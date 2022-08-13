РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9378 посетителей онлайн
Новости Война
3 699 4

На Славянском направлении пограничники уничтожили захватчиков и их технику и помешали ДРГ врага форсировать Северский Донец, - ГПСУ

дпсу

На Славянском направлении пограничники уничтожают захватчиков и их технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, защищая берег реки Северский Донец, пограничники вместе с бойцами Сил обороны обнаружили противника на противоположной стороне реки.

"Из противотанковых гранатометов бойцы уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов. Также на одном из наблюдательных постов защитники предотвратили попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы форсировать Северский Донец. Пограничники открыли огонь, после чего противник отошел с потерями", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Пограничники с помощью беспилотника уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) Госпогранслужба (6580) Славянск (2605)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вони лізуть і лізуть як навіжені.
показать весь комментарий
13.08.2022 13:43 Ответить
Хлопці , Ви Героі , честь і хвала Вам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
13.08.2022 13:43 Ответить
дякуємо! тримайтеся, герої наші...
(бережи вас Боженька)
показать весь комментарий
13.08.2022 13:56 Ответить
Дякую ЗСУ Тримаймося
показать весь комментарий
13.08.2022 14:11 Ответить
 
 