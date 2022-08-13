Украине пока не хватает оружия для контрнаступления в Херсонской области, - Washington Post
Киев остановил активность масштабного контрнаступления на Херсонщине в ожидании поставки оружия.
Об этом со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины сообщает The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
По оценке журналистов издания, украинские военные вынуждены вести ожесточенную борьбу на хорошо простреливаемом открытом пространстве, при этом российские войска в последнее время направили в Херсон значительные подкрепления.
По оценке сотрудника украинской разведки, разговаривавшего с Washington Post на условиях анонимности, только за последнюю неделю в Херсонскую область прибыли около 3 тыс. российских военных, и теперь на западном берегу Днепра есть по меньшей мере 15-тысячная армия РФ.
Как отметил представитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, большая часть этого пополнения – это военные из элитных десантных подразделений, помогающих укрепить российские подразделения, истощенные многомесячными боями.
Washington Post пишет, что представители Украины уже достаточно долго обещают контрнаступление, которое приведет к освобождению Херсона.
Однако представитель украинских спецслужб, говоривший с корреспондентами газеты, оценил перспективы наступательной операции так: "Нужно сказать честно – пока у Украины нет достаточного количества вооружений для контрнаступления", - сказал чиновник.
"Достигнуть результата все еще возможно, но если так случится, то это будет в большей степени благодаря разумной украинской стратегии, а не противодействию России равными силами", – отметил сотрудник украинской разведки.
Американская газета также цитирует интервью украинским СМИ генерала Дмитрия Марченко, который посетовал, что "к сожалению, количество военной помощи, которое нам пообещали наши западные партнеры, оказывают нам маленькими партиями, что в принципе очень усложняет нам проведение именно наступательных действий". "Я думаю, как только мы получим полный пакет этой помощи, наши контрнаступательные действия будут очень быстрыми", - сказал Марченко.
Впрочем, Washington Post также цитирует вашингтонского эксперта Дмитрия Альперовича из аналитической компании Silverado Policy Accelerator, по мнению которого Россия вскоре сама выведет войска из Херсона из-за недавнего нападения на авиабазу в Крыму и неоднократных ударов ВСУ по путям поставки армии РФ на западном берегу Днепра.
Комментируя возможность наступления в Херсоне, советник украинского министра обороны Юрий Сак сказал журналистам, что "Украина никогда не пойдет на глупость, как Россия, и не станет бросать людей в бой, как пушечное мясо, чтобы удовлетворить амбиции их лидеров". "Вопрос в цене", – сказал он.
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https://www.youtube.com/watch?v=199AVgXyTUM
https://mobile.twitter.com/visegrad24/status/1558353124020174849?fbclid=IwAR1EA82q16V0LTBHLYAhfz9OGQE8Tqid0G6H2x5_LntD2KThUhp3RKIckcg
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Вы можете пойти к любому токарю возле СТО и он вам раскажет, что работал на ..... и был там незаменимым специалистом. Но получив у него заказ вы поймете, что такого криворукого рагуля нужно еще поискать. Вот что такое Артем, Южмаш, Океан, Арсенал и все остальные Ленкузни. Эти заводы нужно просто закрыть и перекреститься.
Україна по-населенню, це як МОСКВА(30-45 млн. із агломерацією)
І в України немає 100млн. лишніх ЗАМКАДИШІВ(бурятів, тувинців та інших чінґаджгуків), щоб тупо завалювати м'ясом.....
навіть брехуни замовкли.
Як ви вже втошнились , фсьопрапальщики . !
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