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Румынский госорган противодействия дискриминации вызвал Орбана из-за его высказывания по поводу "смешивания рас"

орбан

Во время пребывания в Румынии в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "смешивания рас". Теперь политика вызвал Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии (CNCD).

Об этом заявил руководитель CNCD Асталош Чаба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HotNews.

Об этом стало известно после официального заявления румынского депутата Александра Мурара, по убеждению которого высказывание Орбана в городе Беилле-Тушнаде в Румынии в июле этого года о недопустимости "смешивания рас" является прямым призывом к "социальному эксперименту - евгенике".

Политик подчеркнул, что это учение "стало основой эксклюзивов, преследований и преступлений XX века".

"Призывы к "расовой чистоте" неприемлемы в европейской и толерантной Румынии. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана происходят из расовых идеологий, которые привели к миллионам смертей в XX веке", - подчеркнул депутат.

Напомним, 25 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас. В частности, он подчеркнул, что венгры "не являются смешанной расой" и не хотят ею становиться. Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, больше не нации. Слова Орбана вызвали негодование оппозиционных партий и европейских политиков.

Советница премьера Жужа Хегедюш, работавшая с политиком более 20 лет, ушла с должности.

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Автор: 

дискриминация (99) расизм (172) Румыния (1116) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+16


Вал Мишель



- Виктор, у тебя будет дешевый газ и нефть, но за это придется сосать у Путина.
- А в чем подвох?
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13.08.2022 12:00 Ответить
+10
Угу, просто забув сказати що угорці це не європейська нація.
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13.08.2022 12:17 Ответить
+8
Чи не час мад'ярам на істАріческую родіну? Там і ****** підтримувати ближче і про чистоту рас, між волгою та уралом, базікати. В мад'ярскому окрузі мордора.
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13.08.2022 12:06 Ответить
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Вал Мишель



- Виктор, у тебя будет дешевый газ и нефть, но за это придется сосать у Путина.
- А в чем подвох?
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13.08.2022 12:00 Ответить
За великим рахунком Орбан вірно каже.
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13.08.2022 12:02 Ответить
Так ми вже 10 раз змішані з печенігами половцями варягами волохами поляками і тд .
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13.08.2022 12:05 Ответить
Так орбан против смешения национальностей в пределах одной расы вроде ничего не говорил. Он против смешения европеоидов (кавказской расы) с неграми и азиатами. А варяги, половцы, печенеги - это кавказская раса).
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13.08.2022 12:17 Ответить
Х...ню не говори, твій орбан нацист, гітлер теж починав з чистоти раси, полощи мізки лохам про те що казав і не казав орбан...
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13.08.2022 12:27 Ответить
А чего он мой то?) А что он сказал, то и сказал, нравится это тебе или нет.
И определись, нацист он или расист. Нежелание, скажем так, чтобы твои дети были мулатами, это не расизм, если что.
А то такое ощущение, что антирасисты должны в обязательном порядке смешиваться с другими расами. Я вот антирасист и считаю, что все мы люди, и белые, и черные и жёлтые. Но хочу, чтобы мои внуки были европеоидами.
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13.08.2022 12:36 Ответить
Твої діти тебе не питатимуться!
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13.08.2022 13:07 Ответить
Я там нижче про "чистоту раси" стосовно мадяр розписав детально!
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13.08.2022 13:09 Ответить
опа, нацист проклюнулся
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13.08.2022 13:13 Ответить
У нас 22.11.2016. Нищук - министр КУЛЬТУРЫ !!! . !!! . Укр. , в прямом эфире , РАЗДЕЛЯЛ украинцев ПО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ ( получил кличку " генетик ") Орбану было у кого учиться .......
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13.08.2022 15:46 Ответить
За малим рахунком ти дебіл а за великим олігофрен, мадярота тисячу років як у Європі гостює і що ті ханте-мансі ні з ким не переє..лися? Звідки тоді узялися мадяри блондини? звідки на Закарпатті мадяри з прізвищами накшталт варфоломеева, калістратова...?
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13.08.2022 12:14 Ответить
Угу, просто забув сказати що угорці це не європейська нація.
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13.08.2022 12:17 Ответить
Если бы ханты в течении веков не смешивались с европейцами то орбан бы сейчас не на мерсе есдил, а на оленях. чистокровный ариец ***
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13.08.2022 12:18 Ответить
Нічого, віт того, що НАТО - зло, кацапи таких відучили. Поступово і ксенофобія, і гомофобія у вас пропаде, та інші фобії. Залишиться лише одна величезна РУСОФОБІЯ, і буде це дуже добре.
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13.08.2022 12:27 Ответить
Самая полезная фобия в мире
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13.08.2022 12:38 Ответить
Я за таке змішування рас... гарні дівчата тоді получаються https://www.youtube.com/watch?v=JncEq9fegC4 https://www.youtube.com/watch?v=JncEq9fegC4

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13.08.2022 12:43 Ответить
І що саме "вірного" ти в його словах побачив? Почнемо з того що ці "заброди з Азії" (як їх назвав ще Гітлер) самі - каша з рас! За мовою - зауральська гілка угро-фінської мовної сімї Коли вони прийшли на Балатон, то змішалися з моравами, залишками даків, дулібів та білих хорватів - тобто з слов"янами Потім до них прийшли половці - тюрки (азіати-монголоїди) При тодішній кількості мадяр не більше півтора мільйона полвців було трохи менше мільйона І ця людина щось мекає про "чистоту раси"?
Потім : а це "нічого", що за деякими даними, предки Орбана - євреї-вихрести? САм він не хоче у власній сім"ї про "чистоту раси" подбать? Деякі СС-овці, коли виявляли подібне у своїй "генеалогії" - стрілялися!
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13.08.2022 13:05 Ответить
"За великим рахунком Орбан вірно каже."

Згоден: "Геть з Європи, мокшан некрасивий !"
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13.08.2022 16:13 Ответить
теж, хнайшлись "бєлокурые арийские бестии" з Уралу
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13.08.2022 16:14 Ответить
Шо иому дає чистота раси -- ліпшии стул
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13.08.2022 12:02 Ответить
Чи не час мад'ярам на істАріческую родіну? Там і ****** підтримувати ближче і про чистоту рас, між волгою та уралом, базікати. В мад'ярскому окрузі мордора.
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13.08.2022 12:06 Ответить
На істарічєской родінє усе чекає мадяр, нічого не змінилося з часу як вони її чомусь покинули)) ханте-мансі, автономний округ расєї чекає своїх мандрівників...
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13.08.2022 12:23 Ответить
орбан звичайнісінький нацист а його мадярота генетичні фашисти, тільки користувачі з IQ 5 копійок цього не розуміють...
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13.08.2022 12:19 Ответить
***** же ж в курсі, що фіно-угорці - це не індо-європейці?
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13.08.2022 12:32 Ответить
А самі угорці якої раси (?): вони себе вважають нащадками азіатів гунів, самі фіно-угри, але тяготіють до тюркского світу, живуть серед слов'ян та давно від них на обличчя не відрізняються.
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13.08.2022 13:04 Ответить
Согласно законов о беженцах в ЕС существуют лимиты.
Их надо пересмотреть и африканцев обезать принимать в Венгрии,
пусть тогда попробуют вякать.
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13.08.2022 13:10 Ответить
Де-то мы уже за чистоту одной расы слышали.
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13.08.2022 14:33 Ответить
Нічого поганого у збереженні чистоти нації і раси немає. Відомий гевалт піднятий навколо "расової теорії А.Гітлера", і, відповідно, національної політики Райху - то чисто пропагандистський рейвах. Чистота арійської раси, що стала основою національної політики Німеччини часів ІІІ Райху стосувалася тільки німців (арійців) і не чіпала представників інших рас (національностей) як серед громадян так і серед підданих Райху (про різницю спробуйте поцікавитися). Расова теорія і національна політика того часу, доречі, найболючіше била і виключно по самих арійцях(німцях). Їм заборонялося вступати у шлюби і породжувати дітей з інородцями. Навіть німцям у т.з. "чистокровних" шлюбах заборонялося породжувати дітей, якщо у парі малися спадкові (генетичні) хвороби. В такий спосіб Німеччина, доречі вирішила проблему дитячої бездоглядності: німецьким подружжям з генетичними хворобами зобов"язувались усиновляти бездоглядних дітей і дітей з притулків, давати їм свої фамілії, звання, титули, статки. І, у значній мірі була вирішена проблема спадкових і генетичних хворіб (це загально відомо, але про таке воліють не казати ... голосно).
Стосовно інших націй (рас), окупованих Німеччиною - то ніхто не забороняв одружуватися і породжувати дітей, скажімо, полякам, французам, тим же норвегам, українцям чи кацапам.

Тут цей недороблений мадяр Орбан просто спробував "примазатися" до високих справ, до яких не доріс ні мізками, ні рилом..
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13.08.2022 15:09 Ответить
 
 