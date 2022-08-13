"Слуга народа" Безуглая пожаловалась в СБУ на "некоторых волонтеров". Началось все с конфликта с Яровой

Депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая направила в СБУ обращение относительно "сети" волонтеров. Поводом стал конфликт в фейсбуке с известным волонтером Даной Яровой.

Об этом Безугла сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Есть несколько десятков (или сколько таких?) "волонтеров"(?)-политиков, "лоббистов", "коронованных", которые могут лоббировать определенные компании, политические силы, расшатывать общество и т.д. Некоторые из них вообще "профессиональные" с 2014 года …" – написала она.

Безуглая вспомнила о своем споре в фейсбуке с известным волонтером Данной Яровой. Далее, по ее словам, "начали раскрываться связи и однотипные нарративы" от "политизированной сети".

Безугла опубликовала скриншоты сообщений депутата ВР VIII созыва Борислава Березы, спикера сообщества InformNapalm Михаила Макарюка, офицера ВСУ Мирослава Гая, волонтеров Наталии Юсуповой и Тима Златкина, нардепа "ЕС" Яны Зинкевич и самой Даны.

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"Посылаю в СБУ обращение по исследованию этого вопроса (и "сети") как несущего угрозу национальной безопасности. Подобные явления - идеальный плацдарм для работы РФ по внутренней дестабилизации страны. Как заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не могу стоять в стороне", - подытожила "Слуга народа".



