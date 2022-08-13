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Балтика становится "внутренним морем НАТО", для флота РФ там свободы не будет, – министр обороны Эстонии Певкур

певкур

После вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет уже перекрывает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу ПРО и налаживаем обмен всей информацией", – сказал Певкур.

Он подчеркнул, что интеграция финской и эстонской ПРО позволит при необходимости полностью закрыть Финский залив для военных кораблей РФ.

"С присоединением к Альянсу Швеции и Финляндии, Балтийское море фактически становится внутренним морем НАТО, и это существенно изменит ситуацию по сравнению с сегодняшней", – заявил министр обороны Эстонии.

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Автор: 

море (376) НАТО (10086) Балтия (360) Финляндия (983) членство в НАТО (1534) Швеция (1014) Эстония (1452)


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Топ комментарии
+22
Очередная геополитическая "победа" *****.
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13.08.2022 14:35 Ответить
+15
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13.08.2022 14:42 Ответить
+10
перейдут на *балтику 0*
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13.08.2022 14:40 Ответить
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Очередная геополитическая "победа" *****.
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13.08.2022 14:35 Ответить
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Александр Сергеевич Пушкин, "Медный всадник"

"Обережно, кватирка зачиняється... !"
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13.08.2022 16:04 Ответить
перейдут на *балтику 0*
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13.08.2022 14:40 Ответить
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13.08.2022 15:42 Ответить
оркам і селіхера досить - то майже океян.
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13.08.2022 14:40 Ответить
"надменные чухонцы" захлопнули форточку Петрухи №1
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13.08.2022 16:05 Ответить
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13.08.2022 14:42 Ответить
А тепер "слідкуй за пальцями": "Піллау" (Балтійськ) розташований ексклаві Калінінградської області Доступ з Росії у нього - або по Балтиці, або по території країн НАТО Будь-яке "бикування" з боку Росії, і на островах Моонзунду стануть батареї "протикорабелок", а всі транспортні артерії по суходолу будуть заблоковані Скажи мені, будь ласка - а що в тому "Піллау" будуть їсти через місяць? Чим обігріваться? Чим заправлять свій автотранспорт? Про забезпечення флоту я вже нічого не кажу! Так що на Балтфлоті можна ставить ХРЕСТ! Буде "ескадра катерів оборони Фінської затоки" А всі крупні кораблі з Балтики передислокують на Сєвфлот (до речі (написав товариш) - там уже готують казарми для розміщення нових флотських екіпажів Як ти думаєш - для чого? Адже нових одиниць у Сєвфлот зараховувать не збираються!
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13.08.2022 15:27 Ответить
А скоро його взагалі не буде Бо ні одна держава світу не стане тримать флот там де вона не може ним розпорядиться Ну а далі та сама доля чекатиме і Чорноморський! Ще три-чотири вдалих пусків "Нептунів" чи "Гарпунів" і Чорноморський флот зрівняється з Балтійським!
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13.08.2022 15:48 Ответить
Порівняно з "випердами" Лаврова, Мєдвєдєва, Рогозіна та "іже з ними", заява міністра оборони Естонії - "зразок дипломатичності" Просто він "назвав речі своїми іменами" (До речі - острови архіпелагу Моонзунд - естонські Берегові батареї які були розташовані на них прострілювали наскрізь всі протоки між островами на виході з Фінської протоки ще в І Світову І вони безпосередньо прилягають до Аландського архіпелагу Угадай - кому вони належать?)
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13.08.2022 16:22 Ответить
Почему не будет? Подумайте какой бизнес: на дне Балтики хватит места для свободы кацапов. От туристов отбоя не будет, это же подводный Клондайк.
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13.08.2022 14:44 Ответить
Чорне море також дуже скоро стане "внутрішнім морем НАТО" і далі того що залишиться від Новоросійська кацапські лоханки не запливатимуть.
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13.08.2022 14:47 Ответить
Зробіть ще краще: закрийте кацапорилим вихід в Північне море!
Нехай свині через біломорканал, свої корита тягають!
Щоб кацапський флот там згнив!
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13.08.2022 14:51 Ответить
Зробіть Україні нормальний флот(скиньтеся всі морські країни НАТО, хоча б по одному кораблику).... Україна має повне право знищувати москалів де завгодно(хоч в океані), і коли завгодно.... І не тільки знищувати військові кораблі.. російський, транспортний флот теж...
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13.08.2022 14:53 Ответить
...и пленных не брать.
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13.08.2022 15:52 Ответить
Я зараз звичайно якусь єресь скажу... але, шановний, а як вам ідея не клянчить кабаблікі у дядь, а зробить свої самостійно? А? Чи так зара не модно у зельоних?
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13.08.2022 18:41 Ответить
Eest Eesti!
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13.08.2022 15:01 Ответить
Tagurpidi
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13.08.2022 16:04 Ответить
Ну почему? Какая то часть Финского залива будет принадлежать потомкам Петра 1, впрочем как и всегда)))
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13.08.2022 15:23 Ответить
Найдецца еще один крендель..и будет бурить Окно в Европу... типа сами себя замуруют на 900 дней блокадой чЛенинграда...
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13.08.2022 15:25 Ответить
Вот это ребята зашли, уже и НАТО расширилось на Севере и похоже Украина там будет
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13.08.2022 15:47 Ответить
Сцарь петр прорубил окно в Европу, сцарь ***** его закроет.
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13.08.2022 15:50 Ответить
Петр прорубил окно в Европу - Путин его заколачивает.

Петр ездил в Европу учиться - Путин сам все время поучает европейцев.

Петр привлек в Россию европейских ученых - Путин разрывает международные научные связи, за контакты с иностранными учеными российских ученых сажают в тюрьму.

Петр посылал молодых россиян учиться в Европу, создал первые в России учебные заведения европейского типа - Путин ликвидирует в России Болонскую систему, отрезая российское информационное пространство от европейского и лишая российскую молодежь будущего.

Петр резко уменьшил роль религии, ликвидировал патриаршество, низведя РПЦ до роли заштатного ведомства - Путин сделал православие фактически государственной религией, а РПЦ - фактически государственной церковью.

Петр внедрял в экономику западные технологии - Путин страдает тяжелой формой "бреда импортозамещения" - это когда люди возмущаются, почему все стало одновременно так дорого и так плохо - а начальство в ответ повторяет как попугай вот это слово, не имеющее смысла - "импортозамещение".

Петр внедрял в российское общество европейскую культуру и образ жизни - Путин постоянно твердит о тлетворности западной культуры и необходимости оградить от нее россиян.

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13.08.2022 16:29 Ответить
Як хтось колись сказав: "Петро Перший прорубив вікно в Європу і тепер з нього постійно дує".
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13.08.2022 19:27 Ответить
путлер реанимирует дохлую подлодку Курск отремонтирует дохлый авианосец адмирал Кузя и пойдет в последний и решительный бой..мы за ценой не постоим... 🤣😁
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13.08.2022 15:59 Ответить
Х-ло рухає кордони НАТО. Хотів далі, але вийшло ближче до себе. Природня кацапська срако-рукість. Я так і далі піде, то ще й фінам території поверне.
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13.08.2022 16:13 Ответить
А нам треба Азовське море внутрішнім робити!!!
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13.08.2022 16:24 Ответить
Добра новина.
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13.08.2022 16:37 Ответить
С кем связались, дикари руснявые?
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13.08.2022 18:02 Ответить
Та які вони русняві? Це українці - нащадки вікінгів. А воно - Залатая арда! Буряти, удмурти, і інші бусурмени того ж роду-племені. В Україні вже була міжнародно признана держава, закони і міжнародні відносини, поки вони трупаки своїх родичів жерли...
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13.08.2022 18:47 Ответить
Дуже гарна новина. А ще гарніше буде, коли стане реальністю.
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13.08.2022 19:25 Ответить
Станет. Потому что ныне два самых основных критерия по которой оценивается действия правительства Эстонии, это а) повышение обороноспособности страны и б) помощь Украине. Правительству который отклоняется от этих целей не удержаться у власти. Люди очень разозлены на русню. Опросы показывают, что более 60% лично пожертвовали. Абсолютное большинство готовы перетерпеть инфляцию, повышение цен и ограничение финансовых возможностей, если б только восточного соседа не стало. В случае чего три четверти готовы лично брать в руки оружие..... Короче, все будет. І все буде Україна!
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13.08.2022 21:15 Ответить
 
 