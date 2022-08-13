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Новости Война
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Об обязательной эвакуации с подконтрольной украинским властям территории Харьковщины речь не идет, - Синегубов

синєгубов

Подготовка к отопительному сезону в Харьковской области идет по плану.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире "Єдиних новин", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, не планируется пока организовывать обязательную эвакуацию из Харькова и Харьковской области, которая подконтрольна украинским властям. Однако такой вариант рассматривался и планы возможного вывоза людей при необходимости разработаны.

Смотрите: Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов. ФОТО

С временно оккупированных территорий продолжается эвакуация населения. Еженедельно из оккупации выезжают около тысячи человек.

"О возможной принудительной эвакуации, подчеркиваю, что сейчас об этом речь не идет - что касается Харькова и Харьковской области, которые подконтрольны нашим войскам. У нас подготовка к отопительному сезону идет по плану. Однако, мы ясно понимаем, что враг бьет по критической инфраструктуре, в частности, по Чугуеву, по городу Харькову. Конечно, мы должны рассматривать любые возможные варианты, в том числе и меры по эвакуации", - добавил Синегубов.

Также смотрите: Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов. ФОТО

Харьков (7580) Харьковщина (5577) эвакуация (2102) отопительный сезон (530) Синегубов Олег (560)


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...У нас підготовка до опалювального сезону йде за планом...
"За планом"десь таке вже було.І мабуть під особистим контролем главнаркома,що також вже було.
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13.08.2022 23:15 Ответить
 
 