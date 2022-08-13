Нарушение сделок с инвесторами в "зеленую" энергетику повлекло отток иностранных инвестиций из Украины, - Тынный

Системное нарушение заключенных соглашений с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики повлекло за собой отток иностранных инвестиций из Украины еще до нападения России.

Об этом в своей колонке написал соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, передает Цензор.НЕТ.

"Отношение к частным инвесторам в возобновляемую энергетику очень показательно - ни одной встречи в Офисе президента за более чем три года, системное нарушение всех ранее заключенных соглашений и обещаний, тотальное пренебрежение чиновников. Результат - отток прямых иностранных инвестиций из Украины еще до войны", - написал он.

Тынный подчеркнул, что система "зеленых" аукционов, которая должна была заменить собой "зеленый" тариф, так и не заработала, а Кабинет Министров за 3,5 года не утвердил квоты и не разработал порядок их проведения. Также он добавил, что, несмотря на заявления о планах построения около 30 ГВт мощностей ВИЭ на 35 млрд долларов, власти пытаются принудительно распустить балансирующую группу "Гарантированного покупателя" и отменить "зеленый" тариф.

"На этом фоне многочисленные заявления властей о поддержке развития возобновляемой энергетики выглядят крайне цинично", - подытожил Тынный.

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Напомним, Ассоциации "зеленой энергетики заявляли, что отказ от "зеленого" тарифа ухудшит энергобезопасность Украины и поставит под угрозу ее энергонезависимость. Также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС относительно отмены "зеленого" тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.