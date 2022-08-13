Меркель не может быть посредницей, Германия недостаточно помогает Украине, – лидер оппозиции ФРГ Мерц
Лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц исключил возможность посредничества соратницы по партии ХДС, бывшего канцлера Ангелы Меркель, в полномасштабной войне РФ против Украины, потому что "ФРГ стоит вместе с Европой на стороне Украины и не занимает нейтральной позиции". Он считает, что правительство Германии делает все еще недостаточно в плане военной помощи ВСУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Мерц время от времени критикует коалицию: он считает, что правительство канцлера Олафа Шольца способствовало затягиванию войны тем, что не спешило направлять ВСУ тяжелое вооружение, и все еще не решается помочь Украине "полноценно".
"По-прежнему актуально, что ФРГ могла бы сделать больше. Правительство должно было быстро сделать то, что Бундестаг решил еще 28 апреля, а именно: поставить тяжелую технику в больших масштабах", – сказал лидер оппозиции.
Он говорит, что "мы пока не помогаем Украине в необходимом объеме, что продлевает эту жестокую войну, которая теперь становится войной на истощение с сотнями жертв каждый день".
"Переговоры возможны только тогда, когда война дошла до точки, когда России уже нет смысла продолжать [войну]", – считает он.
Мерц пока не видит смысла обсуждать помощь Украине в послевоенном восстановлении: "Прежде всего, должна прекратиться гибель мужчин, женщин и детей".
В конце июля Мерц говорил о том же: что немцев и Бундестаг якобы "обманывают", когда говорят, что Берлин достаточно помогает Украине. Тогда же глава комитета Бундестага по обороне Штрак-Циммерман предлагала Шольцу передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Как выразился один немецкий депутат, "никто не понимает, почему не дают Leopard".
10 августа сообщалось, что Германия усилила ВСУ еще четырьмя "Гепардами", отсыпав почти 50 000 снарядов к ним.
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А нейтральність - ще що, це хто? Усілякі амнезії, гутереші та папи? Які ні за що не беруть відповідальність, а їхня "нейтральність" - це розповідати, що "всє сторани канфлікта вінавати"?
https://www.youtube.com/watch?v=V2lR1Dnxa24
Блин, завидую таким люд.., пардон свинособакам! Такого натворила и ни что, ей не мешает жить! Не нервы, а прямо лишняя хромосома!!!
PS: Пляжная потаскуха, пора Анну Каренину делать, тебе разве не говорили?
Внешнее сходство полбеды...
Беда и фишка в другом...
разве что мы допускаем, что Адик таки дожил в Аргентине до глубокой старости, а доцю отправил в ГДР мучаться