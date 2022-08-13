Москва уже предупредила Вашингтон о возможном расторжении дипотношений за признание России "страной-спонсором терроризма", - МИД РФ

Москва предупредила Вашингтон, что признание России "страной-спонсором терроризма" станет "точкой невозврата", и что Россия в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или разорвать их.

Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД Российской Федерации Александр Дарчиев в интервью российскому ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Не хотелось бы вдаваться в гипотетические соображения о том, что возможно, а что нет в нынешней турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике", - ответил Дарчиев на вопрос о возможном снижении дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

По его словам, если Вашингтон признает Россию государством-спонсором терроризма, это обернется "самым серьезным сопутствующим ущербом двусторонним дипломатическим отношениям", и американская сторона уже "об этом предупреждена".

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Напомним, государства-спонсоры терроризма - список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США - запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, а также наложение различных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды к нему были отнесены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.