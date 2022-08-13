Оккупанты закрывают интернаты и социальные учреждения из-за нехватки денег для финансирования, - Гайдай

В Луганской области россияне готовятся к "референдуму" и рассказывают местным о "светлом будущем", которое их ждет.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Теперь оккупанты сместили свой фокус на города Донетчины - ежедневно обстреливают и уничтожают Бахмут. Российские войска все еще пытаются прорвать линию обороны и на территории Луганской области, чтобы выйти на административные границы области. ВСУ держатся на позициях.

По его словам, на улицах оккупированных населенных пунктов появляются лица, раздающие агитационные листовки, плакаты. В газетах, которые раздают населению, речь идет о том, что нужно двигаться к объединению с РФ. Для псевдореферендума коллаборанты готовят помещение.

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Оккупанты эксгумируют тела погибших и делают братские могилы, в то же время говорят, что этих людей "убили укрнацисты", хотя они погибли от российской артиллерии.

Отопительный сезон не начнется ни в одном из крупных оккупированных городов области, потому что россияне не отремонтировали сети и котельные.

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Есть вероятность, что Попасная – не первый город, который Россия откажется восстанавливать. Они ничего не сделают в плане восстановления в Северодонецке, Золотом, Горской громаде. Кроме того, они закрывают интернаты и другие социальные учреждения, потому что не в состоянии их финансировать.

По инсайдерской информации, Медведев, на днях побывавший в оккупированной Луганщине, "поставил в угол" коллаборанта Пасечника за слова о невосстановлении Попасной, мол, не надо озвучивать населению то, что Россия не собирается восстанавливать, надо говорить, что всех ждет светлое будущее.