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Оккупанты обстреляли Черниговщину и Сумщину из ствольной артиллерии и минометов, - ОК "Північ"

сумщина,обстріл

Ночь на 13 августа на территории Черниговской и Сумской областей в пределах района ответственности ОК "Північ" была тихой. Российские войска начали обстрел пограничных населенных пунктов с 8:30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

Почти в одно время, с 8:35 и почти до 9:00, враг обстрелял пограничные районы Черниговщины и Сумщины. Сообщено о пяти взрывах из ствольной артиллерии в районе населенного пункта Горс Сновской территориальной громады Черниговской области.

"Из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии российские войска обстреляли и пограничье Шосткинского района Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов на территории природоохранного заказника Шалыгинской территориальной громады", - говорится в сообщении.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Смотрите также: Вчера в течение дня оккупанты обстреливали Черниговщину и Сумщину, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумская область (3326) Черниговщина (1485)


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І що? Ми незламно підставимо другу щоку? Чиї слуги найвеличніший Боневтік і його команда? П"ята колона ***** не дозволить нанести удари у відповідь, а безкарність стимулює фашистів до ще страшніших злочинів.
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13.08.2022 18:42 Ответить
 
 