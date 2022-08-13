У рашистов на Луганском направлении массово горит и ломается техника, - Гайдай

В Луганском направлении у российских захватчиков массово горит военная техника.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У оккупантов на Луганском направлении активно начала гореть и ломаться техника. Так, в подразделениях 90-й танковой дивизии родом из Чебаркуля (это 41-я армия ЦВО) в 6-м танковом полку из 26 танков, которые были, боеспособными, осталось только 12 .



Согласно имеющейся информации, 4 танка уничтожены без возможности восстановления, 10 непригодны для дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщают в Страткоме ВСУ", - говорится в сообщении

В то же время в 228-м мотострелковом полку из Екатеринбурга из имеющихся 31 танка только 2 остались в строю. 13 непригодны к эксплуатации из-за повреждений и поломок, 11 находятся в ремонте, а 5 передали другим подразделениям для восстановления боеспособности.

"В том же 228-м МСП из имеющихся 82 БТР боеспособными остались 42, 34 безвозвратно уничтожены, а 6 отправлены на ремонт из-за поломок", - добавил глава ОВА.

Читайте: Оккупанты закрывают интернаты и социальные учреждения из-за нехватки денег для финансирования, - Гайдай