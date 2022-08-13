Оккупанты распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС, - Соболевский
ВСУ работают максимально аккуратно и исключительно по военным целям и логистическим точкам.
Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Орки распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС. Эта информация не соответствует действительности. ВСУ работают максимально аккуратно и исключительно по военным целям и логистическим точкам", - подчеркнул он.
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+9 Alex Dev #442192
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+6 Leshek
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+4 Amber
показать весь комментарий13.08.2022 19:49 Ответить Ссылка
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він - НЕ "настоящій подполковнік" !
На ЗАЭС было американское топливо, которое работало в реакторе на 50% дольше, чем топливо «Росатома».
Вполне возможно, что именно для этого в Украину и был послан бывший директор Росатома Кириенко - устроить китайскую ничью, которая обнулит проигранную войну. Один дефолт в мирное время у него за спиной уже есть, может получится устроить и новый дефолт в военное время - взорвать Запорожскую АЭС. Сбросить все фигуры на пол.
Это чудовищная катастрофа! Не время сейчас воевать! Главное - людей спасать! Весь мир в опасности! Ай-ай-ай, какое страшное преступление устроили "нацисты"! Дайте нам передышку скорее.
https://war.obozrevatel.com/ukr/plan-ukraini-vdavsya-misholovka-dlya-putinskoi-armii-zakrilasya.htm
Тільки експерти знають,скільки озброєння залишилось в мурляндіїї.
Воно шмаляє ракетами та реактивними снарядами по населенню біля кордону та в досяжності з окупованої території...
Віримо ЗСУ!Молимось за вас!