Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России.

Об этом он сообщил в интервью The Wall Street Journal, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, "жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине", стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.

Одновременно Киссинджер заявил, что предвидит "урегулирование", которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от "несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности".

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Напомним, в мае Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Его слова тогда раскритиковали президент Украины Владимир Зеленский и ряд западных политиков. Госдеп США подчеркнул, что только Украина имеет право решать собственное будущее.