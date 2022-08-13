В течение недели морские пехотинцы уничтожили 3 вражеских танка, 7 САУ, 4 склада из ГСМ и 230 оккупантов, - ВМС Украины

Украинские воины нанесли ущерб оккупационным войскам.

Об этом сообщается на странице ВМС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Артиллерийские воинские части и подразделения ВМС при выполнении огневых задач нанесли ущерб российским войскам в технике и живой силе. По уточненным данным в период с 6 по 12 августа воины уничтожили: более 230 захватчиков, 3 танка, 8 ББМ (БМП, БТР), 7 единиц САУ, 7 единиц прицепной артиллерии, 3 РСЗО, один ЗРК "ТОР", 6 минометных расчетов, 11 автомобилей, 5 единиц специальной техники.

Кроме того, украинские артиллеристы уничтожили 3 пункта управления и командно-наблюдательные пункты, 4 склада с горюче-смазочными материалами и один склад с боеприпасами.

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