Румынский госорган противодействия дискриминации вызвал Орбана из-за его высказывания по поводу "смешивания рас"
Во время пребывания в Румынии в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "смешивания рас". Теперь политика вызвал Национальный совет по борьбе с дискриминацией Румынии (CNCD).
Об этом заявил руководитель CNCD Асталош Чаба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на HotNews.
Об этом стало известно после официального заявления румынского депутата Александра Мурара, по убеждению которого высказывание Орбана в городе Беилле-Тушнаде в Румынии в июле этого года о недопустимости "смешивания рас" является прямым призывом к "социальному эксперименту - евгенике".
Политик подчеркнул, что это учение "стало основой эксклюзивов, преследований и преступлений XX века".
"Призывы к "расовой чистоте" неприемлемы в европейской и толерантной Румынии. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана происходят из расовых идеологий, которые привели к миллионам смертей в XX веке", - подчеркнул депутат.
Напомним, 25 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас. В частности, он подчеркнул, что венгры "не являются смешанной расой" и не хотят ею становиться. Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, больше не нации. Слова Орбана вызвали негодование оппозиционных партий и европейских политиков.
Советница премьера Жужа Хегедюш, работавшая с политиком более 20 лет, ушла с должности.
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Вал Мишель
- Виктор, у тебя будет дешевый газ и нефть, но за это придется сосать у Путина.
- А в чем подвох?
И определись, нацист он или расист. Нежелание, скажем так, чтобы твои дети были мулатами, это не расизм, если что.
А то такое ощущение, что антирасисты должны в обязательном порядке смешиваться с другими расами. Я вот антирасист и считаю, что все мы люди, и белые, и черные и жёлтые. Но хочу, чтобы мои внуки были европеоидами.
Потім : а це "нічого", що за деякими даними, предки Орбана - євреї-вихрести? САм він не хоче у власній сім"ї про "чистоту раси" подбать? Деякі СС-овці, коли виявляли подібне у своїй "генеалогії" - стрілялися!
Згоден: "Геть з Європи, мокшан некрасивий !"
Их надо пересмотреть и африканцев обезать принимать в Венгрии,
пусть тогда попробуют вякать.
Стосовно інших націй (рас), окупованих Німеччиною - то ніхто не забороняв одружуватися і породжувати дітей, скажімо, полякам, французам, тим же норвегам, українцям чи кацапам.
Тут цей недороблений мадяр Орбан просто спробував "примазатися" до високих справ, до яких не доріс ні мізками, ні рилом..