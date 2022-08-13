На Славянском направлении пограничники уничтожили захватчиков и их технику и помешали ДРГ врага форсировать Северский Донец, - ГПСУ

На Славянском направлении пограничники уничтожают захватчиков и их технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, защищая берег реки Северский Донец, пограничники вместе с бойцами Сил обороны обнаружили противника на противоположной стороне реки.

"Из противотанковых гранатометов бойцы уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов. Также на одном из наблюдательных постов защитники предотвратили попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы форсировать Северский Донец. Пограничники открыли огонь, после чего противник отошел с потерями", – говорится в сообщении.

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