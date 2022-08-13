Оккупанты делятся планами полностью интегрировать захваченные территории Украины в российское образовательное пространство за 5 лет
Школы на оккупированных территориях Украины уже с 1 сентября якобы сами смогут выбирать программы обучения для детей. Две из них предполагают изучение украинского языка на каком-то уровне.
Об этом сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы даем возможность выбрать из трех типов школьного расписания. Один максимально приближен к российской программе, второй с учетом украинского языка, где украинский - родной язык, третья программа, где украинский язык может быть как факультатив", - сказал он.
Кравцов сообщил, что школа или регион смогут самостоятельно решать, по какой программе будут учиться школьники, составлять расписание, используя исключительно российские учебники, методики и систему повышения квалификации.
При этом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для украинских школьников в оккупации через пять лет.
"Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда дети могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный", - сказал Кравцов.
По мнению министра, переходный период не продлится много времени: "Будем смотреть, как начнется первое сентября, какими будут результаты школьников, как пойдет работа, и уже будем принимать те или иные решения".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ви вчиняєте в нашій краіні , в тому числі і розмови про школу
Ви вважаєте,що ця влада здатна не брехати і відвойовувати Україну?
І далі буде*.
*примітка: якщо зради не буде.
Його вистачило на 13 років.
Тут буде цікавіше.
Півроку пограбувати Херсонщині...
... і npocp@mu імпєрію від івана 4 скаженого.
Тра вміти!
Треба звільняти наші території,де люди страждають від орків-нквдістів.
и с Польшей, и с Финляндией, и со странами Балтии, и с Украиной рассея-паРаша лишь нажила себе врагов на многи е столетия. Винить в этом поляков, финнов или украинцев никак нельзя, но только лишь недалекую московскую, ордынскую политику окацапливания культурных европейских народов - народов, имеющих куда как более древнюю историю, чем сама рассея-паРаша.
.