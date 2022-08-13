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Новости Война
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Меня мотивировало то, чтобы не убивали детей, женщин и стариков. Деньги и амнистия неважны, - российский зек рассказывает, как согласился воевать в Украине в составе ЧВК "Вагнер"

рф,зеки,в’язні

ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать заключенных российских колоний на войну в Украине. Суммы вознаграждения и сроки контрактов разнятся.

Российское издание "Медиазона" поговорило с осужденным из ярославской исправительной колонии, который согласился с предложением ЧВК "Вагнер" и ждет командировку в Украину, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина рассказывает, что 1 августа в их колонию приезжал близкий к президенту РФ Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК "Вагнер". После встречи, как сказал заключенный, на войну записалось около 300 человек, 150 - отказали из-за отсутствия паспорта или несоответствующего возраста.

"Пригожин начал говорить, по сути, что в Украине происходит. Что там не детский сад, а война идет настоящая. Война так война, он сказал. Тем более Третья мировая началась, как он еще сказал. Как я понял, что это уже приказ самого президента нашего, что из колоний можно забирать. Он сказал: "Такой шанс бывает всего один раз в 80 лет". Ну, во Вторую мировую то же было, по ходу", - считает собеседник издания.

Пригожин рассказал, что из колоний в Санкт-Петербурге "набрал" 50 человек, из которых двое попали в госпиталь, а семеро - погибли.

По словам заключенного, его младший брат три месяца воевал под Северодонецком и месяц назад вернулся домой с войны в Украине. Он рассказал, что "из ста человек только четверо вернулись", а сам он получил три контузии и пулевое ранение и больше не собирается воевать в Украине.

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Зэкам обещают амнистию через полгода, ежемесячное вознаграждение 200 тысяч рублей, возможность контролировать и отстаивать полноту выплаты, а также 5 миллионов компенсации в случае гибели.

В то же время, собеседник издания отмечает, что доверяет обещаниям не на 100%, а на 80. Мол, как будут снимать судимость, им никто не объяснял. Он надеется, что это будет зафиксировано в контракте, который наемники будут подписывать в Ростове. "Думаю, такого, что через полгода вернут в колонию, не будет. Вот мое мнение. Все-таки контракт", - считает мужчина.

Зэков-наемников предупредили, что за дезертирство, мародерство, наркотики или пьянку их ожидает расстрел.

"Я уверен в себе, что я не буду убегать с поля боя. Я никогда не убегал. В плен попасть не боюсь, у меня 5 августа поинтересовались по этому поводу: если я попаду, что буду делать. Я сказал прямо: подорву себя, вот и все. Или пулю в голову всажу, живым я точно не сдамся", - убежден заключенный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ комплектуют армию осужденными, обещая им полную амнистию, и устанавливают слежку за родственниками убитых в Украине воинов, - ГУР

Наемникам пообещали две недели курса молодого бойца, а затем – "вторым эшелоном". "Первый эшелон - это тот, который давно там, а мы сначала две недели будем вторым эшелоном за ними идти как штурмовая бригада, штурмовой отряд. Будем штурмовать", - объясняет мужчина.

"Меня мотивировало, чтобы туда поехать, это чтобы детей не убивали, ни женщин, ни стариков. Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Будь я на свободе, я бы тоже поехал", - убежден агрессор.

Напомним, родственники завербованных на войну в Украине российских зеков массово жалуются правозащитникам на невыполнение властями обещаний.

Автор: 

зэки (76) наемники рф (2092) ЧВК Вагнер (1334) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+34
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13.08.2022 13:10 Ответить
+20
Если слушать что говорят кацапоиды и пытаться их понять можно самому сойти с ума. Послушайте записи маньяков, которые массово убивали людей. Если их послушать то у них такие же мотивы как и у рашистов и делали они все во благо оказывается. Рашистов нужно уничтожать а не общаться с ними.
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13.08.2022 13:17 Ответить
+19
У кацапов полностью отсутствует совесть. Именно поэтому они на голубом глазу с руками по локоть в крови мирных людей будут рассказывать о своих благородным мотивах. Кацапов только убивать. После всего того, что кацапня натворила и продолжает творить, никакой пощады они не заслуживают. Кацапы должны сдохнуть, ибо они естественные враги людей.
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13.08.2022 13:31 Ответить
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13.08.2022 13:10 Ответить
Это наёмник, а в Ичкерии всем пленным контрактникам резали головы.
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13.08.2022 13:13 Ответить
Навіщо ви розповсюджуєте кацапську пропаганду? Ви ще згадайте про базар рабів у центрі Грозного.
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13.08.2022 14:07 Ответить
В критці зачмурили, от і вирішив здриснути під пригожинську тему. Ось і весь мотив.
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13.08.2022 13:13 Ответить
срань господня ці кацапи.
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13.08.2022 13:14 Ответить
Письмецо с того света

Товарищ Путин, вы больной, крученый
Познали толк в Кабаевой Алине.
А я простой российский заключенный,
Мне отстрелили яйца в Украине!

За что подох, по совести- не знаю,
Но, украинцы, все же, видимо, правы,
И вот лежу в земле, в "хохляцком" крае
Где, собственно, залечь должны бы вы.

"Подохни тыщу раз, товарищ Путин!"
"Подохни как Каддафи, как Саддам!"
"Подохни в невских водах, как Распутин!"-
Мольбы все эти Богу передам!
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13.08.2022 13:16 Ответить
Если слушать что говорят кацапоиды и пытаться их понять можно самому сойти с ума. Послушайте записи маньяков, которые массово убивали людей. Если их послушать то у них такие же мотивы как и у рашистов и делали они все во благо оказывается. Рашистов нужно уничтожать а не общаться с ними.
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13.08.2022 13:17 Ответить
"Я сказав прямо: підірву себе, от і все. Або кулю в голову всаджу, живим я точно не здамся"
"Мене мотивувало, щоб туди поїхати, це щоб дітей не вбивали, ні жінок, ні старих."

То й давай підривай себе в своїх мухосранськах, мразото, щоб ви дітей, жінок і старих не вбивали!
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13.08.2022 13:26 Ответить
дохлые зк....

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13.08.2022 13:27 Ответить
У кацапов полностью отсутствует совесть. Именно поэтому они на голубом глазу с руками по локоть в крови мирных людей будут рассказывать о своих благородным мотивах. Кацапов только убивать. После всего того, что кацапня натворила и продолжает творить, никакой пощады они не заслуживают. Кацапы должны сдохнуть, ибо они естественные враги людей.
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13.08.2022 13:31 Ответить
Ужас в том, что многие искренне едут помогать и спасать, думая, что делают благое дело и борются с неонацистами, фашистами и людоедами. Настолько засраны мозги пропагандой. И нет времени с ними разговаривать и развенчивать мифы пропаганды, переубеждать. Тут или они или мы.
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13.08.2022 13:32 Ответить
Так краще зразу кулю в голову, щоб не замАрачиваЦЦА
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13.08.2022 13:34 Ответить
Опять,,,российский.зек.МЫ РОСИЧИ!!!рос,роськие,слово наша нац.Рос!Админы,вы с головой дружите,что тяжело написать рассейский???или думаете,что.войну объявят.из за оскорбления рассеи???
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13.08.2022 13:42 Ответить

раз рассея, значит и язык рассеянский.)

саме так. також ненавиджу, коли пишуть руськi, руська мова, бо вони росiяни, москалi, кацапи, а не русини чи русичi.

i мова iхня росiйська, росiянська, кацапський койне.
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14.08.2022 23:52 Ответить
Вангую!
Незабаром у мордорі "суди" будуть засуджувати до участі в війні в Україні...
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13.08.2022 13:43 Ответить
Джавелинам и Стингерам с Гимарсами все равно кого мочить в с....,хоть Шариковых хоть Абдурдурмухаметовых или Чучкагалеевых...и прочих бурято-монголо-калмыков ..
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13.08.2022 13:49 Ответить
пока вы не прилезли то все были живы...
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13.08.2022 15:29 Ответить
Тобто, армія вже закінчується, починають набирати усіх бажаючих, аби хоч трошки ще не докладати путіну що все просрали.
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13.08.2022 15:40 Ответить
самое смешное для этих оленей то,что сам минюст россии спокойно сообщает об отсутствии в законах каких либо норм об амнистии,так что веселуха их ждет в конце - обхохочешся.
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13.08.2022 16:10 Ответить
 
 