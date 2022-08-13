"Слуга народа" Безуглая пожаловалась в СБУ на "некоторых волонтеров". Началось все с конфликта с Яровой
Депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая направила в СБУ обращение относительно "сети" волонтеров. Поводом стал конфликт в фейсбуке с известным волонтером Даной Яровой.
Об этом Безугла сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Есть несколько десятков (или сколько таких?) "волонтеров"(?)-политиков, "лоббистов", "коронованных", которые могут лоббировать определенные компании, политические силы, расшатывать общество и т.д. Некоторые из них вообще "профессиональные" с 2014 года …" – написала она.
Безуглая вспомнила о своем споре в фейсбуке с известным волонтером Данной Яровой. Далее, по ее словам, "начали раскрываться связи и однотипные нарративы" от "политизированной сети".
Безугла опубликовала скриншоты сообщений депутата ВР VIII созыва Борислава Березы, спикера сообщества InformNapalm Михаила Макарюка, офицера ВСУ Мирослава Гая, волонтеров Наталии Юсуповой и Тима Златкина, нардепа "ЕС" Яны Зинкевич и самой Даны.
"Посылаю в СБУ обращение по исследованию этого вопроса (и "сети") как несущего угрозу национальной безопасности. Подобные явления - идеальный плацдарм для работы РФ по внутренней дестабилизации страны. Как заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не могу стоять в стороне", - подытожила "Слуга народа".
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Депутатка Безугла пише донос в СБУ на волонтерів. Перед тим приходить в коментарі до Iryna Gerashchenko. Пише маячню. Потім починає патякати щось про Dana Yarovaya. Типу: а у тебе брендова футболка Moschino, а могла б гроші на ЗСУ. Дані, уявляєте?! (Розумна Дана тут же виставила футболку на аукціон і майже 1000 доларів за футболку було перераховано на ЗСУ).
Заступниця міністра МОУ Маляр виступає зі спічем, де натякає на військових, які, як виявляться, «розголошують деталі операції». Дмитра Марченка вони так виховують. Чийого мізинця не вартують. А перед тим вони завели кримінальну справу, яку і досі не закрили. А потім генерал Марченко організував оборону Миколаєва. А потім його прибрали. А потім повернули, коли знову запахло смаженим.
Я знаю, що наступна фраза прозвучить дико. Але скажу. Їм дуже пощастило, що у нас війна. І вони отримали час. Який би мали використати на захист країни. Але у влади - інтриги, вибори, доноси, заміри рейтингів…
А вони би мали кожний день починати з того, щоб просити вибачення. За абсолютно просрану підготовку до війни в країні, де 8 років війна.
Я, коли усвідомлюю, що тисячі життів можна було вберегти, у мене перехоплює подих…
Ми багато ще про що дізнаємось потім. І отримаємо відповіді на багато важливих питань. Наприклад: ігнорування розвідданих - випадковість зелених ноунеймів чи спланована стратегія?! Наприклад: що з нашими полоненими?! Просили мовчати, бо «перемовини». Азовсталівців вбивають вже навіть не по другому колу. Наші співвітчизники виходять в ці дні на площі європейських міст з нагадуванням про тортури над полоненими. Це суцільний біль. Наприклад: як стало можливим захоплення АЕС?! Де були СБУ, контрозвідка, розвідка?
Нам і досі високі політичні птиці розповідають, що «не могли повірити і припустити». Це вони мають розповісти матерям, які хоронили своїх малих дітей під стінами своїх розбитих будинків. Жінкам, чиїм чоловікам прострелювали коліна і голови. Зґвалтованим і замученим дівчатам.
Ми стоїмо, тому що наші люди жертвують життями. Поки вони міряють рейтинги і мріють про вибори.