После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, - Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России.
Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.
Одновременно Киссинджер заявил, что предвидит "урегулирование", которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".
Напомним, в мае Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Его слова тогда раскритиковали президент Украины Владимир Зеленский и ряд западных политиков. Госдеп США подчеркнул, что только Украина имеет право решать собственное будущее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до України треба ставитися, як до члена НАТО, через те, що зробила УКРАЇНА
А як же Україна має поступитися територіями?
ВЧІТЬСЯ, ЙОЛОПИ З РАШІ, ЯК ТРА ПЕРЕВЗУВАТИСЯ У СТРИБКУ!
ДОСВІД НЕ ПРОП'ЄШ!
Хватаем прямо за .... и в музей!
Вот Ким Бэссинджер- другое дело!
Она бы умнее этого старпера подкремлевского высказалась.
Например, "после всего, что сделала УКРАИНА!!!!!, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, а на россию нас рать!
А 5 октября в Украину пошли хоть и частично от стран НАТО вооружения и боеприпасы...из Литвы...Болгарии и Чехии...
Киссинджер проснулся от летаргического сна...лучше позже..чем Никогда...
СатурнуКіссинджеру більше не наливати!
Шашечки дорисуем потом.