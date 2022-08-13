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Новости Война
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Продолжаются жесткие бои в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков, - Генштаб ВСУ

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Идут сто семьдесят первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Сеньковка, Гремяч и Пушкари в Черниговской области и Басовка и Кондратовка Сумской области. Провел воздушную разведку пограничных районов беспилотными летательными аппаратами.

В Харьковском направлении враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Харьков, Уды, Прудянка, Русская Лозовая, Черкасские и Русские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Лебяже и Коробочкино. Нанес авиаудары возле Старого Салтова, Гусаровки и Мосьпаново. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов - нанесли урон и заставили бежать.

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На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Вернополья, Богородичного, Большой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел.

В Краматорском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григоровки и Кривой Луки.

Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевка и Выемка. Получил жесткий отпор и отступил.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Временного Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцева и Бахмутского.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцева, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

В Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.

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Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Продолжаются жесткие бои.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник производит огненное поражение неподалеку от Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.

Попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели поражение.

На Южнобугском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Степной Долины, Парутиного, Прибугского и других. Авиация противника действовала возле Андреевки, Осокоровки, Белого Колодца и Лозового.

оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили", - говорится в строительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка, Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь продолжаются бои. Самолеты штурмовой авиации врага ударили возле Марьинки, - Генштаб

Генштаб ВС (6479)


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Топ комментарии
+18
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.08.2022 18:48 Ответить
+14
Ожидал он...
Цель таких комментариев: посеять недоверие. А уж если написать "рашка", то уже - как бы свой, что примитивно само по себе. /Здесь такие трюки давно не работают./ Эти "комментаторы" регистрируются не один раз на день, потому и число на любой момент - сегодняшнее.
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13.08.2022 18:54 Ответить
+11
Тільки повна довіра і надія на ЗСУ. Тримайтесь і тримати рубіж. І залишайтесь живими
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13.08.2022 18:39 Ответить
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Ви сьогодні зареєстровані,читаєте ворога, пишите тут...ціль яка
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13.08.2022 18:41 Ответить
Ожидал он...
Цель таких комментариев: посеять недоверие. А уж если написать "рашка", то уже - как бы свой, что примитивно само по себе. /Здесь такие трюки давно не работают./ Эти "комментаторы" регистрируются не один раз на день, потому и число на любой момент - сегодняшнее.
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13.08.2022 18:54 Ответить
Тільки повна довіра і надія на ЗСУ. Тримайтесь і тримати рубіж. І залишайтесь живими
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13.08.2022 18:39 Ответить
Они Северск три недели назад ртом "взяли",теперь "берут" ртами Пески.
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13.08.2022 18:53 Ответить
Да они кидают по 10 раз фейки о взятии того или иного нп но на одинадцатий это оказывается правдой и если смотреть на карты то зона контроля орков там возле Песок по сравнению со вчерашними днём расширилась .Так ,что Пески ещё не полностью под контролем противника но продвижение там у него сегодня есть
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13.08.2022 19:47 Ответить
так там особо и брать уже нечего. разгатили все артиллерией. даже с "буратин" уже гасят.
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13.08.2022 23:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.08.2022 18:48 Ответить
Маршал жюков штурмовал город Ржев 11 месяцев...Пески быдло москальское штурмует 8 лет кряду...
Вояки сраные...
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13.08.2022 18:52 Ответить
Судя по карте Deep State ещё не взяли но зона их контроля там по сравнению со вчерашним днём расширилась
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13.08.2022 19:42 Ответить
Гимарсы уничтожить невозможно...поскольку это очень мобильный и скоростной комплекс со спутниковым оборудованием...пульнул и умчал со скоростью 100 км/час

Базы постоянной дислокации не имеет..болваны вы мавзолейные..
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13.08.2022 19:10 Ответить
Там максимум 85 км скорость
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13.08.2022 19:43 Ответить
Tolko segodnia 7 udarov po raznim mestam Ximarsami.
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13.08.2022 20:02 Ответить
Таму що схоже по-якійсь лінії є договорняк Херсон нам - Днецька обл. (починаючи з Пісків, Авдіївки і т.д.) - кацапам.

Операція "Зберегті ліцо путіну"
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14.08.2022 06:10 Ответить
Для красивої картинки і "позітівних" відосіків Верховного Бубочки, всі Хаймарси працюють по півдню.

В Пісках під Донецьком безнаказанно наших випалюють із "сонцепьоков"
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14.08.2022 06:35 Ответить
Нет войне! Интерестно дипломатией они пользоваться умеют?
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13.08.2022 19:45 Ответить
Преувеличивают свои победы для ватного лохтората на раше но в Песках судя по картам они таки сегодня продвинулись .Ещё не полностью их заняли но всё же как любит писать генштаб имели там частичный успех
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13.08.2022 19:52 Ответить
ты срёшься...?
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13.08.2022 20:33 Ответить
Ще стопицот разів повтори, ти що, надрачуешь на це?
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13.08.2022 21:20 Ответить
Вони би вже давно і Варшаву і Лондон взяли, якби не ті Піски, а тут ще як на гріх на їх шляху ще й село з промовистою назвою, Спірне. Все пропало і місія виявилась взагалі нездійсненна. Отак біля цих сіл за півроку стоптали всі черевики, а до Варшави так і не дійшли. Я вже мовчу про Лондон.
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13.08.2022 20:26 Ответить
А скільки ще аеропортів..
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13.08.2022 20:43 Ответить
У Пісках з достовірних джерел у нашоі піхоти дійсно проблеми.
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13.08.2022 20:48 Ответить
Так,є, якщо гатять с Солнцепеков. Вони на снарядах не економлять.
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13.08.2022 21:22 Ответить
Тримаймося Переможемо
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13.08.2022 21:23 Ответить
Генштаб понимает, что идут тяжёлые бои, но фронту нужна поддержка артиллерии, где она?!
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14.08.2022 00:13 Ответить
У Генштабі тональність інформаційних зведень бадьора наче вони в борделі перед хвойдами 95-квартал бацають.

У той час як в Пісках наших наче в крематорії випалюють.
Де наша арта!?
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14.08.2022 06:27 Ответить
 
 