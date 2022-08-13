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Новости Война
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Оккупанты распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС, - Соболевский

каховка

ВСУ работают максимально аккуратно и исключительно по военным целям и логистическим точкам.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Орки распространяют фейк, что обстрел ВСУ Каховской ГЭС якобы может привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС. Эта информация не соответствует действительности. ВСУ работают максимально аккуратно и исключительно по военным целям и логистическим точкам", - подчеркнул он.

Читайте: Ситуация на Запорожской АЭС близка к Фукусиме, но не по естественным причинам, а из-за обстрелов РФ, - инженер станции

Каховка (95) фейк (684) Запорожская АЭС (722) Соболевский Юрий (46)


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Топ комментарии
+9
Пару часов назад им влупили опять по гэсу химарсами, вот они истерят что им подкрадывается писец
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13.08.2022 19:42 Ответить
+6
Очко у кацапни сжимается, видно таки наши на юге их хорошо поджали ( если , что не поклонник Оркестровича)
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13.08.2022 19:49 Ответить
+4
Кацапи , крім вас на нашій території , таку пакость можуть зробити тільки ви , так як ви вбивці , загарбники і терористи !
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13.08.2022 19:49 Ответить
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13.08.2022 19:35 Ответить
якщо і буде ядерна катастрофа.то тільки через рашистську окупацію України.адже до війни рашисти бесіду не вели про ядерну катастрофу в Україні.
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13.08.2022 19:41 Ответить
Пару часов назад им влупили опять по гэсу химарсами, вот они истерят что им подкрадывается писец
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13.08.2022 19:42 Ответить
А вообще сколько можно оправдываться за е@анных орков ху#ло УЕ&КОВ рашистов что их мамки не рожают а выплёвывают аккурат под трамвай грузовик трактор или танк тому кацапы все е€нутые и с отсутствием мозга???!!!
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13.08.2022 19:46 Ответить
Кацапи , крім вас на нашій території , таку пакость можуть зробити тільки ви , так як ви вбивці , загарбники і терористи !
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13.08.2022 19:49 Ответить
Очко у кацапни сжимается, видно таки наши на юге их хорошо поджали ( если , что не поклонник Оркестровича)
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13.08.2022 19:49 Ответить
а яке відношення Корвалолич має до армії ?

він - НЕ "настоящій подполковнік" !
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13.08.2022 19:53 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511149/ Эксперт: РФ похитила на Запорожской АЭС секретные американские технологии https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511149/comments/#comments 7

На ЗАЭС было американское топливо, которое работало в реакторе на 50% дольше, чем топливо «Росатома».
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13.08.2022 19:51 Ответить
Ну Мэрсы у них тоже ездят на каждом шагу,а получается Москвич.
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13.08.2022 19:56 Ответить
Як же мені подобаються новини типу - " окупанти поширюють фейк", а далі детальний опис фейка, така собі безкорисна допомога окупантам в поширенні...
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13.08.2022 20:06 Ответить
путинские генералы не знают, что им делать. Почти все боевые части уничтожены. Пушечным мясом ситуацию не исправить. Ракеты заканчиваются, беспилотники заканчиваются, снаряды заканчиваются, артиллерия заканчивается, ПВО заканчивается, опытные пилоты и танкисты заканчиваются, десант закончился, морпехи закончились, спецназ закончился. Солдат обманывают с обещанными деньгами и желания воевать почти ни у кого нет.

Вполне возможно, что именно для этого в Украину и был послан бывший директор Росатома Кириенко - устроить китайскую ничью, которая обнулит проигранную войну. Один дефолт в мирное время у него за спиной уже есть, может получится устроить и новый дефолт в военное время - взорвать Запорожскую АЭС. Сбросить все фигуры на пол.

Это чудовищная катастрофа! Не время сейчас воевать! Главное - людей спасать! Весь мир в опасности! Ай-ай-ай, какое страшное преступление устроили "нацисты"! Дайте нам передышку скорее.

https://war.obozrevatel.com/ukr/plan-ukraini-vdavsya-misholovka-dlya-putinskoi-armii-zakrilasya.htm
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13.08.2022 20:15 Ответить
Дійсно,складається враження,що пуйло дістає останній козирь - ЗАЕС....
Тільки експерти знають,скільки озброєння залишилось в мурляндіїї.
Воно шмаляє ракетами та реактивними снарядами по населенню біля кордону та в досяжності з окупованої території...
Віримо ЗСУ!Молимось за вас!
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13.08.2022 20:37 Ответить
Європа, вирастившая путлера, должни не мямлить, а жестко ДЕЙСТВОВАТЬ.
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13.08.2022 21:06 Ответить
Нас рать нехай тільки спробують
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13.08.2022 21:28 Ответить
Не "якобы может привести", а "якобы обстрел ВСУ"
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14.08.2022 07:06 Ответить
 
 