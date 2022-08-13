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Новости Война
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У рашистов на Луганском направлении массово горит и ломается техника, - Гайдай

війна

В Луганском направлении у российских захватчиков массово горит военная техника.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У оккупантов на Луганском направлении активно начала гореть и ломаться техника. Так, в подразделениях 90-й танковой дивизии родом из Чебаркуля (это 41-я армия ЦВО) в 6-м танковом полку из 26 танков, которые были, боеспособными, осталось только 12 .

Согласно имеющейся информации, 4 танка уничтожены без возможности восстановления, 10 непригодны для дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщают в Страткоме ВСУ", - говорится в сообщении

В то же время в 228-м мотострелковом полку из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка только 2 остались в строю. 13 непригодны к эксплуатации из-за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности.

"В том же 228-м МСП из имеющихся 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок", - добавил глава ОВА.

Читайте: Оккупанты закрывают интернаты и социальные учреждения из-за нехватки денег для финансирования, - Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+6
вихід є-
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13.08.2022 17:30 Ответить
+6
Горить,палає техніка ворожа....
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13.08.2022 17:31 Ответить
+3
Что же всьо-такі проізошло? Что проісходіт? (с)
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13.08.2022 17:29 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=_iXcgN0IE8A
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13.08.2022 17:20 Ответить
Сьома гарна птічка !
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13.08.2022 18:14 Ответить
Что же всьо-такі проізошло? Что проісходіт? (с)
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13.08.2022 17:29 Ответить
мне кажется, что кто-то по ночам подмешивает толченое стекло в корм красноармейским лошадям и бросается горящими папиросами в танки.

Следкому россии следовало бы заняться этими врагами народа !
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13.08.2022 18:17 Ответить
вихід є-
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13.08.2022 17:30 Ответить
Горить,палає техніка ворожа....
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13.08.2022 17:31 Ответить
люди суєтяться бігають
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13.08.2022 18:24 Ответить
Только не понятно, как Серега сдал Луганскую область, а Лисичанск за один день.
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13.08.2022 17:51 Ответить
То йди, ****, на передову, та відчуй справжній бій, або не "п"зди" з дивану!
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13.08.2022 18:48 Ответить
Лисичанськ був в кармані - тактичне оточення з трьох сторін. Це нівелювало будь які переваги цієї позиції і перетворювало місто на другий Маріуполь - причина, втрата позицій навколо Лисичанська.
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14.08.2022 13:03 Ответить
расіянє, сідайте в свої танки, які там ще залишились поодинокі, і пи*дуйте на родіну. бігом!
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13.08.2022 18:58 Ответить
Та на колодках стояли по 20 лет без осмотра. По шоферски выражаясь. И сами могут гадить, чтоб не воевать. Или как с гдр пригнали тогда и замерзло на 30 лет. Пусть. Похоже танки в этой войне для них отвоевали. Ракетами глушат твари и гражданских в том числе.
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13.08.2022 19:08 Ответить
 
 