На Славянском направлении пограничники уничтожили захватчиков и их технику и помешали ДРГ врага форсировать Северский Донец, - ГПСУ
На Славянском направлении пограничники уничтожают захватчиков и их технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, защищая берег реки Северский Донец, пограничники вместе с бойцами Сил обороны обнаружили противника на противоположной стороне реки.
"Из противотанковых гранатометов бойцы уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов. Также на одном из наблюдательных постов защитники предотвратили попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы форсировать Северский Донец. Пограничники открыли огонь, после чего противник отошел с потерями", – говорится в сообщении.
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