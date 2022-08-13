Взрыв в оккупированном Мариуполе: Оккупанты пытались украсть металлолом, но наткнулись на "сюрприз"
Следствием взрыва во временно оккупированном Мариуполе была детонация авиабомбы.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв, о чем известно на данный момент. Место взрыва - район Шлаковой горы по ул. Макара Мазая Кальмиусского района. Место, где обустроен был пункт приема/ сортировки металлолома (часть анонсированного нового мусорополигона). Причина - если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наглядно показывается изобретательностью Мариупольского сопротивления.
В очередной раз передают привет МЧС России, которые при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра", - рассказал он.
В то же время горсовет отмечает: "Местные жители сообщают, что сильный взрыв в Мариуполе произошел в районе Шлаковой горы. Российские оккупанты пытались украсть металлолом, но натолкнулись на "сюрприз".
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе местные жители слышали сильнейший взрыв.
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