Оккупанты делятся планами полностью интегрировать захваченные территории Украины в российское образовательное пространство за 5 лет

Школы на оккупированных территориях Украины уже с 1 сентября якобы сами смогут выбирать программы обучения для детей. Две из них предполагают изучение украинского языка на каком-то уровне.

Об этом сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы даем возможность выбрать из трех типов школьного расписания. Один максимально приближен к российской программе, второй с учетом украинского языка, где украинский - родной язык, третья программа, где украинский язык может быть как факультатив", - сказал он.

Кравцов сообщил, что школа или регион смогут самостоятельно решать, по какой программе будут учиться школьники, составлять расписание, используя исключительно российские учебники, методики и систему повышения квалификации.

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При этом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для украинских школьников в оккупации через пять лет.

"Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда дети могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный", - сказал Кравцов.

По мнению министра, переходный период не продлится много времени: "Будем смотреть, как начнется первое сентября, какими будут результаты школьников, как пойдет работа, и уже будем принимать те или иные решения".