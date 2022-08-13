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Новости Война
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Москва уже предупредила Вашингтон о возможном расторжении дипотношений за признание России "страной-спонсором терроризма", - МИД РФ

рф,санкції

Москва предупредила Вашингтон, что признание России "страной-спонсором терроризма" станет "точкой невозврата", и что Россия в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или разорвать их.

Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД Российской Федерации Александр Дарчиев в интервью российскому ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Не хотелось бы вдаваться в гипотетические соображения о том, что возможно, а что нет в нынешней турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике", - ответил Дарчиев на вопрос о возможном снижении  дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

По его словам, если Вашингтон признает Россию государством-спонсором терроризма, это обернется "самым серьезным сопутствующим ущербом двусторонним дипломатическим отношениям", и американская сторона уже "об этом предупреждена".

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Напомним, государства-спонсоры терроризма - список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США - запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, а также наложение различных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды к нему были отнесены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Автор: 

россия (96184) США (27145) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+28
Значит, скоро все парашные дипломаты шпионы полетят из Штатов к своим ябеням.
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13.08.2022 11:31 Ответить
+19
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13.08.2022 11:32 Ответить
+17
Ой,горе-то какое.😱
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13.08.2022 11:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у амерів ще дипвідносини існують??? При тому, що вони визнали парасю спонсором тероризму???

дурдом на колесах..

визнати країною=терористом..і в сраку засунути парасії її дипвідносини..

чи слабО?
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13.08.2022 11:27 Ответить
США - президентська республіка. Сенат лише пропонує Президенту, Президент або затверджує, або ні...
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13.08.2022 11:33 Ответить
Оголошення країною-терористом приймає Госдеп, а в разі його відмови - Сенат може приняти таке рішення і самостійно.
Якось так...
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13.08.2022 12:15 Ответить
про те я й кажу...мізки б в кучку зібрали й визначились
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13.08.2022 13:54 Ответить
В Кацапії вся еліта в шоці від погроз Пуйла! І Штати будуть недосяжні...
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13.08.2022 11:27 Ответить
Ой,горе-то какое.😱
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13.08.2022 11:27 Ответить
Америка рыдает
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13.08.2022 13:06 Ответить
От же потвори.
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13.08.2022 11:27 Ответить
Скоріше це відбудеться автоматично, бо хто ж з терористами в дипломатію гратиметься?
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13.08.2022 11:27 Ответить
Ну и замечательно..какие дипотношения с Талибаном и ИГИЛ в одном флаконе?
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13.08.2022 11:28 Ответить
Скрєпи, духовнасть, вялічіє, православіє + ігіл і талібан.
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14.08.2022 07:15 Ответить
Подгорает ?
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13.08.2022 11:30 Ответить
Значит, скоро все парашные дипломаты шпионы полетят из Штатов к своим ябеням.
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13.08.2022 11:31 Ответить
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13.08.2022 11:32 Ответить
Пусть радуются что спонсором терроризма

А не террористической организацией

Так было бы правильнее
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13.08.2022 11:36 Ответить
Слово "спонсор" має не те значення яке за звичай сприймається у нас. Спонсор це не особа що фінансує, а скоріш як вигодонабувач, або просто зацікавлена особа. Зазвичай той хто хто фінансує проєкт той і є зацікавленою стороною, але так не завжди. Так на всіх проектах в США вказується спонсор саме як зацікавлена сторона. Наприклад якщо Пентагон передає зброю до ЗСУ, то в документах спонсором будуть вказані ЗСУ, попри те, що фінансує Пентагон
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13.08.2022 11:50 Ответить
нажаль при Блінкіні не розірвуть
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13.08.2022 11:38 Ответить
А до чого тут Блінкен?
Від його бажання тут нічого не залежить, Блінкен у цій процедурі буде лише технічним виконавцем. До Сенату прийде пропозиція, Сенат за неї проголосує. Це рішення затвердить Президент, і лише тоді Державний Департамент займеться практичною реалізацією цього рішення
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13.08.2022 11:49 Ответить
Дивні істоти. Якщо США визнають РФ країною спонсором тероризму, то і це і так накладе на їх уряд певні обмеження що до можливості дипломатичних і інших відносин.
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13.08.2022 11:40 Ответить
Ну це типу "ето нє ти мєня бросіла, єто я тєбя бросіл!"
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13.08.2022 12:08 Ответить
Після жовтневого перевороту 1917 р. США дипвідносини з Радянською Росією перервали і відновили вже з СРСР, в 1933 році. За Сталіна, Хрущова, Брежнєва і за всіх інших генсеків і президентів, за часів холодної війни і за часів розрядки, при похолоданнях і при потепліннях...
Що б не було, але мови про розрив дипвідносин навіть не вели.
А тепер почали про це говорити. Керувалися, керівники...
І, до речі, сьогодні річниця потоплення підводного човна "Курськ". Щось у Росії про цю дату мовчать
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13.08.2022 11:42 Ответить
Хто б ***дів про розтоптання міжнародного права тільки не **********
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13.08.2022 11:42 Ответить
😂 Ну це ж логічно і зрозуміло! Які дипломатичні стосунки можуть бути між цивілізованою країною і країною-спонсором тероризму? 😁
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13.08.2022 11:44 Ответить
Хай спробуюють!
В США дипломааттом на рашу ссприймають як можливісь кар'єри в екстремальььних умовах!
На московії дипломат у СШША - наввища нагорода.
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13.08.2022 11:50 Ответить
Приишла біда звідки не ждали
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13.08.2022 11:53 Ответить
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13.08.2022 11:55 Ответить
Если рф разорвет отношения с США, то Вашингтон скажет "спасибо".
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13.08.2022 11:55 Ответить
Ох як кацапи бояться правди про себе. Нехай ще ногами потупають, або черевиком по столі погримають
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13.08.2022 11:58 Ответить
Вашингтонский обком испугался и улетел на Стрелец-А.....
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13.08.2022 12:12 Ответить
Кацапи , з вами скоро не захочуть мати , жодних дипломатичних відносин краіни Заходу , так як ви терористи і вбивці !
Погрожувати всьому світові ядерним атаками , це як називається , не
шантаж і тероризм ?

Ви кончені тварюки і заслужено маєте бути ізольованими від всього світу 😠
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13.08.2022 12:18 Ответить
"Руzzкие патологические лжецы, которые вообще правду не говорят, врут всегда и везде, врут даже в ущерб себе."
(Winston Churchill)
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13.08.2022 12:20 Ответить
Су%а, рашисти думають, що прикриваючись ядерною зброєю, можна робити що завгодно й не нести ніякої відповідальності. Давно вже пора їх викинути з усіх міжнародних організацій та ввести жорсткі санкції на все! В іншому випадку ця пошесть заразить увесь світ, що вже ми бачимо в ЄС.
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13.08.2022 12:24 Ответить
МИД РФ в чем то прав. Страна не спонсор терроризма - они есть сами террористы.

Банда бандитов с ментами захватила страну, и терроризирует весь мир.
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13.08.2022 12:27 Ответить
БрайтонБіч пакує чемодани додому ))))))
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13.08.2022 12:32 Ответить
Машка так і не зрозуміла, що точку неповернення пройдено 24 лютого?
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13.08.2022 12:38 Ответить
то треба швидше визнавати.
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13.08.2022 12:47 Ответить
Ой! А як жэ бабосы в Манхэтэн-банке сотни лярдов и весь скупленный Маями включая полуостров Флорида на те же суммы примерно и 20 лет назад начиная? А-а?
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13.08.2022 13:16 Ответить
ні.. з початку 90-х
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13.08.2022 13:55 Ответить
Тому Вагингтон цього не зробить.
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13.08.2022 13:56 Ответить
Пукнули в калюжку.
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13.08.2022 13:58 Ответить
Тормознутый запад.
Это нужно было делать с 1917 года. Или когда там Ленин переворот сделал.
И террор узаконил.
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13.08.2022 14:06 Ответить
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13.08.2022 14:11 Ответить
разрыв дипотношений означает объявление войны.рашка готова воевать с сша?уроды
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13.08.2022 14:14 Ответить
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13.08.2022 14:20 Ответить
Чому крім країною-терористом не можуть оголосити країною скажімо брехлом-фейком та пропагандоном? Тобто такою країною якій її офіційні заяви то пустодзвін і перестати взагалі не визнавати їхні заяви? Що не слово то або блеф, або брехня дешева
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13.08.2022 14:40 Ответить
США хоч наші найкращі союзники ідопомагають нам найкраще але ім важливіше користуючись народом України проаналізувати війну орків та їх послабити, на майбутнє знати як з орками воювати та на що вони здатні; інакше нас ще давно взяли би в НАТО. Хтось може це пояснити?
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13.08.2022 14:44 Ответить
я вообще не пойму, почему США так долго тупит с этим вопросом...
Это нужно было давно сделать...а они все тянут и тянут
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13.08.2022 15:13 Ответить
Это не так просто, как кажется. Такое решение имеет очень масштабные последствия. К примеру. Если Китай продолжает торговать с рашей, то США не смогут торговать с Китаем...
Поэтому решение сложное, нужно провести много переговоров, просчитать все, построить матмодели и тд.
Это только у нас не принято просчитывать свои решения...
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13.08.2022 15:58 Ответить
Значит Бут будет сидеть еще 20 лет... - очередной дешевый блеф ********* =)
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13.08.2022 15:14 Ответить
Трагедия! Какая трагедия!
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13.08.2022 15:55 Ответить
 
 