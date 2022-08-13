Москва уже предупредила Вашингтон о возможном расторжении дипотношений за признание России "страной-спонсором терроризма", - МИД РФ
Москва предупредила Вашингтон, что признание России "страной-спонсором терроризма" станет "точкой невозврата", и что Россия в таком случае может снизить уровень дипломатических отношений с США или разорвать их.
Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД Российской Федерации Александр Дарчиев в интервью российскому ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Не хотелось бы вдаваться в гипотетические соображения о том, что возможно, а что нет в нынешней турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике", - ответил Дарчиев на вопрос о возможном снижении дипломатических отношений с Соединенными Штатами.
По его словам, если Вашингтон признает Россию государством-спонсором терроризма, это обернется "самым серьезным сопутствующим ущербом двусторонним дипломатическим отношениям", и американская сторона уже "об этом предупреждена".
Напомним, государства-спонсоры терроризма - список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США - запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, а также наложение различных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды к нему были отнесены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.
Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
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дурдом на колесах..
визнати країною=терористом..і в сраку засунути парасії її дипвідносини..
чи слабО?
Якось так...
дипломатышпионы полетят из Штатов к своим ябеням.
А не террористической организацией
Так было бы правильнее
Від його бажання тут нічого не залежить, Блінкен у цій процедурі буде лише технічним виконавцем. До Сенату прийде пропозиція, Сенат за неї проголосує. Це рішення затвердить Президент, і лише тоді Державний Департамент займеться практичною реалізацією цього рішення
Що б не було, але мови про розрив дипвідносин навіть не вели.
А тепер почали про це говорити. Керувалися, керівники...
І, до речі, сьогодні річниця потоплення підводного човна "Курськ". Щось у Росії про цю дату мовчать
В США дипломааттом на рашу ссприймають як можливісь кар'єри в екстремальььних умовах!
На московії дипломат у СШША - наввища нагорода.
Погрожувати всьому світові ядерним атаками , це як називається , не
шантаж і тероризм ?
Ви кончені тварюки і заслужено маєте бути ізольованими від всього світу 😠
(Winston Churchill)
Банда бандитов с ментами захватила страну, и терроризирует весь мир.
Это нужно было делать с 1917 года. Или когда там Ленин переворот сделал.
И террор узаконил.
Это нужно было давно сделать...а они все тянут и тянут
Поэтому решение сложное, нужно провести много переговоров, просчитать все, построить матмодели и тд.
Это только у нас не принято просчитывать свои решения...