Балтика становится "внутренним морем НАТО", для флота РФ там свободы не будет, – министр обороны Эстонии Певкур

После вступления в НАТО Финляндия объединит свои системы береговой обороны с аналогичными системами Эстонии, что даст возможность полностью закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Нам нужно интегрировать нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет уже перекрывает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу ПРО и налаживаем обмен всей информацией", – сказал Певкур.

Он подчеркнул, что интеграция финской и эстонской ПРО позволит при необходимости полностью закрыть Финский залив для военных кораблей РФ.

"С присоединением к Альянсу Швеции и Финляндии, Балтийское море фактически становится внутренним морем НАТО, и это существенно изменит ситуацию по сравнению с сегодняшней", – заявил министр обороны Эстонии.

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