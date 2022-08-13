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Решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС, - премьер Латвии Кариньш

каріньш

Необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского союза. Так можно усилить санкции против России.

Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Ранее стало известно, что Чехия, председательствующая в ЕС страна, объявила, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России.

Министр иностранных дел Чехии Янс Липавскис заявил, что предложит такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post на этой неделе также призвал Запад запретить въезд всем гражданам России. Он заявил, что это — один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".

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Эстония и Финляндия уже обратились к другим странам-членам ЕС с просьбой прекратить выдачу россиянам туристических виз. В четверг к этому призыву присоединился и Сейм Латвии, признав Россию государством, поддерживающим терроризм.

Латвия объявила о приостановке выдачи виз гражданам России и Беларуси на прошлой неделе, а в четверг Эстония объявила о том, что за некоторыми исключениями приостанавливает выдачу виз гражданам России.

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Чехия прекратила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, уже на следующий день после вторжения России в Украину.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что выступает против запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.

Автор: 

виза (1240) Латвия (1349) россия (96192) Шенген (186) визовый режим (487) Евросоюз (17274) Кариньш Крисьянис (29)


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Топ комментарии
+15
Исторически россияне имеют право свободно путешествовать только по этапу.
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13.08.2022 11:32 Ответить
+7
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13.08.2022 11:32 Ответить
+3
Хорошо, что у нас есть такие друзья как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Великобритания та США.
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13.08.2022 12:03 Ответить
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⚠️УНИКНИ ТРАГІЧНОЇ ПОМИЛКИ!

Ігноруй російський паспорт окупантський аусвайс!

Це пастка, щоб знищити українців.
Кожен, хто отримає цей російський папір, буде силоміць відправлений на фронт як штрафбат.
Цей "документ" фіктивний - на росії його не визнають, а на тимчасово окупованій території позбавляє тебе будь-якого захисту.
Російські загарбники скоро втечуть, а тобі ще жити на своїй землі в Україні!
https://t.me/operativnoZSU/36257
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13.08.2022 11:30 Ответить
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13.08.2022 11:32 Ответить
Исторически россияне имеют право свободно путешествовать только по этапу.
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13.08.2022 11:32 Ответить
За такі звірства ніяких поблажок-- скрізь пресінг
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13.08.2022 11:43 Ответить
Все правильно!
Мошканське бидло - у стойло!
Нові напрямки туризму з Мацкви: секс-тури в Бурятію, елітний шопінг в Калмикії, пляжний відпочинок в Анадирі...
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13.08.2022 11:44 Ответить
Єрдоган буде радий з Тайландом, ті усіх приймають. Й звісно ж Дубаї й ще декілька безпринципних мразот.
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13.08.2022 11:45 Ответить
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13.08.2022 12:01 Ответить
Хорошо, что у нас есть такие друзья как Литва, Латвия, Эстония, Польша, Великобритания та США.
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13.08.2022 12:03 Ответить
В Єврокомісії заявили, що питання видачі віз росіянам знаходиться в компетенції держав-членів і вони в кожному конкретному випадку можуть відмовити у візі на підставі загроз власній безпеці.

Джерело:
От я не розумію, що значить кожна держава-член окремо. Це ж шенгенська віза. Тобто якщо хоч одна держава-член її буде видавати, кацапи будуть вільно роз'їжджати по усій Шенгенській зоні. Мабуть таки у Єврокомісії прокацапленці засіли.
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13.08.2022 15:49 Ответить
німці не дадуть того зробити
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13.08.2022 16:12 Ответить
Какой же безразличной выглядит Европа на фоне феерической борьбы прибалтов с русскими.
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13.08.2022 16:20 Ответить
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски. Это только латыши присобачивают ко всему с. А странам, которые не дают визы русским, следует не принимать русских с шенгенской визой, выданной в странах, которые дают визы русским
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13.08.2022 17:59 Ответить
 
 