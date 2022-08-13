Ситуация на Запорожской АЭС близка к Фукусиме, но не по естественным причинам, а из-за обстрелов РФ, - инженер станции

Сотрудник ЗАЭС подтвердил журналистам, что именно российская армия регулярно обстреливает станцию, а также разместила на территории реактивные системы залпового огня и другое военное оружие и технику.

BBC News Украина удалось пообщаться с одним из инженеров Запорожской ЗАЭС, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, на ЗАЭС находится очень много военной техники Российской Федерации. Большую часть инженерных машин, "Уралов" и другого транспорта они загнали под переходные галереи, по которым персонал идет из спецкорпусов к энергоблокам. В повседневной жизни эти галереи носят название просто "эстакады".

Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. У второго спецкорпуса иногда стоят БМ "Град" с полностью загруженным боекомплектом.

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На территории станции есть площадка, где хранятся тяжелые металлические конструкции, такие как свежие парогенераторы. Так вот, на нем сейчас расположены российские артиллерийские установки, которые обстреливают ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя.

Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента "выхода" до момента "прилета" прошло не больше трех секунд. Каждый из сотрудников ЗАЭС это видел и слышал. И знает, откуда летит и куда", - рассказывает мужчина.

К счастью, эти обстрелы не угрожают радиационной безопасности. Они начались только после того, как представители Росатома изучили, как все устроено.

Хуже всего, подчеркивает инженер ЗАЭС, что российские военные разбивают линии электропередач, связывающие станцию с энергосистемой Украины: "Последствия таких обстрелов не очень критичны для Украины в целом. Но роковые для ЗАЭС.

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Атомная электростанция не может работать в никуда. Она должна куда-нибудь отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают – станция "захлебывается", энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый "блекаут".

Это означает, что ни один энергоблок не выдает мощность "снаружи". Может показаться, что это ничего страшного, но есть одно "но". Энергоблоку нужно электричество, чтобы работали насосы, охлаждающие ядерное топливо в реакторе или бассейне выдержки. Это очень длинный процесс.

Без этого охлаждения будет страшная ядерная катастрофа. Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь пустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы.

По словам украинского специалиста, россияне знают об этом и цинично предлагают переподключиться к энергосистеме РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой.

Инженер считает, что наиболее вероятный сценарий на ЗАЭС – это перебивание всех линий подачи напряжения от ЗАЭС. Если станция не может выдать мощность – она останавливается. Второй сценарий – россияне могут взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. С этим можно справиться, но персонал очень истощен.

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"На Чернобыль это не походило бы. Это ближе к тому, что произошло на Фукусиме. Этот сценарий может повториться на ЗАЭС: но причины - это не природная беда. Это обстрелы российской армии.

Мы провели ряд модернизаций, чтобы не допустить фукусимский сценарий на ЗАЭС. Половина из этих систем безопасности приводится в действие благодаря персоналу. А он сегодня вынужден убегать из Энергодара", - уточнил специалист.

Он также посетовал на отсутствие помощи от МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике.

Напомним, в 2011 году на японской атомной электростанции "Фукусима-1" произошла авария, которая считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Она была классифицирована как 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий (INES), единственная другая авария такого же уровня произошла в 1986 году в Чернобыле. Причиной аварии стали землетрясение и цунами.

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