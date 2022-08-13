Меня мотивировало то, чтобы не убивали детей, женщин и стариков. Деньги и амнистия неважны, - российский зек рассказывает, как согласился воевать в Украине в составе ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать заключенных российских колоний на войну в Украине. Суммы вознаграждения и сроки контрактов разнятся.
Российское издание "Медиазона" поговорило с осужденным из ярославской исправительной колонии, который согласился с предложением ЧВК "Вагнер" и ждет командировку в Украину, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчина рассказывает, что 1 августа в их колонию приезжал близкий к президенту РФ Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер". После встречи, как сказал заключенный, на войну записалось около 300 человек, 150 - отказали из-за отсутствия паспорта или несоответствующего возраста.
"Пригожин начал говорить, по сути, что в Украине происходит. Что там не детский сад, а война идет настоящая. Война так война, он сказал. Тем более Третья мировая началась, как он еще сказал. Как я понял, что это уже приказ самого президента нашего, что из колоний можно забирать. Он сказал: "Такой шанс бывает всего один раз в 80 лет". Ну, во Вторую мировую то же было, по ходу", - считает собеседник издания.
Пригожин рассказал, что из колоний в Санкт-Петербурге "набрал" 50 человек, из которых двое попали в госпиталь, а семеро - погибли.
По словам заключенного, его младший брат три месяца воевал под Северодонецком и месяц назад вернулся домой с войны в Украине. Он рассказал, что "из ста человек только четверо вернулись", а сам он получил три контузии и пулевое ранение и больше не собирается воевать в Украине.
Зэкам обещают амнистию через полгода, ежемесячное вознаграждение 200 тысяч рублей, возможность контролировать и отстаивать полноту выплаты, а также 5 миллионов компенсации в случае гибели.
В то же время, собеседник издания отмечает, что доверяет обещаниям не на 100%, а на 80. Мол, как будут снимать судимость, им никто не объяснял. Он надеется, что это будет зафиксировано в контракте, который наемники будут подписывать в Ростове. "Думаю, такого, что через полгода вернут в колонию, не будет. Вот мое мнение. Все-таки контракт", - считает мужчина.
Зэков-наемников предупредили, что за дезертирство, мародерство, наркотики или пьянку их ожидает расстрел.
"Я уверен в себе, что я не буду убегать с поля боя. Я никогда не убегал. В плен попасть не боюсь, у меня 5 августа поинтересовались по этому поводу: если я попаду, что буду делать. Я сказал прямо: подорву себя, вот и все. Или пулю в голову всажу, живым я точно не сдамся", - убежден заключенный.
Наемникам пообещали две недели курса молодого бойца, а затем – "вторым эшелоном". "Первый эшелон - это тот, который давно там, а мы сначала две недели будем вторым эшелоном за ними идти как штурмовая бригада, штурмовой отряд. Будем штурмовать", - объясняет мужчина.
"Меня мотивировало, чтобы туда поехать, это чтобы детей не убивали, ни женщин, ни стариков. Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Будь я на свободе, я бы тоже поехал", - убежден агрессор.
Напомним, родственники завербованных на войну в Украине российских зеков массово жалуются правозащитникам на невыполнение властями обещаний.
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Товарищ Путин, вы больной, крученый
Познали толк в Кабаевой Алине.
А я простой российский заключенный,
Мне отстрелили яйца в Украине!
За что подох, по совести- не знаю,
Но, украинцы, все же, видимо, правы,
И вот лежу в земле, в "хохляцком" крае
Где, собственно, залечь должны бы вы.
"Подохни тыщу раз, товарищ Путин!"
"Подохни как Каддафи, как Саддам!"
"Подохни в невских водах, как Распутин!"-
Мольбы все эти Богу передам!
"Мене мотивувало, щоб туди поїхати, це щоб дітей не вбивали, ні жінок, ні старих."
То й давай підривай себе в своїх мухосранськах, мразото, щоб ви дітей, жінок і старих не вбивали!
раз рассея, значит и язык рассеянский.)
саме так. також ненавиджу, коли пишуть руськi, руська мова, бо вони росiяни, москалi, кацапи, а не русини чи русичi.
i мова iхня росiйська, росiянська, кацапський койне.
Незабаром у мордорі "суди" будуть засуджувати до участі в війні в Україні...