Решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС, - премьер Латвии Кариньш
Необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского союза. Так можно усилить санкции против России.
Об этом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Ранее стало известно, что Чехия, председательствующая в ЕС страна, объявила, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России.
Министр иностранных дел Чехии Янс Липавскис заявил, что предложит такой запрет на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post на этой неделе также призвал Запад запретить въезд всем гражданам России. Он заявил, что это — один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".
Эстония и Финляндия уже обратились к другим странам-членам ЕС с просьбой прекратить выдачу россиянам туристических виз. В четверг к этому призыву присоединился и Сейм Латвии, признав Россию государством, поддерживающим терроризм.
Латвия объявила о приостановке выдачи виз гражданам России и Беларуси на прошлой неделе, а в четверг Эстония объявила о том, что за некоторыми исключениями приостанавливает выдачу виз гражданам России.
Чехия прекратила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, уже на следующий день после вторжения России в Украину.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что выступает против запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.
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От я не розумію, що значить кожна держава-член окремо. Це ж шенгенська віза. Тобто якщо хоч одна держава-член її буде видавати, кацапи будуть вільно роз'їжджати по усій Шенгенській зоні. Мабуть таки у Єврокомісії прокацапленці засіли.