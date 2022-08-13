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Новости Война
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Оккупанты делятся планами полностью интегрировать захваченные территории Украины в российское образовательное пространство за 5 лет

школа,рф

Школы на оккупированных территориях Украины уже с 1 сентября якобы сами смогут выбирать программы обучения для детей. Две из них предполагают изучение украинского языка на каком-то уровне.

Об этом сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы даем возможность выбрать из трех типов школьного расписания. Один максимально приближен к российской программе, второй с учетом украинского языка, где украинский - родной язык, третья программа, где украинский язык может быть как факультатив", - сказал он.

Кравцов сообщил, что школа или регион смогут самостоятельно решать, по какой программе будут учиться школьники, составлять расписание, используя исключительно российские учебники, методики и систему повышения квалификации.

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При этом Единый государственный экзамен (ЕГЭ) станет обязательным для украинских школьников в оккупации через пять лет.

"Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда дети могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный", - сказал Кравцов.

По мнению министра, переходный период не продлится много времени: "Будем смотреть, как начнется первое сентября, какими будут результаты школьников, как пойдет работа, и уже будем принимать те или иные решения".

Автор: 

образование (2271) оккупация (10199) россия (96192)


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Топ комментарии
+17
Дурень думкою багатіє...
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13.08.2022 15:25 Ответить
+12
Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.
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13.08.2022 15:27 Ответить
+11
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13.08.2022 15:26 Ответить
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Дурень думкою багатіє...
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13.08.2022 15:25 Ответить
Апырыция ху%ло пи£ор идёт по плану правда плана никто в глаза не видел но по плану и пока наблюдается пи@да России
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13.08.2022 15:57 Ответить
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13.08.2022 15:26 Ответить
Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани.
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13.08.2022 15:27 Ответить
Вот я нисколько не бог, но меня эти планы тоже рассмешили
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13.08.2022 17:36 Ответить
лишь Господь Бог знает, что будет через пять лет Ублюдочная страна так и живет пятилетками
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13.08.2022 15:33 Ответить
Какие наивные если кто то думает что рашисты будут учить чьих то детей. А на самом деле детям дадут право выбора, выехать осваивать целину на Дальнем Востоке или трехлинейку в руки и на фронт в виде пушечного мяса.
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13.08.2022 15:34 Ответить
Хіба то окупанти діляться? То довбо#**** діляться, потеційний корм для песіків! =)
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13.08.2022 15:34 Ответить
Кацапи , спустіть пар і дихайте рівно , поки ви ще живі на нашій , святій землі , бо на вас чекає страшна смерть за страшні злочини , які
ви вчиняєте в нашій краіні , в тому числі і розмови про школу
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13.08.2022 15:35 Ответить
то чого ж вони досі свої регіони не інтегрували в російськомовний простір? та де? там навіть в самій москві половина русского толком не знають. Що, інтегрувалка поістерлася чи як?
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13.08.2022 15:35 Ответить
жизнь в дурдоме под санкциями интересна только шизофреникам...
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13.08.2022 15:39 Ответить
Та у санитаров просто выходной.
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13.08.2022 15:43 Ответить
В росийских учебниках такой бред и лютая совкорашенская пропаганда, что просто звиздец! Геббельс просто смотрит с завистью. Ужасно, захватить регион с людьми, не спрашивая их мнения и навязывать им своё дерьмо. Но мы то сами виноваты! Мы все прекрасно знаем, КТО сдал Херсон. Ну как, ноголосовались по приколу? Что предки, что потомки, просрали Украину! Вы чем думали, когда голосовали? Когда слышали, как он перед выборами обещал: "Договоримся посредине". Ну вот, он и договорился. Чем вы думали, когда за него голосовали?
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13.08.2022 15:44 Ответить
Але продовжуємо вперто дзявкати з кацапами на одній мові, москворот головного мозку.
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13.08.2022 17:30 Ответить
Що б ви виздихали кацапські варвари ,вам територій мало ?ви дайте лад своїм ,адже рф в 150 раз більша за південу Корею ,а ВВП маєте менший чим в Кореї.Окрім розрухи, хаоса і сліз ви нічого не можете принести.
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13.08.2022 15:47 Ответить
А куй вам не дика качка?
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13.08.2022 15:49 Ответить
Не кажи "Гоп", враже. Тікайте, поки хаймарси не наздогнали. Про освіту вони говорять, убогіє.
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13.08.2022 15:52 Ответить
Скоро орки інтегруються в українську землю.
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13.08.2022 16:00 Ответить
Ястреба нельзя интегрировать в стаю крыс
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13.08.2022 16:01 Ответить
Як що досі не було контрнаступу,його й не буде.Чого люди так надіються на владу,яка ще в мирний час захмарно зависила пенсійний вік,зараз огріла курсом долару на 25 відсотків,і збирається половину ще неокупованої України обложити ще 10 відсотками на весь імпорт.
Ви вважаєте,що ця влада здатна не брехати і відвойовувати Україну?
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13.08.2022 16:03 Ответить
Рашисти собі планують, а ЗСУ їх розплановує.
І далі буде*.

*примітка: якщо зради не буде.
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13.08.2022 16:06 Ответить
Вже за два роки кацапам доведеться повертатися до натурального господарства, рибальства та мисливства щоб просто не здохнути з голоду. Прямо зараз в ********** відбувається перехід до планової економіки. Це крах. Крім того величезна маса силовиків, а це здорові чоловіки які нічого корисного робити не вміють, не хочуть і не будуть, займеться криміналом і здирництвом. Тупі бандюки з "ліхіх 90-тих" в порівнянні з ********* росгвардійцями будуть виглядати "милими зайчиками"... Яка освіта в країні яка не має власного виробництва гвіздків?...
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13.08.2022 16:09 Ответить
Краще вчіть українську мову і замолюйте гріхи. Тут нєх думать.
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13.08.2022 16:24 Ответить
Ну планів у них громадье
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13.08.2022 16:42 Ответить
Какая интеграция?! Всё украинское они уничтожают. В отличие от Холокоста, не всех украинцев убивают. Тем кто хочет выжить при русском нацизме - надо отказаться от Украины и всего украинского и объявить себя подданным кремлевского паханата. Это сатанизм.
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13.08.2022 16:54 Ответить
Ти вже бачу відмовився москворот підретузний.
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13.08.2022 17:32 Ответить
Гітлер теж будував т.зв. Тисячолітній райх...

Його вистачило на 13 років.
Тут буде цікавіше.
Півроку пограбувати Херсонщині...
... і npocp@mu імпєрію від івана 4 скаженого.

Тра вміти!
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13.08.2022 17:45 Ответить
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13.08.2022 18:13 Ответить
Отсасоте казламордые!
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13.08.2022 18:39 Ответить
Не треба слухати козломордих....
Треба звільняти наші території,де люди страждають від орків-нквдістів.
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13.08.2022 20:50 Ответить
штА не доделал рюзьгей штык - доделает рюзьге чиновник, рюзьге школа и рюзьге поп



и с Польшей, и с Финляндией, и со странами Балтии, и с Украиной рассея-паРаша лишь нажила себе врагов на многи е столетия. Винить в этом поляков, финнов или украинцев никак нельзя, но только лишь недалекую московскую, ордынскую политику окацапливания культурных европейских народов - народов, имеющих куда как более древнюю историю, чем сама рассея-паРаша.

.
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13.08.2022 22:11 Ответить
 
 