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Меркель не может быть посредницей, Германия недостаточно помогает Украине, – лидер оппозиции ФРГ Мерц

мерц

Лидер оппозиции в Германии Фридрих Мерц исключил возможность посредничества соратницы по партии ХДС, бывшего канцлера Ангелы Меркель, в полномасштабной войне РФ против Украины, потому что "ФРГ стоит вместе с Европой на стороне Украины и не занимает нейтральной позиции". Он считает, что правительство Германии делает все еще недостаточно в плане военной помощи ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Мерц время от времени критикует коалицию: он считает, что правительство канцлера Олафа Шольца способствовало затягиванию войны тем, что не спешило направлять ВСУ тяжелое вооружение, и все еще не решается помочь Украине "полноценно".

"По-прежнему актуально, что ФРГ могла бы сделать больше. Правительство должно было быстро сделать то, что Бундестаг решил еще 28 апреля, а именно: поставить тяжелую технику в больших масштабах", – сказал лидер оппозиции.

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Он говорит, что "мы пока не помогаем Украине в необходимом объеме, что продлевает эту жестокую войну, которая теперь становится войной на истощение с сотнями жертв каждый день".

"Переговоры возможны только тогда, когда война дошла до точки, когда России уже нет смысла продолжать [войну]", – считает он.

Мерц пока не видит смысла обсуждать помощь Украине в послевоенном восстановлении: "Прежде всего, должна прекратиться гибель мужчин, женщин и детей".

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В конце июля Мерц говорил о том же: что немцев и Бундестаг якобы "обманывают", когда говорят, что Берлин достаточно помогает Украине. Тогда же глава комитета Бундестага по обороне Штрак-Циммерман предлагала Шольцу передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2. Как выразился один немецкий депутат, "никто не понимает, почему не дают Leopard".

10 августа сообщалось, что Германия усилила ВСУ еще четырьмя "Гепардами", отсыпав почти 50 000 снарядов к ним.

Автор: 

Германия (7073) Меркель Ангела (2125) помощь (7879)


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Топ комментарии
+25
Пані Меркель уже увійшла в історію але зовсім не ти чим їй би хотілось - саме вона є "повивальною бабцею" *****.
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13.08.2022 14:44 Ответить
+23
Меркель іде *****!
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13.08.2022 14:42 Ответить
+15
Тьотя Меркель-іди у сраку...
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13.08.2022 14:47 Ответить
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Меркель іде *****!
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13.08.2022 14:42 Ответить
Пані Меркель уже увійшла в історію але зовсім не ти чим їй би хотілось - саме вона є "повивальною бабцею" *****.
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13.08.2022 14:44 Ответить
як на мене вона є брудною своднєю.
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13.08.2022 19:21 Ответить
фрау теж не займає нейтральної позиції, вона завжди "топить" за друга Вольдемара. Тому і пішла на покой, бо Вольдемар попалив за собою всі мости.
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13.08.2022 14:46 Ответить
А колись до її авторитетної думки прислуховувались і призначали на переговори від України того, на кого вона вкаже. О темпора, о морє
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13.08.2022 14:47 Ответить
ага, тому і маємо такий триндець, і ще ця меркель вам скаже. А зачем ви мєня слюшать? У вас свой мозгі нє імєються? Політік - наука про СВОЇ вигоди."
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13.08.2022 19:22 Ответить
Тьотя Меркель-іди у сраку...
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13.08.2022 14:47 Ответить
фрау рібентроп
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13.08.2022 15:31 Ответить
Скажена ****, нехай йде у пекло.
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13.08.2022 14:52 Ответить
Меркельша може посперичатися, у неї орден Свободи від найЗеленішого.
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13.08.2022 14:54 Ответить
Меркель знову хоче залізти пукіну без вазеліну?
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13.08.2022 14:57 Ответить
Меркель звісно хай йде кораблем поплаває.

А нейтральність - ще що, це хто? Усілякі амнезії, гутереші та папи? Які ні за що не беруть відповідальність, а їхня "нейтральність" - це розповідати, що "всє сторани канфлікта вінавати"?
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13.08.2022 14:58 Ответить
так русскіє то саме говорять. В кінці відео це вилупок скаже що українці винуваті не меньше за русскіх. Співпадіння?
https://www.youtube.com/watch?v=V2lR1Dnxa24
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13.08.2022 19:24 Ответить
шо вони там мутять за нашими спинами? все буде так як скаже ЗСУ і ні як інакше.Мамулічка Меркель йде нах..
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13.08.2022 15:03 Ответить
шмеркельша мля! 🦨
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13.08.2022 15:06 Ответить
Бункерный напомнил подружке,что пора отработать за то,что было очень хорошо оплачено в прошлом!
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13.08.2022 15:06 Ответить
А что, фрау рибеннтроп ещё жива???
Блин, завидую таким люд.., пардон свинособакам! Такого натворила и ни что, ей не мешает жить! Не нервы, а прямо лишняя хромосома!!!
PS: Пляжная потаскуха, пора Анну Каренину делать, тебе разве не говорили?
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13.08.2022 15:13 Ответить
Уже хватило один раз этой посредницы
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13.08.2022 15:14 Ответить
Меркель пішла на пенсію і до чого їй Україна? І взагалі кому зараз цікаві погляди Меркель вона вже ніхто все її час скінчився .
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13.08.2022 15:19 Ответить
Як би Меркель не заглядувала пуйлу в очі,не лебезила перед ним,гляди і не вдерся б він в Україну 24березня!
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13.08.2022 15:19 Ответить
Фрау Штази незаконно рожденная дочь Адольфа Гитлера....
Внешнее сходство полбеды...
Беда и фишка в другом...
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13.08.2022 15:33 Ответить
по годам не совпадает, она 1954 года рождения

разве что мы допускаем, что Адик таки дожил в Аргентине до глубокой старости, а доцю отправил в ГДР мучаться
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13.08.2022 16:02 Ответить
Медицина может сделать потомка и через 500 и больше лет, после смерти папы...
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13.08.2022 16:44 Ответить
не так давно наша тупа Буба вручала Меркель медаль за якісь там заслуги. Яке ж воно кончене, цей Зезедент.
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13.08.2022 15:34 Ответить
Медаль мабуть російська була, від Пулера.
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13.08.2022 16:03 Ответить
Ангела Меркель подельница плешивого. Должна сидень с ним на одной лавке в суде.
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13.08.2022 18:05 Ответить
шкода, що таких як Фрідріх Мерц в німецькій політиці зараз меншість...
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13.08.2022 19:01 Ответить
Меркаль-прокацапская тварь!
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13.08.2022 19:30 Ответить
 
 