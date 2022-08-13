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После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, - Киссинджер

кіссинджер

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России.

Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.

Одновременно Киссинджер заявил, что предвидит "урегулирование", которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

Читайте также: Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены

Напомним, в мае Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Его слова тогда раскритиковали президент Украины Владимир Зеленский и ряд западных политиков. Госдеп США подчеркнул, что только Украина имеет право решать собственное будущее.

Автор: 

Киссинджер Генри (21) НАТО (10085) членство в НАТО (1534)


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Топ комментарии
+13
начебто і вірно, але таки збрехав
до України треба ставитися, як до члена НАТО, через те, що зробила УКРАЇНА
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13.08.2022 11:26 Ответить
+9
А шо трапилось? Пам'ятаю як він казав, що Україні за мир з кацапами потрібно поступитися територією...
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13.08.2022 11:23 Ответить
+6
Так він і досі так каже. 2014 рік.
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13.08.2022 11:26 Ответить
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А шо трапилось? Пам'ятаю як він казав, що Україні за мир з кацапами потрібно поступитися територією...
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13.08.2022 11:23 Ответить
Так він і досі так каже. 2014 рік.
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13.08.2022 11:26 Ответить
начебто і вірно, але таки збрехав
до України треба ставитися, як до члена НАТО, через те, що зробила УКРАЇНА
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13.08.2022 11:26 Ответить
Старенький має право на деяку амнезію)) він кожного разу говорить різні речі так, видаючи це за певний напрямок своїх думок...))
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13.08.2022 12:55 Ответить
ЙОЙ! А ЯК ЖЕ "ЗБЕРЕЖЕМО МОСЬКУ ПУТЄ!"?
А як же Україна має поступитися територіями?

ВЧІТЬСЯ, ЙОЛОПИ З РАШІ, ЯК ТРА ПЕРЕВЗУВАТИСЯ У СТРИБКУ!
ДОСВІД НЕ ПРОП'ЄШ!
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13.08.2022 11:27 Ответить
Водночас Кісcинджер заявив, що передбачає "врегулювання", яке нібито збереже за Росією території, окуповані в 2014 році Джерело:
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13.08.2022 11:42 Ответить
Таких как Генри Киссинджер, друзей
Хватаем прямо за .... и в музей!

Вот Ким Бэссинджер- другое дело!
Она бы умнее этого старпера подкремлевского высказалась.
Например, "после всего, что сделала УКРАИНА!!!!!, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, а на россию нас рать!
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13.08.2022 11:40 Ответить
Кім Бейсінгер ... Сумніваюсь, що вона розумніша за Кіссінджера. І взагалі, фотомодель вона у минулому.
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13.08.2022 13:08 Ответить
Кіссінджер це ше тои балакун ну а насчот НАТО тут я з ним
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13.08.2022 11:49 Ответить
чуваку 100 років. відчепіться уже від нього
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13.08.2022 11:59 Ответить
Ну то хай мовчить і не висовується.
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13.08.2022 13:09 Ответить
А мурло яке в "Миротворце" Стефанчук думае що навпаки, членство дратує рф.
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13.08.2022 12:00 Ответить
ого, дєда понєсло...
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13.08.2022 12:24 Ответить
О, він вже не працює радником у *****?
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13.08.2022 12:39 Ответить
Ещё немного поваляете Путина мордой по Украине, он скажет так, как вы ему скажете.
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13.08.2022 12:44 Ответить
Или труси или крестик, сер.
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13.08.2022 13:19 Ответить
старий потроху прозріває
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13.08.2022 13:30 Ответить
завилял хвостом,страй *****! совсем недавно говорил прямо противоположное!
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13.08.2022 14:04 Ответить
Дійшло Хоча, краще пізніше, ніж ніколи
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13.08.2022 14:08 Ответить
Так это ясно было ещё 5 октября 2014 года...когда Порошенко выступив обоих Палатах Конгресса США 18 сентября...
А 5 октября в Украину пошли хоть и частично от стран НАТО вооружения и боеприпасы...из Литвы...Болгарии и Чехии...
Киссинджер проснулся от летаргического сна...лучше позже..чем Никогда...
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13.08.2022 14:15 Ответить
Только оружие не забывайте давать. Русских еще много.)
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13.08.2022 14:35 Ответить
Для столетнего мудака прямо прогресс на лицо.
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13.08.2022 16:24 Ответить
Сатурну Кіссинджеру більше не наливати!
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13.08.2022 20:08 Ответить
Украине главное мощно ехать.
Шашечки дорисуем потом.
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13.08.2022 21:59 Ответить
 
 