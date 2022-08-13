Филатов призывает подписать петицию о пересмотре решения о лишении гражданства Корбана
Мэр Днепра Борис Филатов призывает граждан подписать петицию об отмене указа Зеленского о лишении гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Прошу всех неравнодушных подписать петицию к Президенту Украины "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины №502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича".
Петицию, автором которой является Андрей Магера – высококвалифицированный юрист и просто порядочный человек. Дело в том, что сегодня используется совершенно отвратительная технология, подобная "клонам" на выборах. Чтобы дезориентировать граждан и "размыть" голоса, массово регистрируются другие петиции с явными ошибками, неправильными данными и т.д. Сейчас их наклепали уже семь штук!" – рассказал городской голова Днепра..
По словам Филатова, депутатам, городским головам, ректорам, врачам и просто неравнодушным людям звонят с угрозами.
"Со всей Украины поступают сигналы, как министры / представители ВГА/ сотрудники СБУ требуют "отозвать подписи" / "не лезть не в свои дела" / "прекратить ненужную активность" / "хорошо подумать". Вам просто должно быть стыдно. Полезным идиотам от власти нужно как-то сдерживать свои ненужные инициативы – потому что вы позорите и себя, и Президента. Вы сами на ровном месте создали громкий скандал и своими бестолковыми и неуклюжими действиями продолжаете этот скандал подогревать – как в печати, так и среди людей. За 10 лет я видел разные методы политической борьбы, но настолько глупые, низменные и неуклюжие вижу впервые", - подытожил он.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.
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Це же прекрасний задокументований факт порушення Конституції!
Буде у скарбничку судових справ проти Зеленського, після виборів.
А також, психіатричне та наркологічне обстеження в британському або американському вфйськовому госпіталі.
"а не хочет Филатов пояснить основание лишения Корбана гражданства?"
1) не "лишения" громадянства, а призупинення.
2) "основание" відсутнє.
3) У Solomon Goodman не виникає бажання почитати Конституцію та Закон про громадянство і на власні очі впевнитись, що ні в першому, ні в другому непередбачено ні позбавлення, ні призупинення громадянства людини, що має громадянство за правом народження?
Аби щось бовкнути, чи черговий трольок з клікухою замість і ім'я?
Питаня,де сам Рабіновіч? Воно теж другорядне!
Коли екстрадують Коломойського,як не громадянина?
Потім можна і указ,як антиконституційний скасувати
Я бы на месте Корбана записал видео и выложил бы Ютуб
Я бы в камеру сказал: Зеля, ты меня ******, ты для меня никто, пшёл на *** !!!
В результате скоро Порошенко в парламенте не будет, а будут Корбан, Филатов. И Разумков, которого выгнали с парламента изберут от жалости. И другие. На радость известному олигарху. Технологии.
Многие наши политики очень активно используют политтехнологии.