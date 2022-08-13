Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области, - Washington Post

Киев остановил активность масштабного контрнаступления на Херсонщине в ожидании поставки оружия.

Об этом со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По оценке журналистов издания, украинские военные вынуждены вести ожесточенную борьбу на хорошо простреливаемом открытом пространстве, при этом российские войска в последнее время направили в Херсон значительные подкрепления.

По оценке сотрудника украинской разведки, разговаривавшего с Washington Post на условиях анонимности, только за последнюю неделю в Херсонскую область прибыли около 3 тыс. российских военных, и теперь на западном берегу Днепра есть по меньшей мере 15-тысячная армия РФ.

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Как отметил представитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, большая часть этого пополнения – это военные из элитных десантных подразделений, помогающих укрепить российские подразделения, истощенные многомесячными боями.

Washington Post пишет, что представители Украины уже достаточно долго обещают контрнаступление, которое приведет к освобождению Херсона.

Однако представитель украинских спецслужб, говоривший с корреспондентами газеты, оценил перспективы наступательной операции так: "Нужно сказать честно – пока у Украины нет достаточного количества вооружений для контрнаступления", - сказал чиновник.

"Достигнуть результата все еще возможно, но если так случится, то это будет в большей степени благодаря разумной украинской стратегии, а не противодействию России равными силами", – отметил сотрудник украинской разведки.

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Американская газета также цитирует интервью украинским СМИ генерала Дмитрия Марченко, который посетовал, что "к сожалению, количество военной помощи, которое нам пообещали наши западные партнеры, оказывают нам маленькими партиями, что в принципе очень усложняет нам проведение именно наступательных действий". "Я думаю, как только мы получим полный пакет этой помощи, наши контрнаступательные действия будут очень быстрыми", - сказал Марченко.

Впрочем, Washington Post также цитирует вашингтонского эксперта Дмитрия Альперовича из аналитической компании Silverado Policy Accelerator, по мнению которого Россия вскоре сама выведет войска из Херсона из-за недавнего нападения на авиабазу в Крыму и неоднократных ударов ВСУ по путям поставки армии РФ на западном берегу Днепра.

Комментируя возможность наступления в Херсоне, советник украинского министра обороны Юрий Сак сказал журналистам, что "Украина никогда не пойдет на глупость, как Россия, и не станет бросать людей в бой, как пушечное мясо, чтобы удовлетворить амбиции их лидеров". "Вопрос в цене", – сказал он.