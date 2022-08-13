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Новости Война
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Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области, - Washington Post

війна,зсу,оос,армія,воїн

Киев остановил активность масштабного контрнаступления на Херсонщине в ожидании поставки оружия.

Об этом со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По оценке журналистов издания, украинские военные вынуждены вести ожесточенную борьбу на хорошо простреливаемом открытом пространстве, при этом российские войска в последнее время направили в Херсон значительные подкрепления.

По оценке сотрудника украинской разведки, разговаривавшего с Washington Post на условиях анонимности, только за последнюю неделю в Херсонскую область прибыли около 3 тыс. российских военных, и теперь на западном берегу Днепра есть по меньшей мере 15-тысячная армия РФ.

Читайте: Оккупанты начали выдавать на Херсонщине свои номера на автомобили

Как отметил представитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, большая часть этого пополнения – это военные из элитных десантных подразделений, помогающих укрепить российские подразделения, истощенные многомесячными боями.

Washington Post пишет, что представители Украины уже достаточно долго обещают контрнаступление, которое приведет к освобождению Херсона.

Однако представитель украинских спецслужб, говоривший с корреспондентами газеты, оценил перспективы наступательной операции так: "Нужно сказать честно – пока у Украины нет достаточного количества вооружений для контрнаступления", - сказал чиновник.

"Достигнуть результата все еще возможно, но если так случится, то это будет в большей степени благодаря разумной украинской стратегии, а не противодействию России равными силами", – отметил сотрудник украинской разведки.

Также читайте: На правом берегу Херсона рашисты остались без надлежащего подкрепления, - Хлань

Американская газета также цитирует интервью украинским СМИ генерала Дмитрия Марченко, который посетовал, что "к сожалению, количество военной помощи, которое нам пообещали наши западные партнеры, оказывают нам маленькими партиями, что в принципе очень усложняет нам проведение именно наступательных действий". "Я думаю, как только мы получим полный пакет этой помощи, наши контрнаступательные действия будут очень быстрыми", - сказал Марченко.

Впрочем, Washington Post также цитирует вашингтонского эксперта Дмитрия Альперовича из аналитической компании Silverado Policy Accelerator, по мнению которого Россия вскоре сама выведет войска из Херсона из-за недавнего нападения на авиабазу в Крыму и неоднократных ударов ВСУ по путям поставки армии РФ на западном берегу Днепра.

Комментируя возможность наступления в Херсоне, советник украинского министра обороны Юрий Сак сказал журналистам, что "Украина никогда не пойдет на глупость, как Россия, и не станет бросать людей в бой, как пушечное мясо, чтобы удовлетворить амбиции их лидеров". "Вопрос в цене", – сказал он.

СМИ (3842) Херсонская область (4893)


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Топ комментарии
+25
проблема в том, что клетчатый пиджак резников упорно желает комментировать стратегическую ситуацию а не заниматься своими прямыми обязанностями - обеспечением войск
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13.08.2022 16:32 Ответить
+19
Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилит, а занимается постоянным укреплением обороны оккупированной территории.
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13.08.2022 16:40 Ответить
+17
А теперь зелёные клянчат аналоги у союзников

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13.08.2022 16:38 Ответить
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Чим більше буде зброї, тим менше буде втрат під час наступу, так що це цілком логічно, казати, що потрібно ще.
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13.08.2022 16:29 Ответить
Холодна РЕАЛЬНІСТЬ. 21 сторічча на дворі. У кого більше важкої зброї у того більше шансів на перемогу. У кого ядерна зброя того взагалі не чіпають. Без промислового виробництва зброї наступ це не реально. Як що у 24 виграє трамп то взагалі зброї не буде. Поки є час треба робити ядерну зброю і ні кого не слухати. Ті хто говорять, що це "НЕМОЖЛИВО" - чи тупі, чи російськи чувачки, що брешуть. ВСЕ Є. уран235, плутон, трітій, технологія, спеціалісти, обладнання. гроші-поки є.
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13.08.2022 19:50 Ответить
ЯО это не то оружие, которое можно производить на коленке в подвале. ЯО требует наличия полного цикла технологий добычи и изготовления всех компонентов, вплоть до хранения отходов. Специалисты это проблема серьезная но решаемая. Средства доставки ЯО можно сказать есть. Добыча руды - ну да, наверное есть возможность. А вот обогащение руды? Хранение отходов? Логистика? На данный момент можно сказать, что нету самого главного компонента для создания ЯО - бездонного мешка денех.
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13.08.2022 23:34 Ответить
проблема в том, что клетчатый пиджак резников упорно желает комментировать стратегическую ситуацию а не заниматься своими прямыми обязанностями - обеспечением войск
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13.08.2022 16:32 Ответить
Хвилі туману війни для приховування головного удару, що переверне увесь фронт для рашистських військ.
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13.08.2022 16:34 Ответить
ми вже багато разів чули про невиносимо хитрий план , а на виході завжди був звичайний пшик
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13.08.2022 18:17 Ответить
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546552799802130432?t=xstU2K7uFcDGd1lp4Ixv3w&s=19 https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546552799802130432?t=xstU2K7uFcDGd1lp4Ixv3w&s=19

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13.08.2022 18:48 Ответить
Наступ це втрати в рази - но треба ити
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13.08.2022 16:34 Ответить
Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилит, а занимается постоянным укреплением обороны оккупированной территории.
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13.08.2022 16:40 Ответить
Віддавали не для того,щоб забирати.Дуже мутна сітуація з півднем.Може,бережуть морду путіну.Або виконують обіцянки.
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13.08.2022 16:47 Ответить
Ну так вони 30 рок. залізо клепают. Я ше в шоці -- міни мінами а шо в нас до Миколаєва там арміі не стояло шо вони за день були під Херсоном
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13.08.2022 16:48 Ответить
Даже не за день. За считанные часы походным маршем. Вот видео на Каховскую ГЭС утром 24 числа. Посмотрите время, когда они спокойно едут через уже захваченную станцию.

https://www.youtube.com/watch?v=Not7jbKjybg (11) Новая Каховка ГЭС наступление z-войск 24.02.2022 г. - YouTube
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13.08.2022 16:56 Ответить
Чому Міноборони та Генштаб на той час "оголили" всі оборонні рубежі та згорнули всі заходи щодо захисту на півдні України? Навiщо виконували наказ Zевлади? То хто вони після цього? Такі самі співучасники злочину!
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13.08.2022 17:19 Ответить
У нас по Конституции глава Совета НБО и верховный главнокомандующий - президент. Что он "чудит" до сих пор - послушайте боевого генерала Кривоноса.

https://www.youtube.com/watch?v=199AVgXyTUM
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13.08.2022 17:47 Ответить
Те, що він "чудит" це не дивує, тому він і клоун. Чому військові виконують його маячню?
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13.08.2022 18:20 Ответить
Мабуть тому, що вище командування думає не про звільнення територій, а про власну кар'єру. Тому і розмінували Чонгар. А потім насрали не південь і відвели військо до Запоріжжя. А мости Антонівські не підірвали "щоб Мелітополь не образився і не подумав що їх кинули". Оце дебільне пояснення від Залужного та Буданова.
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13.08.2022 19:47 Ответить
Даже сейчас не охота так коментировать что вы выложили. Хотел тогда сразу или чуть позже, но повторяли тогда и на тв. Удивляюсь как твари пошли без оркестра. Номер бы прошел. И погода солнечная была. Чем бы все не кончилось, и когда, но подобного позора не было давно за многие годы и не только здесь. Заноза народу нашему на долго. И цена огромная!
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13.08.2022 19:31 Ответить
Словаччина дасть нам МІГи?
https://mobile.twitter.com/visegrad24/status/1558353124020174849?fbclid=IwAR1EA82q16V0LTBHLYAhfz9OGQE8Tqid0G6H2x5_LntD2KThUhp3RKIckcg
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13.08.2022 16:36 Ответить
А теперь зелёные клянчат аналоги у союзников

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13.08.2022 16:38 Ответить
тут все просто - пеце и турчинову не дадут заработать. это их тема была.
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13.08.2022 16:43 Ответить
Ага. 360 тысяч снарядов 155 или 152 в год, которые с 2019 года был способен произвести "Артем", нужны были только им двоим, а не стране. Как и 6 полноценных дивизионов "Нептун" с суммарным залпом в 432 ПКР. Как и управляемые ракеты на 140 км. Да и "Стугны" нам были без надобности. Только чего теперь все это зеленые манкурты клянчат по всему миру?

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13.08.2022 17:03 Ответить
Якби ми були у НАТО, то тоді були би в нас союзники. А зараз виходить так, що нам просто добрі люди допомагають.
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13.08.2022 16:51 Ответить
тут палка о 2 концах - помогая нам, они утилизируют свое устаревшее оружие и загружают свой ВПК за счет своих налогоплательщиков ( а ВПК там частная лавочка как правило)
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13.08.2022 17:03 Ответить
Цезарь, Джавелины, NLAW, Гепард или PZН 2000 - это утилизация устаревшего? Или MLRS и HIMARS, за которыми в мире очередь? Или современные противорадарные ракеты?
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13.08.2022 17:11 Ответить
Та ви шо не бачите, шо вас обережно тролить сколковський гандон!
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13.08.2022 18:34 Ответить
Как бывший сотрудник Артема просто обязан прокоментировать. Весь украинский ВПК это сборище плохообразованных дураков. Проблемы этих заводов в том, что они получали готовую документацию от разных институтов и НИИ, а сами не участвовали в разработке. Фактически они просто заточены на распил государственного бабла путем выпуска устаревшей техники. Специалистов способных создавать современную конкурентоспособную технику там просто нет (и никогда не было). Понимания чем отличается современная техника от техники разработанных в 70х-80х тоже нет. Инфраструктуры для доводки до некоторого уровня работоспособности нет.
-----------------------------------------
Вы можете пойти к любому токарю возле СТО и он вам раскажет, что работал на ..... и был там незаменимым специалистом. Но получив у него заказ вы поймете, что такого криворукого рагуля нужно еще поискать. Вот что такое Артем, Южмаш, Океан, Арсенал и все остальные Ленкузни. Эти заводы нужно просто закрыть и перекреститься.
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13.08.2022 23:53 Ответить
Это вы расскажите оркам крейсера "Москва" на дне. Потом расскажите нам результат.
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14.08.2022 10:37 Ответить
Так зеліного асфальту у нас же вдосталь !
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13.08.2022 16:41 Ответить
А що робила зелупа 3 роки? Скільки зброї закупила?

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13.08.2022 16:42 Ответить
Не тільки зброї....
Україна по-населенню, це як МОСКВА(30-45 млн. із агломерацією)
І в України немає 100млн. лишніх ЗАМКАДИШІВ(бурятів, тувинців та інших чінґаджгуків), щоб тупо завалювати м'ясом.....
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13.08.2022 16:45 Ответить
Немає там стільки . Мацьковська обл налічує близько 20 млн кацапні ,, а в самій муськві близько 12 млн ідіотів .
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13.08.2022 17:08 Ответить
А ось й "перша ластівка" з затримкою зброї опісля усіх нововведень завгоспа Офісу Пе щодо постачання зброї до ЗСУ.
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13.08.2022 16:45 Ответить
Слава ВСУ! Хорошо накидали только что оркам по всей области и в Мелитополь подарочек залетел.
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13.08.2022 16:47 Ответить
Если в Киев привезти все доллары США и Пентагон все равно не хватит..зеКодломойские кучмисты зна шо делаютЬ...
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13.08.2022 16:49 Ответить
вже ніхто в контрнаступ не піде.Нову реалію треба побачити,не кажу-прийняти....
навіть брехуни замовкли.
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13.08.2022 16:51 Ответить
Ну сказано ж - контрнаступ буде коли буде достатньо зброї .! Що ще не зрозуміло . ? .
Як ви вже втошнились , фсьопрапальщики . !
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13.08.2022 16:58 Ответить
ПНХ ,, разом із зєлєнскім . . Слухай конашенкова .. .
.
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13.08.2022 19:27 Ответить
Бывший донецкий журналист и блогер Денис Казанский сбросил в Ютуб видео где граждан убитого ЗаХерченко ..Казаков...рассказал зачем путлер уничтожает всю инфраструктуру Украины под ноль..
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13.08.2022 16:57 Ответить
Прекращай кисель жрать ведрами, лаптеботина кремлядская, вам все равно уже ничто не поможет.
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13.08.2022 17:07 Ответить
може й пруф скинеш ,, із глубокім разочарованієм Запада .! , п.здабол . !
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13.08.2022 17:12 Ответить
Все що треба знати про брехню зелених про контрнаступ! А по факту нема бо зброї нема, знову наша пісня хараша....
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13.08.2022 17:41 Ответить
Тю, а навіщо останні два місяці нам пи$діли про контрнаступ?
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13.08.2022 18:41 Ответить
Для того, щоб звільнити правий берег та Херсон зброї більш ніж достатньо. І не варто чекати на 100 HIMARSів, 200 літаків та 500 танків. Цього не буде ніколи. Треба воювати тим що є поки кацапи і це не знайшли та не знищили. тоді взагалі нічого не буде. Може мізків у нашого командування не вистачає щоб все це нормально спланувати - це інша справа. До Залужного не доходить що по хитрожопому тут не вийде. Доведеться воювати, штурмувати та нести втрати людей та техніки, бо це війна, а не дитячий садок. Орки самі не втечуть як з під Києва. Тут принципове питання для Х@йла. А от якщо затягнути це питання до фейкового референдума то нам взагалі припинять поставки зброї та почнуть ламати через коліно на мир з рашистами та здачу територій. Тому Залужному треба починати контрнаступ на Херсон або йти геть та звільнити місце іншому генералу який не побздить взяти на себе відповідальність. Особисто я переживу якщо Україна залишиться без Залужного. А от втратити південь через його нездатність наступати бажання немає.
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13.08.2022 19:57 Ответить
Прихильникам Залужного нагадаю що він провалив операцію по оточенню Високопілля. Там можна було захопити в полон 100 орків разом з танками. Але генштаб виявився нездатним це спланувати та здійснити. Людей заставили йти з автоматами на арту, техніки та артпідтриммки не надали, бо генштаб все ніяк не наекономиться на жітті людей, яких на словах так "береже". В Пісках ми це теж бачимо. А це неможливо. Внаслідок контратаки орки знову заховпили Ольгине та деблокували Високопілля, завезли підкріплення та знову звідти кошмарять зеленодольський район. А нам говорять щоб ми мовчали та не не коментували як вони там обісралися. Оце незручна правда. яку ніхто не хоче чути, бо ж Залужний не міг обісратися. Він же геній. Але ні на що не здатний геній як і призначені ним генерали у секторах.
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13.08.2022 20:04 Ответить
После того, как они растрепали про наступление так, что только самый ленивый не слышал и после того, как туда свезли кучу железа и бтг, как раз самое время идти в наступление. Даже с оружием это самоубийственно. Тупо положат парней наших (((
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13.08.2022 20:11 Ответить
Так для того и трындели чтобы не идти. Генштаб когда сдавал то ныл что-то про открытую степь и что там нельзя воевать. Они и не собирались это все отбивать. А теперь они предпочитают искать причины почему нельзя вместо того, чтобы искать возможности как это сделать. Но народ этого не позволит. Если контрнаступление на юге не начнется до сентября то народ спросит с Зеленского и тому придется спросить с Залужного, которого он все время отмазывает т.к. давал ему приказ разминтровать Чонгар и они оба замазаны в предательстве. Вот он его и наградил крестом за сдачу юга без боя и мариупольский котел. В любом случае возвращать херсон придется как бы Залужный не ныл, не истерил и не отмазывался от этой темы. Или его придется заменить на более адекватного генерала, который без лишнего нытья и пиара просто сделает то что должен. Без потерь при контратаке не обойтися и хватит уже пугать этим людей склоняя их к тому что надо юг подарить оркам, а то будут жертвы. Народ этого унижения не позволит.
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13.08.2022 20:25 Ответить
Если Юг подарят оркам то потом подарят и Николаев и Одессу.
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14.08.2022 08:47 Ответить
 
 