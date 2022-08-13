Меня мотивировало то, чтобы не убивали детей, женщин и стариков. Деньги и амнистия неважны, - российский зек рассказывает, как согласился воевать в Украине в составе ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать заключенных российских колоний на войну в Украине. Суммы вознаграждения и сроки контрактов разнятся.

Российское издание "Медиазона" поговорило с осужденным из ярославской исправительной колонии, который согласился с предложением ЧВК "Вагнер" и ждет командировку в Украину, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказывает, что 1 августа в их колонию приезжал близкий к президенту РФ Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер". После встречи, как сказал заключенный, на войну записалось около 300 человек, 150 - отказали из-за отсутствия паспорта или несоответствующего возраста.

"Пригожин начал говорить, по сути, что в Украине происходит. Что там не детский сад, а война идет настоящая. Война так война, он сказал. Тем более Третья мировая началась, как он еще сказал. Как я понял, что это уже приказ самого президента нашего, что из колоний можно забирать. Он сказал: "Такой шанс бывает всего один раз в 80 лет". Ну, во Вторую мировую то же было, по ходу", - считает собеседник издания.

Пригожин рассказал, что из колоний в Санкт-Петербурге "набрал" 50 человек, из которых двое попали в госпиталь, а семеро - погибли.

По словам заключенного, его младший брат три месяца воевал под Северодонецком и месяц назад вернулся домой с войны в Украине. Он рассказал, что "из ста человек только четверо вернулись", а сам он получил три контузии и пулевое ранение и больше не собирается воевать в Украине.

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Зэкам обещают амнистию через полгода, ежемесячное вознаграждение 200 тысяч рублей, возможность контролировать и отстаивать полноту выплаты, а также 5 миллионов компенсации в случае гибели.

В то же время, собеседник издания отмечает, что доверяет обещаниям не на 100%, а на 80. Мол, как будут снимать судимость, им никто не объяснял. Он надеется, что это будет зафиксировано в контракте, который наемники будут подписывать в Ростове. "Думаю, такого, что через полгода вернут в колонию, не будет. Вот мое мнение. Все-таки контракт", - считает мужчина.

Зэков-наемников предупредили, что за дезертирство, мародерство, наркотики или пьянку их ожидает расстрел.

"Я уверен в себе, что я не буду убегать с поля боя. Я никогда не убегал. В плен попасть не боюсь, у меня 5 августа поинтересовались по этому поводу: если я попаду, что буду делать. Я сказал прямо: подорву себя, вот и все. Или пулю в голову всажу, живым я точно не сдамся", - убежден заключенный.

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Наемникам пообещали две недели курса молодого бойца, а затем – "вторым эшелоном". "Первый эшелон - это тот, который давно там, а мы сначала две недели будем вторым эшелоном за ними идти как штурмовая бригада, штурмовой отряд. Будем штурмовать", - объясняет мужчина.

"Меня мотивировало, чтобы туда поехать, это чтобы детей не убивали, ни женщин, ни стариков. Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Будь я на свободе, я бы тоже поехал", - убежден агрессор.

Напомним, родственники завербованных на войну в Украине российских зеков массово жалуются правозащитникам на невыполнение властями обещаний.