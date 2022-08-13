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Нарушение сделок с инвесторами в "зеленую" энергетику повлекло отток иностранных инвестиций из Украины, - Тынный

энергетика

Системное нарушение заключенных соглашений с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики повлекло за собой отток иностранных инвестиций из Украины еще до нападения России.

Об этом в своей колонке написал соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, передает Цензор.НЕТ.

"Отношение к частным инвесторам в возобновляемую энергетику очень показательно - ни одной встречи в Офисе президента за более чем три года, системное нарушение всех ранее заключенных соглашений и обещаний, тотальное пренебрежение чиновников. Результат - отток прямых иностранных инвестиций из Украины еще до войны", - написал он.

Тынный подчеркнул, что система "зеленых" аукционов, которая должна была заменить собой "зеленый" тариф, так и не заработала, а Кабинет Министров за 3,5 года не утвердил квоты и не разработал порядок их проведения. Также он добавил, что, несмотря на заявления о планах построения около 30 ГВт мощностей ВИЭ на 35 млрд долларов, власти пытаются принудительно распустить балансирующую группу "Гарантированного покупателя" и отменить "зеленый" тариф.

"На этом фоне многочисленные заявления властей о поддержке развития возобновляемой энергетики выглядят крайне цинично", - подытожил Тынный.

Читайте также: Внимание западной прессы к ситуации Кабмина с "зеленым" кредитом ЕС обойдется экономике в миллиарды, - Тынный

Напомним, Ассоциации "зеленой энергетики заявляли, что отказ от "зеленого" тарифа ухудшит энергобезопасность Украины и поставит под угрозу ее энергонезависимость. Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС относительно отмены "зеленого" тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.

Автор: 

энергетика (2568) альтернативная энергетика (123) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+11
ПНХ. Ты уже за***бал своими тарифами и зельоной енергетикой. Хоть на время войны заткнись и перестань шмонать по нашим карманам. Воровство во время войны не меньше опасное чем вражеские бомбардировки.
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13.08.2022 12:58 Ответить
+11
В чем смысл инвестиций? Накупить китайского лайна -, отжать земельку за бесценок -, заплатить работягам за монтаж, здесь +, и потом доить бюджет Украины --- ?
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13.08.2022 13:04 Ответить
+7
Самая дорогая зелёная энергетика в Европе- это в Украине....поэтому все и лезут в наши карманы...типа инвесторы.... ПНХ
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13.08.2022 13:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зелена енергетика на руку росії та путіну, тому що що, а вона не на часі
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13.08.2022 12:56 Ответить
Тинний --- иди за руцким кораблем все так называемые зелен. инвесторы -- это вымогатели и мошенники
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13.08.2022 13:13 Ответить
Во первых формажор,война ,ну а во вторых основные "иностранные инвесторы" это оНфшоры хитрожпго Ахметки.Напомню под лозунгом "Киев должен услышать Донбасс" этот пдрс спонсировал всю пророссийскую ****.....нь на востоке Украины,а теперь .когда паРаша разхерачела его бизнес,он распродает футболистов.телеканалы и пытается хоть что то спздить из бюджета.Соси хй рыжий пдрс
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13.08.2022 13:32 Ответить
Війна не оголошена офіційно, тому не факт, що форсмажор діє.
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13.08.2022 13:46 Ответить
форс-мажор діє

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/lyst-torhovo-promyslovoi-palaty-ukrainy-pro-fors-mazhorni-obstavyny/
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13.08.2022 14:50 Ответить
а що Україна напала на ********* щоб оголошувати війну россії?
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13.08.2022 14:54 Ответить
Ні, до чого тут це? Є воєнний стан, а є стан війни, це різні поняття. Не обов'язково оголошувати нападнику.
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13.08.2022 15:03 Ответить
ПНХ. Ты уже за***бал своими тарифами и зельоной енергетикой. Хоть на время войны заткнись и перестань шмонать по нашим карманам. Воровство во время войны не меньше опасное чем вражеские бомбардировки.
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13.08.2022 12:58 Ответить
А Ви в темі? Вам відомо, що по "зеленому тарифу", починаючи з лютого не виплачують? Відомо, що купує держава по 1,68 грв.? Чому обзиваєте людей і внвесторів, яких держава, а точніше уряд Зеленського просто "кинув"? Навіщо заключали договора в 2020, 2021, 2022 році і їх не виконали? Так діють тільки шахраї, але діють вони в такий спосіб тільки один раз. Деякі інвестори розібрали побудовані ними тут СЕС і вивезли і в інші країни модулі, інвектора та інше облпаднання, а на окупованних територіях це зробив окупант. Складається таке враження, що Беня видавлює "зелений бізнес" з України і миттєво займе його місце і ніхто не пікне про "дорогу зелену енергетику", будуть платити, як сьогодні платять за продукти, квитки, послуги...Чим будете замінювати ту кількість МВт, яку генерірували "сонячні" і "вітрові" електростанції, вугіллям і газом з росії?
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13.08.2022 13:25 Ответить
Інвестори думали подоїти нас, а вийшло навпаки. Як шкода...
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13.08.2022 13:29 Ответить
інвестори не думали доїти Вас, вони прочитали умови і відгукнулися на заклик держави. Вони реально привезли сюди свої гроші і влили в нашу економіку. Але Вам цього ніколи не зрозуміти. Краще Вам приведу приклад, що коли прийшли в магазин і купили айфон, Вас там мурижили до вечора, а потім запропонували взяти за гривню кнопочний телефон і звичайно гроші за айфон не повернули. Ви б обурилися? Коротко опишу прихід інвестора. Іноземна фірма прибуває в якусь область, пише необхідні запити і заяви на отримання земельної ділянки. Потрібно пройти всі служби, щоб вони поставили свою закарлючку на погоджувальному листі і звичайно, обов'язково надурять,хоч отримають свою "долю" в конверті, щоб скоріше вирішити. Коли він почне на виділеній ділянці земельні роботи, то виявиться, що там не позначені кабельні лінії, газопроводи та інша муйня і змушують його за свої гроші переробити давно "вбиті" загопроводи, водопроводи, кабельні лінії. Добудувавши, наприклад "сонячну" електростанцію він має підключитися до "енергомереж" і виявляється, що там немає необхідного обладнання, потужностей... і інвестор за свої кошти купує великий трансформатор та іншу муйню, бо вже впрягся і витратив велику купу грошей. Модернізувавши такі підстанції, сам тягне лінію едектропередач від своєї СЕС і до підстанції(електромереж, куди має зливати вироблену електроенергію) а йому кажуть, що не будемо купувати по такій-то ціні, а нам вигідно по такій (щоб продати задешево такому як Бені, а він потім своє накрутить, здире дві шкури, але цього вже ніхто не помічає). І навіть тут коли інвестор дає згоду,його підключають, а потім різними перевірками і штрафами заганяють в кут. А ще потім диспетчер автоматично посеред дня відключить вас від генерації, бо закуповує з "Центренерго", вироблену Беніком з російського вугілля. Я Вам написав коротенький ланцюжок проблем і нахиталово від влади, від сьогоднішньої влади, бо раніше таких питань не виникало від слова - взагалі.
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13.08.2022 14:21 Ответить
В моєму місті робили таку станцію, ну найняли туди декілька охоронців та майстрів з наладки, все. Яка від цього користь державі? Така мізерна кількість робочих це пшик в порівнянні з витратами, які доведеться заплатити цим же громадянам за цю енергію. То чому мені повинно бути їх шкода? Коли вони йшли, бачили, що оплата ляже на держбюджет, на людей.
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13.08.2022 14:34 Ответить
Чому ви акцентуєте, що у нас не вистачить електроенергії без сонячних станцій? В нас є АЕС, ГЕС, ТЕС, інші види станцій. Як виявилось, виробляємо більше чим треба, що можемо і постачати в інші країни. Я розумію, що ви пишите, в бюджет буде йти більше грошей так, чим люди будуть купувати електроенергію за адекватною не зеленою ціною. Але людям цю різницю не повернуть ніяк, гроші вкрадуть, ціни на все постійно зростає (як і до війни), заробітні плати не зростають належним чином. То кому це вигідно?
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13.08.2022 15:12 Ответить
А з приводу заводів і виробництва, вони привозили своє обладнання, ніхто його тут не робив, тільки складали, встановлювали.
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13.08.2022 15:14 Ответить
Ви пане, щоб не сказати грубувато брешите, скажу по іншому, щоб не образити, не до кінця написали правду. Я не збираюся нікого захищати, нарід є нарід, який своїми руками і брехні пару провокаторів знищить цю галузь, як раніше знищив інші, а потім буде купувати на росії вугілля для ТЕЦ в десятеро раз дорожче і буде нити, що його дурять. Так ось, інвестор йде на привабливі умови, які виписує держава і підписує з нею договори, в яких все прописано. Якщо держава, через своїх чиновників бачить, що умови не на її користь, то навіщо дурить і підписує договори? Просте рішення, підписав-виконуй. Але тут інше. Коли йде інвестор, то він перераховує на відкриті тут рахунки десятки чи сотні мільйонів доларів США, сплачує податки в нашу казну. Замовляє за великі гроші проекти, які йдуть нашим проектним інтитутам і в казну. Виплачує немалі гроші за ліцензії (дозволи). Оформляє ділянку і виплачує мільйони за її аренду. Привозить із-за кордону сонячні модулі, чи вітряки і за розмитнення в нашу казну платить немалі гроші. Для того щоб побудувати тут СЕС дозволяється якийсь процент обладнання використовувати іноземного виробництва і це як правило модулі і інвектори, а решту зобов'язані використовувати наше, українське. Замовляються на наших заводах трансформатори, кабельна продукція, кріплення, сваї, паркани і т.п., а це великі замовлення для наших заводів, які виготовляють цю продукцію. І на цих заводах працюють наші люди, які також платять податки в наш пенсійний фонд. Коли починається будівництво, то заключаються договори з підрядними організаціями, які великою кількістю робочих проводять земельні роботи, забивають свої, монтують кріплення, монтують модулі, протягують кабелі різної потужності, підключпаються і т.д. і тому подібне і вже коли все зроблено і проводиться генерарація, то на такій станції вже має бути директор, бухгалтер, а буває і декілька, начальник станції, електромеханіки не менше 3-5 в залежності від потужності. Як не основні спеціалісти- охорона, викос сорняків, протипожежна охорона, вивоз сміття, викачка ям, туалетів, заправка вогнегасників і багато чого іншого. Держава нічого не вкладаючи має підприємство, яке для неї виробляє електроенергію і не потрібно їздити на московію чи ПАР, шукати вугілля марки "антрацит", заключати договори, завозити на ТЕЦ, ТЕС і спалювати. То ви думаєжте там йде менше грошей? Ні там йде більше, бо при закупці виробленої електроенергії не включається сума по транспортуванню, розмитненню, розвантаженню і за це гроші платить держава і також з бюджету. Тільки в нашому випадку наші робітники платять податки в наш пенсійний фонд, а за вугілля, транспортування держава платить на росію, в ПАР чи іншим робітникам інших країн. Це коротко. Не засмічуйте мізки наріду, вони вже спромоглися знищити виробництво автобусів, ГЗМ, кораблів і навіть літаків. В середньому за споживання електроенергії громадянин платить 300 гривень, а за газ три-сім тисяч, про це їм не говорили?
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13.08.2022 15:11 Ответить
Я вам вище відповів. А що ви маєте на увазі, за електроенергію 300 гривень, а за газ 3-7 тисяч? Це ж електроенергія без опалення, якщо з то сума приблизно така сама набігає, дешевше була до підвищення цін та пільговий тариф в 30 км зонах.
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13.08.2022 15:19 Ответить
Ви збрехали і декілька раз, що інвестори привозять своє обладнання, бо з Законі прямо прописані відсотки використання іноземного обладнання і україгського виробництва і це ретельно перевяряють державні служюи, як наприклад прокуратура, податкова.
"Чому ви акцентуєте, що у нас не вистачить електроенергії без сонячних станцій? В нас є АЕС, ГЕС, ТЕС, інші види станцій. Як виявилось, виробляємо більше чим треба, що можемо і постачати в інші країни". Так в нас є АЕС, ГЕС, ТЕЦ і ТЕС і ми продаємо ще за кондон. Так можна продавати "зелену енергетику" за кордон, а можливо ми її і продаємо, бо її в єдиній енергосистемі неможливо розділити. І на сьогодні європейці бажають в нас купити набагато більше електроенергії і по ціні "зеленої", але ми чомусь не підписуємо договори, бо немає таких потужностей, щоб продавати, не підготовлені лінії електропередач. То можливо краще підготувати лінії електропередач і продавати туди, навіть дорожче, чим купуєте у інвесторів?
А в кінці написав, що людина, сімя в Україна в середньому платить за споживання електроенергії від 300 гривень в місяць, навіть хтось менше, а хтось більше і вони спроможні заплатити. А за газ вони платять по 3000 -5000, я в минулому рокі взимку платив по 7000 тисяч гривень за газ, ось де проблема. Але за газ тему ніхто не піднімає, по облгази, видобування належить фірташам, коломойським, шуфричі, росіяни.
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13.08.2022 15:41 Ответить
Добре, збрехав та й збрехав, про що тоді можна розмовляти. Гарного вечора
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13.08.2022 15:56 Ответить
і Вам гарного вечора.
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13.08.2022 18:45 Ответить
пусть тынный для начала покормит бесплатно переселенцев в своем ресторане Прага слабо говнюку?
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13.08.2022 13:59 Ответить
Жоден інвестор не пов'язаний з виробництвом військової техніки не прийде в Україну під час війни, тому Україна соже оголошувати дефолт та списати с себе борг на 70 мільярдів доларів.
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13.08.2022 12:58 Ответить
Починай, а ми підтримаємо.
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13.08.2022 13:05 Ответить
Вже міжнародні рейтингові агентства оголосили про переддефолтний стан України в зв'язку з відтермінуванням виплати зовнішніх боргів на два роки.
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13.08.2022 13:08 Ответить
Адепт бені бабломойського і *****?

Війна триває дев'ятий рік. До вашого вибору 2019, інвестори, з радістю, заходили в Україну.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3465032-spisanna-ta-restrukturizacia-borgiv-ukraini-ne-potribni-marcenko.html Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє https://mof.gov.ua/uk/news/spilnii_brifing_ministra_finansiv_ukraini_i_zastupnitsi_premier-ministra_ta_ministra_finansiv_kanadi-3417 пресслужба Міністерства фінансів України зі спільного брифінгу міністра фінансів Сергія Марченка і заступниці прем'єр-міністра, міністра фінансів Канади Христі Фріланд, що відбувся 22 квітня 2022 року в Вашингтоні.
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13.08.2022 13:12 Ответить
Инвесторы в приспособление по высасыванию денег из бюджета убегают? Ха,скатертью дорога,пусть приходят с инвестициями в экспортное производство,хотя с такими жуками как гетьманович мы их конечно же не дождемся.
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13.08.2022 13:01 Ответить
зелена ен. в украіні - це афера в маштабах держави!! держава платить афуєвші тарифи "інвесторам", за нєфуй!!!! бо ці інвестиціі ніфуя не створюють, ні робочих місць, ні добавленноі вартості!!!!
а хтось знає як утилізувати сонячні братареі????
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13.08.2022 13:02 Ответить
За нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань ДП "Енергоринок" (так званий гарантований покупець) з оплати за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Тому, виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
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13.08.2022 13:02 Ответить
В чем смысл инвестиций? Накупить китайского лайна -, отжать земельку за бесценок -, заплатить работягам за монтаж, здесь +, и потом доить бюджет Украины --- ?
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13.08.2022 13:04 Ответить
на вірному шгляху таваріщь. Не потрібно платити нашим виробникам "зеленої енергетики" в Україні, будете платити виробникам вугілля на росії і виробникам газу на росії. Непоганий хід, готовне тупому наріду гавкнути, що це дорого і нарід знесе все, а кепи немає перевірити. Багато раз писав і знову пишу, що в Європі роблять все, щоб відійти від російського газу і вугілля і переходять на "сонячну" і "вітрову" електроенергію. На сьогоднійшній день деякі країни дійшли до 50% частки в балансах енергатики країн. Якщо хтось вважає, що "зелена енергетика" в Україні дорога, то немає питань, розробіть єдиний закон і встановіть едину ціну і підписуйте договори по встановленій вами ціні, а не "кидати" інвестроів, які сюди привезли мільярди живих грошей, а їм відмовляють в генерації. Вони, згідно договорів заплатили в бюджет всі самі високі податки, розмитнили завезене обладнання, закупили тут половину українського обладнання, як це вимагає закон, найняли робочу силу, виплатили їм заробітки, а ті податки в казну. Виплачують постійно за аренду землі і т.д. і т.п. то в чому тут винні інвестори?
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13.08.2022 13:37 Ответить


на вірному шгляху таваріщь. Не потрібно платити нашим виробникам "зеленої енергетики" в Україні, будете платити виробникам вугілля на росії і виробникам газу на росії.

ГНИЛА ДЕМАГОГія.

прихильника німецьких,"зелених тарифів" для України.

Цей бізнес виявився дуже вигідним. «Зелений» тариф в Україні - один із https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/ найвищих в Європі , а вартість виробництва такої енергії знижується. Зокрема, суттєво http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=65076&pf35401=471643 знизилися ціни на сонячні панелі. Завдяки цьому ця сфера стала привабливою для інвесторів.

Цей позитив, однак має і іншу сторону - Україна має забезпечити цим виробникам оплату за підвищеним тарифом. Вже зараз ця оплата складає https://www.epravda.com.ua/publications/2019/03/13/645847/ 9% обороту енергоринку , хоча тільки 2% від усієї енергії в Україні виробляється з відновлювальних джерел.
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13.08.2022 14:16 Ответить
пан гарно маніпулює таблицями, підводячи свою правоту. А я Вам надрукую статтю спеціаліста без маніпуляцій:
Ціна "зеленої" енергії в Україні нижче вартості звичайної електроенергії в Європі, - нардеп Людмила Буймістер

СЕРЕДА 10 СЕРПНЯ 2022 13:47

Вироблена в Україні електроенергія з відновлюваних джерел енергії коштує в рази менше, ніж вартість електрики на ринку Євросоюзу."Минулого року середньозважений зелений тариф для сонячної генерації складав близько 140 євро/МВт-г, для вітрової - 100 євро/МВт-г. Цим можна констатувати хибність розповсюдженого міфу про ніби-то дорогий "зелений" тариф. Як ми бачимо, вартість зеленої генерації просто неспівставна з реальними цінами електроенергії в ЄС, адже тільки на минулому тижні ціни злітали до рекордних 500 євро/МВт-г", - написала вона і зазначила, що для проходження зими та збереження прибутків з експорту електроенергії державні органи влади мають забезпечити стабілізацію галузі "зеленої" енергетики, для цього необхідно зупинити численні ініціативи по скасуванню "зеленого" тарифу, та розблокувати кошти на рахунках "Укренерго" для виплати "зеленій" генерації."Ми максимально наочно бачимо в цифрах, що всі спекуляції навколо скасування "зеленого" тарифу це дешевий популізм, який не приведе до процвітання нашої країни", - підсумувала нардеп.Нагадаємо, за даними державного підприємства "Оператор ринку" ціна електроенергії в Україні в 5 разів нижча, ніж у східній Європі.В Україні, за даними держпідприємства, оптова ціна на електроенергію складає 77 євро за 1 МВт.годину. Водночас в сусідніх Словаччині та Угорщині ціни на електроенергію досягають 360 євро за 1 МВт.год, тобто на 368% вище, ніж в Україні.
https://www.rbc.ua/ukr/news/tsena-zelenoy-energii-ukraine-nizhe-stoimosti-1660128446.html
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13.08.2022 14:37 Ответить
Самая дорогая зелёная энергетика в Европе- это в Украине....поэтому все и лезут в наши карманы...типа инвесторы.... ПНХ
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13.08.2022 13:10 Ответить
https://www.rbc.ua/ukr/news/tsena-zelenoy-energii-ukraine-nizhe-stoimosti-1660128446.html https://www.rbc.ua/ukr/news/tsena-zelenoy-energii-ukraine-nizhe-stoimosti-1660128446.html

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13.08.2022 18:46 Ответить
Кому война, а ****** - инвесторам мать родна !
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13.08.2022 13:12 Ответить
Під час війни ніякі інвестори не приходять в країну взагалі. У нас на бюджетні соціальні виплати беруть кредити закордоном, бо в бюджет надходить з кожним днем все менше і менше коштів. Не можна зараз платити зеленим енергетикам при надлишку електроенергії і величезному дефіциті бюджету за кВт такі шалені гроші. Будь-які порівняння з країнами, де не має повномасштабної війни просто не доречні. Зелені енергетики зараз можуть продавати по тарифам теплових (до прикладу) або взагалі розпоряджатися самим як заманеться, але зелені тарифи мають бути скасовані повністю.
В моєму розумінні під час війни зелені енергетики виступають мародерами, яким на все байдуже, тільки б отримати свої прибутки. Все закінчилось 24.02, держава фактично банкрут і за форс-мажорними обставинами не зможе більше виконати свої договірні зобов'язання. За ці тарифи і договори треба Янику "подякувати", мільярди забрали з бюджету.
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13.08.2022 13:16 Ответить
Пан Тинний перестань брехати на корись олігархів, колишніми керівними бандитського клану держави були підписані згубні угоди для одержання суперприбутку так званих іноземних інвесторів таких як злодії Клюєви і ваша болтологія зключається їх підтримувати дерти з України три шкури. СГИНЬ з очей болтун.
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13.08.2022 13:18 Ответить
Во первых формажор,война ,ну а во вторых основные "иностранные инвесторы" это оНфшоры хитрожпго Ахметки.Напомню под лозунгом "Киев должен услышать Донбасс" этот пдрс спонсировал всю пророссийскую ****.....нь на востоке Украины,а теперь .когда паРаша разхерачела его бизнес,он распродает футболистов.телеканалы и пытается хоть что то спздить из бюджета.Соси хй рыжий пдрс
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13.08.2022 13:30 Ответить
Прочитав всі коменти, які кимось написані продумані, а кимось одна ціль - зганьбити "зелену енергетику" і лягти під росію, закупляти в них вугілля, газ і електроенергію. Це ми вже проходили, (як приклад) дуже добре пам'ятаю, як велася дискредитація виробництва автобусів "Богдан" українського виробництва. Правда до цього знищили завод ЛАЗ. І що маєжмо в кінцевому результаті? А те, що руками і діями наріду знищили своє виробництво автобусів, які приносили колосальні податки в бюджет, які давали роботу тисячам українців і сьогодні закупляємо в основному російські "ПАЗ", "Газель", ще бачив білоруські МАЗ, розвиваючи їх економіку. Руйнуйте і своє виробництво електроенергії і йдіть під копито кацапів. Нація невиправна. А потім скиглять, що дуже дорого платити за електироенергію, що заводи не конкурентні, бо кацапи за дорого продають вугілля і газ. То на початках, щоб ви знищили все своє вони попустять в ціні, а побачивши, що ви своє донищили загилять найбільшу ціну, як це було з газом, де Європі в середньому продавали по 250 дол. за тисячу кібів газу, а українцям доходило і до 450.
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13.08.2022 13:53 Ответить
Не проти "зеленої"! Не проти! Під час війни вибирають найдешевший варіант. Думайте, ТИННІ!
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13.08.2022 14:04 Ответить
Я в шоці від Тинного. Він (чи то вони) живуть в координатах мирного часу. У держави форсмажор. А у Тебе що. Всесвітні компанії, втрачаючи прибутки, виходять з Росії. ТИН, ИЙ, що Ти хочеш під час війни. ТИННИЙ скажи!
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13.08.2022 13:55 Ответить
гроші не пахнуть

навіть якщо це бізнес на крові жертв..
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13.08.2022 14:17 Ответить
Знову і знову брехенькають, налаштовуючи народ на супротив проти виробників "зеленої енергетики". Повідомляю ще раз, рішенням Уряду з лютого 2022 року і до закінчення війни виплата за генерацію виробникам "зеленої енергетики" складає 1, 68 грн.
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13.08.2022 14:40 Ответить
Щоб вступити в ЄС треба мати долю зеленої енергетики не менше як 10%. В Україні вона 4%
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13.08.2022 13:59 Ответить
Єворопа під час війни відновлює видобуток вугілля. Яка зелена енергетика, коли на "кону" державність. Але ТИННИЙ: "Дай мілльон. Дай мілльон". Слів нема
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13.08.2022 14:07 Ответить
тинний,ПНХ!)
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13.08.2022 14:20 Ответить
Ви просто бреханькаїте, бо Європа під час війни в Україні, де росія є агресором, відмовляється від російського вугілля і постійно скорочує кількість закупки російського газу, навіть відновила роботу АЕС.
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13.08.2022 14:42 Ответить
ахматов зовсім бідний став от і намагається присмоктатися до бюджету.
але ж закон протягнув Порох... от нахіба так було ганьбитися
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13.08.2022 14:23 Ответить
так ніби у 2020 році в нас президентом є Зеленський, чи якщо щось погане, то Порошенко, а якщо щось хороше, то Зеленськи
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 50, ст.456), тож ніби вже все "слуги" зробили як потрібно і на тобі, знову винен Порошенко.
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13.08.2022 15:26 Ответить
так выглядят зеленское "инвестиционное няньчанье" на деле...

видать этим инвесторам и в голову не пришло, что надо "занести" в Офис Пройобов "приветствие" ... что в восточных ханствах ( а - надеюсь - уже нет тупых: не понять, что зеля строит восточную сатрапию) так заведено...
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13.08.2022 16:25 Ответить
Дописувачи умиляют дремучим лютым спором нужна/не нужна зеленая энергетика стране. Сейчас не об этом.
Сейчас вопрос не в энергетике; вопрос в том , что зеленые ОБМАНУЛИ---пообещали (несколько раз) и НАДУЛИ!
КТО после этого хоть копейку свою вложит, если уже на 100% знает, что зешобла кинет???
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13.08.2022 21:18 Ответить
Зеленскому( Ермаку)- импичмент!
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14.08.2022 00:45 Ответить
 
 