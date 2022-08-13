Рашисты вечером обстреляли Николаев, ракета разорвалась возле дома, известно о раненом, - мэр Сенкевич
Войска РФ ударили по Николаеву, ракета рашистов разорвалась возле жилого дома.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом", - говорится в сообщении.
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+5 Mykhailo Stepanov
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+3 Ziu Zou
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Ось тому ти, хворобливе, і смокчеш у всіх гілках замість спілкування. Все, дійсно набрид.