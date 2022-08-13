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Филатов призывает подписать петицию о пересмотре решения о лишении гражданства Корбана

корбан

Мэр Днепра Борис Филатов призывает граждан подписать петицию об отмене указа Зеленского о лишении гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу всех неравнодушных подписать петицию к Президенту Украины "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича".

Петицию, автором которой является Андрей Магера – высококвалифицированный юрист и просто порядочный человек. Дело в том, что сегодня используется совершенно отвратительная технология, подобная "клонам" на выборах. Чтобы дезориентировать граждан и "размыть" голоса, массово регистрируются другие петиции с явными ошибками, неправильными данными и т.д. Сейчас их наклепали уже семь штук!" – рассказал городской голова Днепра..

Читайте: Кто-то в ОП, наверное, думает, что вопрос о быстрой оккупации Херсонщины и Запорожья куда-то исчезнет, - Корбан

По словам Филатова, депутатам, городским головам, ректорам, врачам и просто неравнодушным людям звонят с угрозами.

"Со всей Украины поступают сигналы, как министры / представители ВГА/ сотрудники СБУ требуют "отозвать подписи" / "не лезть не в свои дела" / "прекратить ненужную активность" / "хорошо подумать". Вам просто должно быть стыдно. Полезным идиотам от власти нужно как-то сдерживать свои ненужные инициативы – потому что вы позорите и себя, и Президента. Вы сами на ровном месте создали громкий скандал и своими бестолковыми и неуклюжими действиями продолжаете этот скандал подогревать – как в печати, так и среди людей. За 10 лет я видел разные методы политической борьбы, но настолько глупые, низменные и неуклюжие вижу впервые", - подытожил он.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

Также читайте: Лишение гражданства Корбана незаконно, Зеленский прибегает к советским практикам, - Харьковская правозащитная группа

Корбан Геннадий (548) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+19
А єрмака не можна позбавити громадянства?
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13.08.2022 19:49 Ответить
+19
Навіщо?
Це же прекрасний задокументований факт порушення Конституції!
Буде у скарбничку судових справ проти Зеленського, після виборів.
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13.08.2022 19:50 Ответить
+16
То что делает команда слуг народа называется диктаторство
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13.08.2022 19:47 Ответить
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То что делает команда слуг народа называется диктаторство
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13.08.2022 19:47 Ответить
зеленый беспредел
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13.08.2022 19:54 Ответить
Так иого ше в 15 му Порошенко ганяв -- скользкии тіпок цеи Корбан
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13.08.2022 20:48 Ответить
слизький...але це не привід хотєлкі влаштовувать..є Конституція і є суд. Тут не рашка!
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13.08.2022 22:15 Ответить
А єрмака не можна позбавити громадянства?
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13.08.2022 19:49 Ответить
В Ермака свій власний свій президент.
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13.08.2022 20:22 Ответить
Навіщо?
Це же прекрасний задокументований факт порушення Конституції!
Буде у скарбничку судових справ проти Зеленського, після виборів.
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13.08.2022 19:50 Ответить
Виборів більше не буде.
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13.08.2022 19:51 Ответить
Ні, вибори будуть, але тільки електронні в дії тому що Зеленський скаже що небезпечне проводити вживу вибори і намалює собі рейтинг як на кацапії у *****
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13.08.2022 19:54 Ответить
Є в нього така хотєлка!
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13.08.2022 20:03 Ответить
Янукович теж собі вибори намагався підробити.
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13.08.2022 21:42 Ответить
Петиція про обов'язковий IQ тест для парламентарів, Президента, міністрів, та керівників відомств, пройде?
А також, психіатричне та наркологічне обстеження в британському або американському вфйськовому госпіталі.
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13.08.2022 19:54 Ответить
Де підписувати?
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13.08.2022 22:12 Ответить
Щось українці не дуже підписують)))
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13.08.2022 20:02 Ответить
А почему Филатов не расскажет, зачем Корбан делает вид, что у него нет израильского гражданства. Заезжал бы в Украину по паспорту Израиля, чего на границе меньжеваться
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13.08.2022 20:05 Ответить
и то правда, как недограждане Украины, в рефию по кацапскому паспорту, а в Украину по украинскому.
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13.08.2022 20:07 Ответить
а не хочет Филатов пояснить основание лишения Корбана гражданства? Не хочет ли Филатов инициативы и поддержки для реабилитации всех "самостоятельных искателей замирения с кремлём" ?
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13.08.2022 20:07 Ответить


"а не хочет Филатов пояснить основание лишения Корбана гражданства?"

1) не "лишения" громадянства, а призупинення.

2) "основание" відсутнє.

3) У Solomon Goodman не виникає бажання почитати Конституцію та Закон про громадянство і на власні очі впевнитись, що ні в першому, ні в другому непередбачено ні позбавлення, ні призупинення громадянства людини, що має громадянство за правом народження?

Аби щось бовкнути, чи черговий трольок з клікухою замість і ім'я?
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13.08.2022 20:35 Ответить
За Корбана петиція є,і це добре! Якщо всі наберуть 25.000+ це взагалі чудово!
Питаня,де сам Рабіновіч? Воно теж другорядне!
Коли екстрадують Коломойського,як не громадянина?
Потім можна і указ,як антиконституційний скасувати
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13.08.2022 20:08 Ответить
РабіноВІЧ в Ізраїлі , а Беня в бунькері на Закарпатті !
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13.08.2022 20:27 Ответить
Запустить в Украину Корбана, чтобы продолжал пилить бюджет Днепра? Великий военный стратег Корбан возвёл оборонительные сооружения вблизи жилых домов. Он хоть в армии служил?
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13.08.2022 20:09 Ответить
Привіт Ермаку передавай. Скоро разом на гілці висітимете.
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13.08.2022 20:21 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що лєпші дружбани твого преZeдента: шефір, міндіч, кошевий зараз служать у ЗСУ?
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13.08.2022 20:21 Ответить
Меня всегда поражал уровень дипломатичность у таких людей.
Я бы на месте Корбана записал видео и выложил бы Ютуб
Я бы в камеру сказал: Зеля, ты меня ******, ты для меня никто, пшёл на *** !!!
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13.08.2022 20:12 Ответить
Днепровские есть? Что происходит?
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13.08.2022 20:19 Ответить
беспредел происходит...
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13.08.2022 20:27 Ответить
А шо происходт?? Бориска вместе с Корбан Далосом замутили схемку - создали общ. орг. с названием "ТЕРОБОРОНА" (НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ НЕ ИМЕЕТ) и под шумок, отмывали баблишко!!! Их предупредили, они свое гнут, корбан хороший, корбань нужны и все такое!!! Далас спетлял на время в поляндию, ну и обратно его уже не пустили!!! Как по мне так наврать под каким соусом!!! ТО что корбан тот еще оващь это факт, избавились и слава богу пусть пзд..т на историческую родину. Там таких как он пруд пруди, еще и его без трусов оставят а не он!!!
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13.08.2022 21:46 Ответить
вот поэтому, я и думаю, что Корбан всего лишь наживка. цель- принять закон о двойном гражданстве. И петиция здесь это один из шагов в этой игре. А как закон примут, то ни сашенька кунилицкий, ни румынский верноподданный за свои мошенечиства не ответят и бабушку Беню, тоже никто никуда не выдаст
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13.08.2022 20:34 Ответить
О! З язика зняв.
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13.08.2022 20:38 Ответить
Це позирище для президента і його челяді...ходити з тузів... Злодії і зрадники затІхарІлісь і їх не чіпають, а активну частину еліти, які проти...., залякують прецедентом Корбана
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13.08.2022 20:25 Ответить
когда еврейское казачество восстало...
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13.08.2022 20:30 Ответить
Днепровские, эту хрень вы себе дома рассказывайте. Вас Харьков спрашивает
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13.08.2022 20:32 Ответить
Если у него не будет украинского гражданства, он сможет ездить в свой Израиль сколько захочет. В отличие от других мужиков, которые кажется застряли в Украине на долгие годы.
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13.08.2022 20:34 Ответить
Ну так и пусть ездит, слава Израилю. Мы здесь причем?
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13.08.2022 20:38 Ответить
Если он действительно патриот будет помогать и без гражданства, а так ему даже удобнее.
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13.08.2022 20:41 Ответить
Ёсли - это всьо
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13.08.2022 20:44 Ответить
щас он туда поедет))) там таких как он хитрожепых миллион. ему кошернее гоев нае..бывать а Украине
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13.08.2022 20:39 Ответить
цирк,клоуни і демократія...як у цьому кількасекундному відео)))))https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E
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13.08.2022 20:36 Ответить
Многие избиратели жалеют и любят людей, которых обижают.
В результате скоро Порошенко в парламенте не будет, а будут Корбан, Филатов. И Разумков, которого выгнали с парламента изберут от жалости. И другие. На радость известному олигарху. Технологии.
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13.08.2022 21:23 Ответить
До выборов ему гражданство вернут. И избиратели вздохнут с облегчением и радостью. И проголосуют.
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13.08.2022 21:38 Ответить
Жиди, ви всіх уже задрали!
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13.08.2022 21:54 Ответить
Люди, проснитесь !!! Якщо у нього є громадянство іншої країни, то навіщо йому громадянство України??? Задля свого бізнесу і особистих інтернесів??? ДЛЯ ЧОГО???? Чому йому кортить єдине громадянство України? Сцить? То нехай піздує туди , де тихіше.... бо якщо яйця притиснуть ТРОШКИ, він може бути достатньо небезпечний... А хто його ретельно первіряв на громадянство рф???? А ***?
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13.08.2022 22:07 Ответить
Завдяки Геннадію Корбану та Борису Філатову . які надзвичайно ефективно організували оборону . в т.ч. ТрО. місто Дніпро залишається українським форпостом на Сході України !!! Корбан та Філатов - українські патріоти. управлінці місцевого самоврядування індустріального міста-мільйонника. мають заслужений авторитет серед дніпрян. А зевлада вже зачищає виборче поле від конкурентів на майбутніх виборах. Їм потрібні в Дніпрі та області свої ставленики з слуг народа. тому таким чином вони поквиталися з Корбаном. на черзі - незалежний від центральної влади мер Борис Філатов.
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13.08.2022 22:08 Ответить
А не хоче Філатов прокоментувати засідання 24 лютого ? На ютубі є чудо-о-ве відіо де він розповідає свою версію російського нападу.
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14.08.2022 00:04 Ответить
Это всё технология популяризации Корбана. Начиная от "лишения его гражданства".
Многие наши политики очень активно используют политтехнологии.
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14.08.2022 04:20 Ответить
 
 