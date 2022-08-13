Балтика становится "внутренним морем НАТО", для флота РФ там свободы не будет, – министр обороны Эстонии Певкур
После вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет уже перекрывает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу ПРО и налаживаем обмен всей информацией", – сказал Певкур.
Он подчеркнул, что интеграция финской и эстонской ПРО позволит при необходимости полностью закрыть Финский залив для военных кораблей РФ.
"С присоединением к Альянсу Швеции и Финляндии, Балтийское море фактически становится внутренним морем НАТО, и это существенно изменит ситуацию по сравнению с сегодняшней", – заявил министр обороны Эстонии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.
Александр Сергеевич Пушкин, "Медный всадник"
"Обережно, кватирка зачиняється... !"
Нехай свині через біломорканал, свої корита тягають!
Щоб кацапський флот там згнив!
Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.
Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.
Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.
Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.
Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".
Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.