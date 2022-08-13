Залужный провел разговор с генералом США Милли: Пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта. Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня - я снова обратился с этим к нашим партнерам", - говорится в сообщении.

Залужный поблагодарил Милли и американский народ за поддержку Украины.

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