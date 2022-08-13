Оккупанты закрывают интернаты и социальные учреждения из-за нехватки денег для финансирования, - Гайдай
В Луганской области россияне готовятся к "референдуму" и рассказывают местным о "светлом будущем", которое их ждет.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Теперь оккупанты сместили свой фокус на города Донетчины - ежедневно обстреливают и уничтожают Бахмут. Российские войска все еще пытаются прорвать линию обороны и на территории Луганской области, чтобы выйти на административные границы области. ВСУ держатся на позициях.
По его словам, на улицах оккупированных населенных пунктов появляются лица, раздающие агитационные листовки, плакаты. В газетах, которые раздают населению, речь идет о том, что нужно двигаться к объединению с РФ. Для псевдореферендума коллаборанты готовят помещение.
Оккупанты эксгумируют тела погибших и делают братские могилы, в то же время говорят, что этих людей "убили укрнацисты", хотя они погибли от российской артиллерии.
Отопительный сезон не начнется ни в одном из крупных оккупированных городов области, потому что россияне не отремонтировали сети и котельные.
Есть вероятность, что Попасная – не первый город, который Россия откажется восстанавливать. Они ничего не сделают в плане восстановления в Северодонецке, Золотом, Горской громаде. Кроме того, они закрывают интернаты и другие социальные учреждения, потому что не в состоянии их финансировать.
По инсайдерской информации, Медведев, на днях побывавший в оккупированной Луганщине, "поставил в угол" коллаборанта Пасечника за слова о невосстановлении Попасной, мол, не надо озвучивать населению то, что Россия не собирается восстанавливать, надо говорить, что всех ждет светлое будущее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Димон ведмедев знал задолго до оккупации... что вы Никто в концлагере путлера...