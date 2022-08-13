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Новости Война
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Взрывы в Мелитополе имели два эпицентра: рядом с военкоматом и в лесопарке, где была техника оккупантов, - мэр Федоров

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В результате взрывов, которые слышали жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, поражены два объекта российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Напомним, взрывы в городе прогремели примерно в 15:40.

"Взрывы имели 2 эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье. Четко сообщали, что в лесопарк свозили большое количество техники. Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили вражеские позиции", – рассказал мэр.

Читайте: В северо-восточной части Мелитополя прогремел громкий взрыв, - Федоров

Федоров добавил, что жителям временно оккупированного Мелитополя крайне сложно, поскольку они находятся в масштабных депрессивных обстоятельствах и опасности. "Лишь 10% готовы сказать россиянам с оружием, что могут поддержать РФ", – сказал он.

Он отметил, что есть случаи, когда коллаборанты хотят заработать на агитации за оккупантов, но не находят поддержки. Мэр заявил, что РФ не может аннексировать часть Запорожья, даже опираясь на свои законы, поскольку люди просто не придут на псевдореферендум.

Кроме этого, Федоров сказал, что продолжается "охота" на коллаборантов, которая объявила сопротивление. Он напомнил, что уже взорвали штаб "Единой России" и фейковый сервисный центр, где разместили выдачу ложных водительских удостоверений и номерных знаков.

"Также подорвали одного из основных пропагандистов. Есть множество случаев в Мелитопольском районе, где даже выселили коллаборантов и отправили "на отдых" в больницу. Поэтому "охота" продолжается на всех, кто будет способствовать проведению "референдума", – сказал мэр.

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Топ комментарии
+25
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13.08.2022 21:26 Ответить
+13
бо ми дуже добрі до суддів, які добрі до виродків що вбивають нашіх людей.
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13.08.2022 21:34 Ответить
+8
Партизани і є суддями і виконавцями вироків над нашими ворогами. В Польші під час другої Світовою існувала підземна Держава. Вони мали все що мусить мати справжня держава. Суд заочно вирок виніс, виконавці виконали і все. І то під повною окупацією.
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13.08.2022 21:32 Ответить
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Начався отстрел
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13.08.2022 21:25 Ответить
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13.08.2022 22:09 Ответить
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13.08.2022 21:26 Ответить
Партизани і є суддями і виконавцями вироків над нашими ворогами. В Польші під час другої Світовою існувала підземна Держава. Вони мали все що мусить мати справжня держава. Суд заочно вирок виніс, виконавці виконали і все. І то під повною окупацією.
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13.08.2022 21:32 Ответить
бо ми дуже добрі до суддів, які добрі до виродків що вбивають нашіх людей.
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13.08.2022 21:34 Ответить
великолепно! или прєлесно!!!
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13.08.2022 21:26 Ответить
А почему Федоров не возглавил подпольный горком партии " Слуга народа" в Мелитополе? Или сидеть на Печерских холмах не так опасно?
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13.08.2022 21:34 Ответить
не на часі в Ужгороді краще
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13.08.2022 21:46 Ответить
Удачи 🍀👍 нашим партизанам ‼️🙏🙏🙏❤️💙💛Слава ЗСУ‼️
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13.08.2022 21:53 Ответить
Гиркинд (Стрелков) вероятно задержан в Крыму.
Сообщают, что он хотел попасть в Херсон.

https://t.me/box_of_pandora/21080
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13.08.2022 21:37 Ответить
Стрижка и отсутствие усов связанно с тем, что Гиркинд использовал паспорт «прикрытия» на имя Сергея Рунова, который он использовал во время службы в фсб.
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13.08.2022 21:39 Ответить
Да не эпицентр, а центр, сколько можно говорить. Эпицентр - это проекция на земную поверхность центра взрыва, который произошел под землей или в воздухе
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14.08.2022 07:38 Ответить
 
 