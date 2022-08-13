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Новости Война
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Ситуация на Запорожской АЭС близка к Фукусиме, но не по естественным причинам, а из-за обстрелов РФ, - инженер станции

заес,аес,запорізька

Сотрудник ЗАЭС подтвердил журналистам, что именно российская армия регулярно обстреливает станцию, а также разместила на территории реактивные системы залпового огня и другое военное оружие и технику.

BBC News Украина удалось пообщаться с одним из инженеров Запорожской ЗАЭС, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, на ЗАЭС находится очень много военной техники Российской Федерации. Большую часть инженерных машин, "Уралов" и другого транспорта они загнали под переходные галереи, по которым персонал идет из спецкорпусов к энергоблокам. В повседневной жизни эти галереи носят название просто "эстакады".

Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. У второго спецкорпуса иногда стоят БМ "Град" с полностью загруженным боекомплектом.

Читайте: В случае аварии на ЗАЭС пострадает не только Украина, но и вся Европа и Азия, - заявление ВР

На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на нем сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя.

Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента "выхода" до момента "прилета" прошло не больше трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда", - рассказывает мужчина.

К счастью, эти обстрелы не угрожают радиационной безопасности. Они начались только после того, как представители Росатома изучили, как все устроено.

Хуже всего, подчеркивает инженер ЗАЭС, что российские военные разбивают линии электропередач, связывающие станцию с энергосистемой Украины: "Последствия таких обстрелов не очень критичны для Украины в целом. Но роковые для ЗАЭС.

Также читайте: Россия - государство-террорист №1 из-за минирования ’вагнеровцами’ ЗАЭС и ядерного шантажа, - эксперт

Атомная электростанция не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают – станция "захлебывается", энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый "блекаут".

Это означает, что ни один энергоблок не выдает мощность "снаружи". Может показаться, что это ничего страшного, но есть одно "но". Энергоблоку нужно электричество, чтобы работали насосы, охлаждающие ядерное топливо в реакторе или бассейне выдержки. Это очень длинный процесс.

Без этого охлаждения будет страшная ядерная катастрофа. Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь пустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы.

По словам украинского специалиста, россияне знают об этом и цинично предлагают переподключиться к энергосистеме РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой.

Инженер считает, что наиболее вероятный сценарий на ЗАЭС – это перебивание всех линий подачи напряжения от ЗАЭС. Если станция не может выдать мощность – она останавливается. Второй сценарий – россияне могут взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. С этим можно справиться, но персонал очень истощен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия военных РФ на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, - Госатомрегулирование

"На Чернобыль это не походило бы. Это ближе к тому, что произошло на Фукусиме. Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины - это не природная беда. Это обстрелы российской армии.

Мы провели ряд модернизаций, чтобы не допустить фукусимский сценарий на ЗАЭС. Половина из этих систем безопасности приводится в действие благодаря персоналу. А он сегодня вынужден убегать из Энергодара", - уточнил специалист.

Он также посетовал на отсутствие помощи от МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике.

Напомним, в 2011 году на японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла авария, которая считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Она была классифицирована как 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий (INES), единственная другая авария такого же уровня произошла в 1986 году в Чернобыле. Причиной аварии стали землетрясение и цунами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты заявили о готовности подорвать заминированную ЗАЭС, - "Энергоатом"

Фукусима-1 (56) ядерная безопасность (500) Запорожская АЭС (722)


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Топ комментарии
+22
кацапи - міжнародні терористи
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13.08.2022 17:59 Ответить
+13
Парашенцы не уйдут с АЭС. Для них это козырь и они будут все время этим пользоваться.
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13.08.2022 18:05 Ответить
+11
Кацапи думають, що будуть тиснути на українців і на світову спільноту, погрожуючи підривом АЕС і ми здамося? Пуй там, підривайте і будете міднародними терористами "атомщиками", ми не здамося, навіть готові вмерти. В цьому випадку хвалю президента, що він не відступає, в інших не підтримую. Рвануть кацапи тут, рванемо в них і не одну, таке воно життя!
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13.08.2022 18:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кацапи - міжнародні терористи
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13.08.2022 17:59 Ответить
А ООН буде чуухатись ще довго? Може вже потрібно робити щось НОВЕ?!😭😪😢😥
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13.08.2022 22:21 Ответить
То що нам,на колінах прохати путна по мирний договір?
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13.08.2022 18:01 Ответить
так касапи саме цього і вимагають.
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13.08.2022 18:31 Ответить
да пусть взырвают - накроет всех
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13.08.2022 19:28 Ответить
орки намагаються аргументувати міжнародне втручання. Який кращий аргумент, ніж уникнути ядерної катастрофи на всьому континенті.
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13.08.2022 18:01 Ответить
Не надо преувеличивать

Оркам это и нужно

Фукусима даже Японии особо не навредила

Но заражение некоторой территории понятно может быть
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13.08.2022 18:12 Ответить
Не чекайте орків, підривайте самі. Втічуть і орки і зелені виродки, ми вже якось переживем. Не такий страшний чорт як його малюють.
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13.08.2022 18:03 Ответить
Наверное тебе где-то на западе не страшно так рассуждать...
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13.08.2022 18:08 Ответить
оду "Москва сожженая пожаром - французу отдана" пам'ятаєш???аналогічно-"АЕС сожженая пожаром рашистам отдана"
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13.08.2022 19:54 Ответить
Иди на *** *******
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13.08.2022 19:50 Ответить
Парашенцы не уйдут с АЭС. Для них это козырь и они будут все время этим пользоваться.
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13.08.2022 18:05 Ответить
Кацапи терористи номер один,тільки захід довгенько з ними залицявся.😢
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13.08.2022 22:25 Ответить
Кацапи думають, що будуть тиснути на українців і на світову спільноту, погрожуючи підривом АЕС і ми здамося? Пуй там, підривайте і будете міднародними терористами "атомщиками", ми не здамося, навіть готові вмерти. В цьому випадку хвалю президента, що він не відступає, в інших не підтримую. Рвануть кацапи тут, рванемо в них і не одну, таке воно життя!
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13.08.2022 18:09 Ответить
Не слухайте дурниць,вони під"єднали станцію до своїх лінійі будуть рубити бабло.
А українська влада все хоче щоб хтось замість неї воював: чи то ООн,чи Магате...Як у випадку з Азовцями:щоб хтось гарантував,хоч Червоний Хрест,аби не президент...
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13.08.2022 18:45 Ответить
При відступі треба було все підірвати.
А тепер нічого скиглити
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13.08.2022 18:10 Ответить
Закрепиться там под видом "защиты"
Они же говорили

Как ее брать в случае контрнаступления?
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13.08.2022 18:14 Ответить
Украину обвинять

Совбез вот недавно собирали

Отвлекать внимание на это
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13.08.2022 18:20 Ответить
Чтобы понять кацапов нужно быть специалистом по психиатрии

Настолько там все запущено

Без шуток
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13.08.2022 18:24 Ответить
Вы были в коме последние полгода? Ни разу не слушали верещание пещерных пропагандонов про "Украина обстреливает сама себя" ?
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13.08.2022 18:17 Ответить
Це шантаж , ось що 😠
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13.08.2022 18:20 Ответить
Ну так это Украина обстреливает сама себя?
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13.08.2022 18:20 Ответить
Ну, звери пока имитируют обстрелы ЗАЭС. Элементарный ядерный шантаж, все как северокорейские братья русских свиней делают. Только красные корейцы шантажируют Мир шоб им дали пожрать, а русские звери держат ЗАЭС как последний аргумент в войне, время от времени имитируя обстрелы, шоб держать Мир в напряжении.
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13.08.2022 18:26 Ответить
капітуляція України - не чув?
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13.08.2022 18:33 Ответить
А какие требования у тех же русских зверей, когда они целенаправленно обстреливают Украинское мирное население?
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13.08.2022 18:34 Ответить
А чого "не природні причини"? Природа ж створила кацапа, а тепер кацап створює ядерну небезпеку.
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13.08.2022 18:15 Ответить
Кацапа в нинішньому вигляді створила США та Європа. Одні поставляли "ножки буша" щоб кацап часом не здох з голоду а інші заганяли шалені гроші за нафту та газ. От і виростили ублюдків на свою і нашу голову.
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13.08.2022 19:13 Ответить
Треба глушити реактори, а то усі дограються.
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13.08.2022 18:15 Ответить
Орки стоять з автоматами біля робочих станціі і не дадуть виключити реактори !
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13.08.2022 18:19 Ответить
Це наврядчи, що вони там стоять, інакше не гатили би но АЕС. Хоч від мавп всього можна очікувати.
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13.08.2022 19:46 Ответить
а если будет прямое попадание в ректор ?
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13.08.2022 19:30 Ответить
Головне, щоб не було внутрішнього вибуху, як це було на Чорнобильській АЕС, та викиду ядерного палива назовні. Тоді перегріли реактор, та паром зірвало дах з реактора. Якщо навіть пробити стінку залізобетону 1.2 м та сам металевий корпус 0.2 м, що можливо, то у заглушеному стані вибуху не буде.
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13.08.2022 19:43 Ответить
РБМК (Чернобыль) и ВВЭР (ЗАЭС) разные по защите
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13.08.2022 20:10 Ответить
Шантаж і залякування Заходу , в надіі , що світова спільнота зможе на нас вплинути і перейти до мирних переговорів із ху@ ом ,
але ми з терористами не будемо вести жодних перемовин , до повного знищення орків на нашій землі !
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13.08.2022 18:16 Ответить
це навiть не терористи, московськi орки - народ п#дорас.
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13.08.2022 18:29 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/podolyak-rf-hochet-otsoedinit-ukrainu-ot-zaes-a-oon-i-magate-prodoljayut-izuchat-potolok https://news.liga.net/ua/politics/news/podolyak-rf-hochet-otsoedinit-ukrainu-ot-zaes-a-oon-i-magate-prodoljayut-izuchat-potolok


твою ....подоляк! Україна не веде запеклих боїв за свою теріторію,крім як на вузькомувідрізку! Українська влада нічого не зробила щоб звільнити Запоріжжя.Так що,МАГАТЕ повинно відвойовувати атомну станцію? Чи писати листи невподоби....? Тоді кому7 Подоляку? Зеленському? путіну?
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13.08.2022 18:36 Ответить
Чем можно нарушить логистику оккупанта?правильно..лишить его доступа к снабжению боезапаса...жратвы...воды...медикаментов...и транспорта...а по возможности средств связи...
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13.08.2022 18:46 Ответить
эксперд от бога.Потухнут все реакторы и и заработаю дизеля для насосов
или их на метлом сдали?
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13.08.2022 19:41 Ответить
Дизелям солярка нужна, и вот когда она будет заканчиватся - кацапня вьікатит предложение от которого нельзя будет отказаться - подключить станцию на линии в Крьім.
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13.08.2022 21:54 Ответить
скорее всего там интересы наших пидоров на первом плане
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13.08.2022 19:43 Ответить
Да, там именно интересьі кацапских пидаров на первом плане
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13.08.2022 22:01 Ответить
 
 