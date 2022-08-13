Оккупанты распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС, - Соболевский

ВСУ работают максимально аккуратно и исключительно по военным целям и логистическим точкам.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Орки распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС. Эта информация не соответствует действительности. ВСУ работают максимально аккуратно и исключительно по военным целям и логистическим точкам", - подчеркнул он.

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