний фонд? Відповіді не отримав і досі.
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13.08.2022 11:25 Ответить
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Ясно, що бажаючих йти дорогою до "русского мира" як і колись, дорогою "до каммунизму", кормити не будуть. Все потрібно брати з собою: "денежку, хавчик и палатку"
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13.08.2022 11:09 Ответить
даже официально - только хавчик и палатку. "денег нет!,....". отсюде - хавчика тоже. ну может у тех кто-бродил по свету до прихода парашного мира палатки есть. но там таких не много.
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13.08.2022 11:16 Ответить
А лугандони радіють.
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13.08.2022 11:11 Ответить
Оці бабки отримують пенсію від України і тому непогано себе почувають, і гарно нажершись і напившись за рахунок українського платника податків, тим не менше - ненавидять Україну. А треба перестати їм платити пенсії! І от коли їм не стане чого їсти, тоді в їх пустих макітрах зʼявиться нарешті думка як у Шарікова "а гдє я буду харчєвацца" і нарешті може вони задумаються, а чому ж Росія не хоче їх годувати, бо вона їх підбила і налаштувала проти України, от хай і годує..
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13.08.2022 11:16 Ответить
Я б їм платив пенсію як би їхній Лугандон перераховував гроші для них в ПФУ. Колись такий писав що заробив пенсію. Питаю, а твоя ріспубліка переказує гроші для тебе в пенсійний фонд? Відповіді не отримав і досі.
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13.08.2022 11:25 Ответить
Вони перераховують податки Росії. То хай Росія їм і платить пенсії. Всі великі підприємства там уже належать російському олігарху Янченко, він отримає прибутки, і податки ідуть в Росію. Так якого ми маємо утримувати ворожу до нас біомассу?
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13.08.2022 11:29 Ответить
Не платить нельзя. Международное право есть. А вот перевести всех на минималка стоит. Писал много и давно. Там по 1 и2 списку средняя запросто 6 тыс.гр на 14 г была. Такого по нашей стороне и сегодня нет. Максимум массовая 3000 гр. Там же сегодня и 10 т.гр почти у всех подобных. А у шахтеров ещё больше. И кацапы подкидывают. Лафа. Конечно есть и бюджетники. Там не весело. Рубли берут бегут.
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13.08.2022 16:11 Ответить
це колектив інтернатів, за який тут мова
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13.08.2022 11:20 Ответить
Ждунів руського миру поздоровляю.
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13.08.2022 11:11 Ответить
До речі, на дитячі садки теж дуже багато державних грошей йде.
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13.08.2022 11:18 Ответить
Ясный перец...просто денег сейчас нет..но вы держитесь там...
Димон ведмедев знал задолго до оккупации... что вы Никто в концлагере путлера...
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13.08.2022 15:40 Ответить
 
 