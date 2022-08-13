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Новости Война
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Рашисты вечером обстреляли Николаев, ракета разорвалась возле дома, известно о раненом, - мэр Сенкевич

миколаїв

Войска РФ ударили по Николаеву, ракета рашистов разорвалась возле жилого дома.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома. Выясняем последствия. Сейчас известно об одном раненом", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Николаеве в результате ударов вражеской артиллерии повреждены склады, автобаза и частные дома, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

Николаев (2161) обстрел (27874) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+5
было б хорошо если б ты свое говно оставил при себе
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13.08.2022 21:45 Ответить
+3
у всех бывают просчеты и неприятности, это у тебя на диване не бывает
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13.08.2022 21:49 Ответить
+2
О, кумедна "миколаївська" істотка. Не обтяжуй себе відповіддю, блазень. ходи здорове, хай щастить.

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13.08.2022 22:08 Ответить
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Шо ж за люди такі недороблені
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13.08.2022 21:20 Ответить
Стоило Киму тупо похвастаться и прилетело. Оно уже как-то "проспало" на работу.Лучше бы помалкивал
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13.08.2022 21:25 Ответить
было б хорошо если б ты свое говно оставил при себе
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13.08.2022 21:45 Ответить
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13.08.2022 21:47 Ответить
Чему хлопаешь, клоун "с лесков"? Разрушенному зданию ОГа иили сегодняшнему "прилету"?
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13.08.2022 22:03 Ответить
О, кумедна "миколаївська" істотка. Не обтяжуй себе відповіддю, блазень. ходи здорове, хай щастить.

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13.08.2022 22:08 Ответить
Тупой рогуль. Ты географию Лесков выучил, имбицил?
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13.08.2022 22:11 Ответить
В чем гомно? В том что ты зеленый дятел?
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13.08.2022 22:05 Ответить
у всех бывают просчеты и неприятности, это у тебя на диване не бывает
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13.08.2022 21:49 Ответить
Ты слышало, чтобы глава Одессы так пиарился? Или Харькова? Понабирали долбодятлов в "СН" и пошла клоунада. Где твой Ким был в фыеврале?
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13.08.2022 22:07 Ответить
Не зважайте, воно токсичне як кацап!
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13.08.2022 22:12 Ответить
То что ты пытаешься общаться украинской и обвешался буквами как дешевый лузер не делает тебя ни умным, ни гражданином. Именно про таких как ты и сказал Шевчук "Родина не жопа президента" , а тем более какого-то залетного шута. Но для дураков, типа тебя, пациента Сапетни, самое то. Ну а общаться с дегенератами бесполезно
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13.08.2022 22:25 Ответить
Ну а общаться с дегенератами бесполезно

Ось тому ти, хворобливе, і смокчеш у всіх гілках замість спілкування. Все, дійсно набрид.
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13.08.2022 22:35 Ответить
шелупонь. тебян очью не прикукурило? Надеюсь что нет, а то задницу Киму лизать будет, если не ты зеледаун
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14.08.2022 10:39 Ответить
 
 